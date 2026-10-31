Fans von Star Trek verlieren in nur einer Woche 2 Ikonen der Enterprise, trauern gemeinsam im MMORPG

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten viel WoW: Forever, ein Besuch von Mittelerde, traurige Gedenkveranstaltungen und ein voller November.
Highlights der Woche:
- WoW-Dämon Cortyn übt erneut Kritik an World of Warcraft. Denn ein eindeutiges Versprochen wurde klar gebrochen.
- Seit dem 27. Oktober läuft für WoW: Forever die Namensreservierungsphase. Der Ansturm war am ersten Abend enorm.
- Die Entwickler von ArcheAge Chronicles haben endlich verraten, wann der Early Access auf Steam starten soll. Es wird voll in den ersten November-Tagen. Was man alles bis zum Start am 3. November erledigen möchte, verrät das jüngste Entwickler-Update auf Steam. Der EU-Server steht übrigens in Frankfurt.
- Sir Patrick Stewart ist im Alter von 86 Jahren verstorben. In Star Trek Online verabschieden sich viele Spieler von „Jean-Luc Picard“ mit bewegenden Gedenkveranstaltungen, einige Eindrücke findet ihr etwa auf mmorpg.org.pl. Nur wenige Tage zuvor hatte man sich bereits von Walter „Chekov“ Koenig verabschiedet, der 90 Jahre geworden ist (via massivelyop.com).
- Mit „Die Wölfe von Mordor“ ist die neue Erweiterung von Herr der Ringe Online gestartet. Freut euch auf ein neues Epos, ein frisches Progressionssystem, die Nachbarn und mehr. Die Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
Was ist sonst noch passiert? Beim Beta-Finale von WoW: Forever hatten wir die Möglichkeit, mit den Blizzard-Entwicklern Aidan Moon und Kris Zierhut über Erkenntnisse, potenzielle Baustellen und den anstehenden Launch von Classic Plus zu sprechen. Hier geht’s zum Interview-Recap: WoW Forever startet mit Raids, die schwerer sind als der Geschmolzene Kern
Das passierte bei WoW Forever:
- In der neuen Ausgabe vom Podcast von Blizzard zu WoW: Forever ging es um die sicherlich größte Baustelle der Beta: das Layering.
- World of Warcraft Forever könnte an der Gier der Spieler scheitern. Denn für Gold tun einige Leute einfach alles.
- Die Volksfähigkeit der Tauren ändert sich zum Launch von WoW Forever. Sie werden so schnell wie Mounts auf Stufe 40 – aber es gibt einen Haken.
- World of Warcraft ist breit gefächert: Retail, Classic und auch noch Forever. Wir erklären die unterschiedlichen Versionen.
- Startet ihr in WoW: Forever vollkommen neu durch? Oder bleibt ihr bei dem, was ihr bereits kennt? Wir wollen wissen, wie unsere Community tickt – macht gern bei unserer Umfrage mit.
- Die Himmelsgeborenen in World of Warcraft Forever sind umstritten. Doch sie könnten interessanter sein, wenn Blizzard ein Detail anpasst.
Ihr sucht Guides für den Start in WoW: Forever? Schaut hier gern vorbei:
Black Desert bekommt technische Runderneuerung
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Die deutschen Patch Notes der Hotfixes vom 27. Oktober 2026 für WoW findet ihr auf der offiziellen Webseite.
- Ein Abo-Spiel mit Cash-Shop ist für viele eine Frechheit. Doch in den letzten Wochen übertreibt es World of Warcraft einfach.
- World of Warcraft läuft endlich auf einer Konsole. Allerdings einer, die ihr vermutlich nur auf einem Flohmarkt finden werdet.
- In World of Warcraft Midnight wird das Level noch schneller. Absurd, wenn man an den Erfolg von Forever bedenkt.
