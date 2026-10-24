Über 20 Jahre altes MMORPG feiert dank Neuauflage so viele Spieler auf Steam wie nie zuvor

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten eine stark startende Neuauflage eines MMO-Oldies, das Finale der Forever-Beta und eine Demo zu ArcheAge Chronicles.

Highlights der Woche:

Der nächste wichtige Termin für WoW: Forever? Die Namensreservierungsphase ab dem 27. Oktober! Alle Infos zur frühzeitigen Namensreservierung findet ihr in unserer Übersicht.

Durch den Start von MapleStory Classic World konnte der MMORPG-Oldie auf Steam einen neuen Spielerrekord verzeichnen. Laut steamdb.info waren am Donnerstag, den 22. Oktober 2026 satte 26.503 Steam-Nutzer gleichzeitig in MapleStory live. Die Neuauflage verspricht die beliebte Erfahrung von damals, mit sinnvollen Neuerungen garniert und ohne Pay2Win-Elemente. Die meisten Spieler dürften Maple Story über den hauseigenen Launcher spielen.

Die Entwickler feierten das Ende der Forever-Beta mit einem chaotischen Finale, bei dem die Startgebiete und Hauptstädte von bekannten Monstern angegriffen wurden. Außerdem regnete es Epics und Legendarys!

Was ist sonst noch passiert? Im Zuge vom Steam Next Fest können Interessierte eine erste Demo von ArcheAge Chronicles spielen. Die bietet 4 Klassen sowie die Startregion mit Inhalten für etwa zwei bis drei Stunden. MeinMMO-Redakteur hat die Demo gespielt, ist enttäuscht und wünscht sich New World zurück. Wer lieber schauen als lesen will, findet im Folgenden unser Video zum Demo-Fazit vom MeinMMO-YouTube-Kanal:

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Das passierte bei WoW Forever:

Wenn ihr euch noch unsicher seid, welche Klasse ihr zum Start von WoW: Forever spielen möchtet, schaut hier vorbei:

Mehr zum Thema WoW Forever: Klassen im Guide – Die Stärken und Schwächen aller 9 Klassen von Karsten Scholz

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer Autoplay

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Das passierte bei den großen MMORPGs:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Lost Ark hat am 21. Oktober sein Update „Arbiter of Death erhalten“. Euch erwartet eine neue Endgame-Herausforderung rund um den Shadow Raid Belgardrin, frische Ausrüstung und mehr. Die Patch Notes: auf playlostark.com.

Mit „The Fractured Archive“ hat Old School RuneScape seine bisher wohl schwerste Raid-Herausforderung bekommen. Was euch in diesem erwartet und welche Belohnungen winken, erfahrt ihr auf runescape.com.

Das moderne RuneScape feiert indes die Premiere von Plugins, mit denen ihr erstmals offiziell eure Spielerfahrung anpassen könnt. Alle Infos dazu? Ebenfalls auf runescape.com.

„Nektropos Castle“ ist hingegen die große Neuerung von EverQuest Legends. Dahinter verbirgt sich ein neuer Freiluft-Dungeon fürs Endgame der MMORPG-Neuauflage. Außerdem ist ein verstecktes Startareal und ein weiteres spielbares Volk auf den Servern gelandet. Die Patch Notes und Details findet ihr auf everquestlegends.com.

Mit Update 3.1.20.29 arbeitet Mortal Online II daran, sein Kampfsystem zu verbessern, die Verbände zu überarbeiten und viele weitere Anpassungen auf die Server zu bringen. Ihr findet die Patch Notes auf mortalonline2.com.

Riders of Icarus hat dank eines neuen Rechtinhabers und unter dem Namen Icarus Online ein Comeback gefeiert. Das MMO setzt auf luftige Kämpfe auf fliegenden Reittieren, 8 Klassen und Features wie das Zähmen. Die neue Webseite findet ihr unter icarus.valofe.com.

Bei Tibia gab es Server-Zusammenlegungen. Insgesamt 16 Welten hat es erwischt. Nach der Zusammenlegung sind noch 96 aktive Welten übrig. Am 28. Oktober sollen jedoch 3 neue Welten für optionales und offenes PvP live gehen. Die Details findet ihr auf tibia.com.

Der neue Server für Aion Reforged ist live. Herunterladen könnt ihr den Client auf der offiziellen Webseite von NCSoft. Euch erwartet das klassische Aion, aber mit Anpassungen, damit ihr das MMORPG ohne großen Aufwand und in verkürzter Zeit erleben könnt.

Vom 22. Oktober bis zum 5. November läuft in Neverwinter das Event Lügnermaskerade. Infos dazu findet ihr auf der offiziellen Webseite. Außerdem werden auf dem Testserver des MMORPGs gerade viele spannende Neuerungen getestet. Der Zeitplan auf playneverwinter.com umfasst Grafikverbesserungen, eine neue Abenteuerzone, die Zonenmechanik Wahnsinn des schlafenden Gottes, eine frische Prüfung und einiges mehr.

Project: Gorgon feiert Halloween. Die Event-Infos? Auf Steam!

In der The Quinfall gibt es dank Patch 1.3.0.3 jetzt ein neues Arbeitersystem, durch das ihr NPC-Arbeitskräfte fangen, trainieren und managen könnt. Die Details findet ihr auf Steam.

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Die Community will sich nicht damit abfinden, dass New World bald für immer offline geht und arbeitet an einem eigenen Projekt, um das MMORPG von Amazon zu erhalten. Wo und wie? Das erfahrt ihr auf projectazoth.com.

ArcheAge Chronicles hat neue Details zum Early Access verraten. So soll die Vorabversion auf ein reines Buy2Play-Modell setzen und knapp 30 US-Dollar kosten.

Das Vampir-MMORPG … nun … Vampir … soll am 27. Oktober seinen globalen Launch für PC und Mobile feiern. Einer der neuen Trailer zeigt auf YouTube unter anderem die Klassenauswahl:

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Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen