WoW Forever: Neuer Main oder altbekanntes – Wie werdet ihr das MMORPG spielen?

Startet ihr in WoW Forever vollkommen neu durch? Oder bleibt ihr bei dem, was ihr bereits kennt? Wir wollen wissen, wie unsere Community tickt.

Nur noch etwas mehr als eine Woche, dann startet endlich Blizzards „neues“ MMORPG: World of Warcraft Forever. Nach einer extrem erfolgreichen Beta sind viele Spielerinnen und Spieler bereits ungeduldig und können es kaum erwarten, endlich richtig in die „Classic+“-Erfahrung von Azeroth einzutauchen.

Doch bevor es losgeht, stehen erst einmal wichtige Entscheidungen an. Zum einen muss das richtige Regelwerk ausgewählt werden und dann auch noch der entsprechende Charakter.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

Manch einer stellt sich dabei sicher die Frage: Welche Klasse sollte man in WoW Forever spielen? Probiert man sich an einer ganz neuen Klasse, die man bisher verschmäht hat? Oder wiederholt man einfach die Reise von damals und spielt die gleiche Klasse mit den Änderungen und neuen Inhalten nochmal?

Alte Erlebnisse wiederholen oder neue Erfahrungen in Forever sammeln?

Darüber diskutiert auch die Community im Subreddit von WoW Forever und hat verschiedene Ansätze. Manche möchten ihre Vanilla-Erfahrung wiederholen und bleiben deswegen bei ihrer alten Klasse. Andere wollen etwas Frisches ausprobieren, für das sie damals nicht die Motivation hatten.

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Aber kommen wir nun zu euch! Wir wollen von euch wissen, wie ihr World of Warcraft Forever erleben werdet und haben daher eine kleine Umfrage für euch vorbereitet:

Cortyn meint: Nach langem Hin und Her (und reichlich Diskussionen innerhalb der Gilde), habe ich mich dazu entschlossen, auch in WoW Forever wieder meinen „ersten Main“ spielen zu wollen – also eine menschliche Magierin, die mit Pyroschlägen um sich schmeißt und panisch wegrennt, wenn aus Versehen ein dritter Mob dazugezogen wird.

Eigentlich hatte ich erst zur Schattenpriesterin tendiert, meiner „Retail-Main“, doch da war das Feedback aus der Beta von Forever so schlecht, dass ich mir das zu Beginn nicht antun werde. Aber wer weiß: Vielleicht hält mich WoW Forever ja länger als gedacht, auch wenn mein aktueller Plan ist, mit Patch 12.2 erst einmal wieder zu Midnight zurückzukehren.

Falls ihr euch noch für keine Klasse entschieden habt, keine Sorge: Wir haben euch alle Klassen vorgestellt, damit ihr leichter eine Entscheidung treffen könnt.