- Am 28. Oktober gab es ein neues Update für Aion 2. Es gab unter anderem Abschwächungen für Dungeons und Buffs für Klassen. Die Patch Notes findet ihr in unserem Wartungs-Ticker.
- Für Aion 2 gibt es kostenlose Items, die ihr euch über Twitch Drops besorgen könnt. Welche das sind und wie das geht, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.
- Und noch einmal Atreia: Seit Wochen warten die Endgame-Spieler von Aion 2 darauf, dass der Weihestätte-Raid: Ludra zurückkehrt. Vor einigen Tagen haben die Entwickler ihren Plan fürs Comeback verraten.
- Black Desert bekam mit dem Update am 29. Oktober eine technische Modernisierung auf DirectX 12 und FSR-3.1-Unterstützung spendiert. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf der offiziellen Webseite des MMORPGs.
- Die Entwickler von Elder Scrolls Online haben zwar erst Saison 2 gestartet, doch gibt’s auf dem Testserver bereits einen Ausblick auf Update 52, das am 19. Januar 2027 erscheinen soll. Die Patch Notes für den ersten Schwung Neuerungen findet ihr auf elderscrollsonline.com.
- An diesem Wochenende findet in Tokyo das Fan Festival von Final Fantasy XIV statt. Die neue Erweiterung spielt dort natürlich eine wichtige Rolle. Über die wichtigsten Neuerungen halten wir euch in den kommenden Tagen auf dem Laufenden.
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Am 10. November erscheint die Erweiterung Fractured Skies für EVE Online. Alte Artefakte tauchen in ganz New Eden auf, und die vier Imperien wetteifern darum, sie in zweimonatigen Militärkampagnen zu beanspruchen. Die große Vorschau auf das Addon findet ihr auf eveonline.com.
- Das Action-MMORPG Crystal of Atlan hat eine neue Maximalstufe (80) und einen Schwung frischer Endgame-Inhalte und Belohnungen. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf Steam.
- Am 28. Oktober ist Update 4.18.0 für Throne and Liberty erschienen. Im Fokus standen die Umstellung auf Winterzeit, der Wegfall von Amazon Games als Publisher im November und viele Klassenänderungen. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playthroneandliberty.com.
- Das PC- und Mobile-MMORPG Vampir hat am 27. Oktober seinen Launch gefeiert. Es schwingt die schlüpfrig-blutige Ab-18-Keule und bietet zum Launch 6 DpS-Klassen, aber wohl auch viel Autoplay und Pay2Win. Den Launch-Trailer findet ihr auf YouTube und im Folgenden:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Mit Elderwood ist am 29. Oktober 2026 ein neues Online-Rollenspiel auf Steam in den Early Access gestartet. Es geht darum, Waffen zu meistern, Rüstung herzustellen, in PvP-Regionen zu bestehen und gemeinsam Raids zu bewältigen.
- Mit Lineage 2: Basic ist vor wenigen Tagen eine neue Version des MMORPG-Oldies in Südkorea erschienen, das alte und neue Inhalte vermischt, dabei aber die entschleunigte Spielerfahrung von damals kultivieren möchte. Ob es zu einem globalen Start kommt, ist unklar. Die Webseite findet ihr auf lineage2.plaync.com.
- Für Eldevar Online ist ein offener Playtest gestartet. Jeder Interessierte kann einfach den Download starten und in das 2D-MMORPG reinspielen. Alle Infos findet ihr auf eldevaronline.com.
- Camelot Unchained bestätigt Pläne für Mod-Support, in dieser Woche hat man bereits eine neue Kommandozeilen-Option implementiert. Das ist aber nur der erste Schritt, wie ihr auf camelotunchained.com nachlesen könnt. CU befindet sich noch im Early Access.
- Auf YouTube gab’s ein neues Update der Entwickler von Stars Reach. Freut euch auf Kartenherstellung, Housing-Erweiterungen, Wasser-Verbesserungen und Schwimmen!
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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