Fans von Star Trek verlieren in nur einer Woche 2 Ikonen der Enterprise, trauern gemeinsam im MMORPG

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten viel WoW: Forever, ein Besuch von Mittelerde, traurige Gedenkveranstaltungen und ein voller November.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert? Beim Beta-Finale von WoW: Forever hatten wir die Möglichkeit, mit den Blizzard-Entwicklern Aidan Moon und Kris Zierhut über Erkenntnisse, potenzielle Baustellen und den anstehenden Launch von Classic Plus zu sprechen. Hier geht’s zum Interview-Recap: WoW Forever startet mit Raids, die schwerer sind als der Geschmolzene Kern

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Das passierte bei WoW Forever:

Ihr sucht Guides für den Start in WoW: Forever? Schaut hier gern vorbei:

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Das passierte bei den großen MMORPGs:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Am 10. November erscheint die Erweiterung Fractured Skies für EVE Online. Alte Artefakte tauchen in ganz New Eden auf, und die vier Imperien wetteifern darum, sie in zweimonatigen Militärkampagnen zu beanspruchen. Die große Vorschau auf das Addon findet ihr auf eveonline.com.

Das Action-MMORPG Crystal of Atlan hat eine neue Maximalstufe (80) und einen Schwung frischer Endgame-Inhalte und Belohnungen. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf Steam.

Am 28. Oktober ist Update 4.18.0 für Throne and Liberty erschienen. Im Fokus standen die Umstellung auf Winterzeit, der Wegfall von Amazon Games als Publisher im November und viele Klassenänderungen. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.

Das PC- und Mobile-MMORPG Vampir hat am 27. Oktober seinen Launch gefeiert. Es schwingt die schlüpfrig-blutige Ab-18-Keule und bietet zum Launch 6 DpS-Klassen, aber wohl auch viel Autoplay und Pay2Win. Den Launch-Trailer findet ihr auf YouTube und im Folgenden:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Mit Elderwood ist am 29. Oktober 2026 ein neues Online-Rollenspiel auf Steam in den Early Access gestartet. Es geht darum, Waffen zu meistern, Rüstung herzustellen, in PvP-Regionen zu bestehen und gemeinsam Raids zu bewältigen.

Mit Lineage 2: Basic ist vor wenigen Tagen eine neue Version des MMORPG-Oldies in Südkorea erschienen, das alte und neue Inhalte vermischt, dabei aber die entschleunigte Spielerfahrung von damals kultivieren möchte. Ob es zu einem globalen Start kommt, ist unklar. Die Webseite findet ihr auf lineage2.plaync.com.

Für Eldevar Online ist ein offener Playtest gestartet. Jeder Interessierte kann einfach den Download starten und in das 2D-MMORPG reinspielen. Alle Infos findet ihr auf eldevaronline.com.

Camelot Unchained bestätigt Pläne für Mod-Support, in dieser Woche hat man bereits eine neue Kommandozeilen-Option implementiert. Das ist aber nur der erste Schritt, wie ihr auf camelotunchained.com nachlesen könnt. CU befindet sich noch im Early Access.

Auf YouTube gab’s ein neues Update der Entwickler von Stars Reach. Freut euch auf Kartenherstellung, Housing-Erweiterungen, Wasser-Verbesserungen und Schwimmen!

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen