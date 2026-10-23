WoW Forever kündigt neues Regelwerk an, startet direkt zum Launch

Das Beschweren hat geholfen. World of Warcraft Forever bringt einen vierten Spielmodus und will diesen sofort zum Start zur Verfügung stellen.

Eigentlich wollte WoW Forever zum Launch nur mit 3 verschiedenen Regelwerken an den Start gehen: Normal (PvE), PvP und Rollenspiel (PvE). Später dann soll auch noch Hardcore folgen. Jetzt ist allerdings klar: Nach lautem Protest der Community wird es ein viertes Regelwerk zum Launch geben. Das freut Rollenspiel-Fans, die sich auch gerne mal auf die Mütze geben.

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Rollenspiel-PvP wurde gefordert und es wird geliefert

Was wurde angekündigt? Im offiziellen Forum von WoW Forever haben die Entwickler angekündigt, dass es ein Rollenspiel-PvP-Regelwerk zur Auswahl geben wird. Genau heißt es:

In einer früheren Episode des WoW Forever Podcasts haben wir über unsere Bedenken gesprochen, ein Rollenspiel-PvP-Regelwerk in WoW Forever zu eröffnen, aber wir haben auch gesagt, dass wir intern noch darüber diskutieren und uns das Feedback der Spieler anschauen. Im Verlauf der letzten Tage haben wir sorgfältig überprüft, was es benötigen würde, um es WoW Forever hinzuzufügen und wir haben uns dafür entschieden, es zu tun. Wir werden das Rollenspiel-PvP-Regelwerk für den Launch am [5. November] hinzufügen.

Nachdem Blizzard sich erst gegen diese Spielart entschieden hatte, war das Feedback aus der Community wohl ziemlich überwältigend. Es gibt eine kleine, aber recht eingeschworene Fan-Gemeinde von RP-PvP, die sich nun auch in WoW Forever darauf freuen kann.

Sollte man auf RP-PvP spielen? Grundsätzlich sollte man bei der Wahl des Regelwerkes beachten, dass bei der RP-PvP-Variante noch immer das Rollenspiel im Fokus steht, aber eben mit einer PvP-Umgebung. Wer nur diese Spielart wählt, weil er PvP in der offenen Welt erleben möchte, ist hier falsch aufgehoben und wird nicht glücklich werden. Ein grundsätzliches Interesse für Rollenspiel und das Ausspielen des eigenen Charakters sollte vorhanden sein.

Wie ist das mit der Namens-Reservierung? Manch einer, der nun mit dem RP-PvP-Regelwerk spielen will, sorgt sich darum, dass die Reservierung der Namen nicht mehr rechtzeitig funktionieren könnte. Doch auch hier arbeitet Blizzard an einer Lösung und will es ermöglichen, dass die Reservierung rechtzeitig startet. Den genauen Ablauf der Reservierung der Namen in WoW Forever haben wir euch hier erklärt.