WoW Forever: So sichert ihr euch eure Wunsch-Namen im Voraus

Ihr wollt einen speziellen Namen in World of Warcraft Forever führen? Dann müsst ihr euch beeilen und zur passenden Zeit online sein.

In knapp zwei Wochen beginnt die Reise in World of Warcraft Forever. Zahlreiche Spielerinnen und Spieler sind schon in den Startlöchern und können es kaum erwarten, das „neue, alte“ Azeroth im frischen Gewand kennenzulernen. Doch vorher will ein Name für den Helden oder die Heldin gewählt werden – das geht bereits vor dem Launch. Wir zeigen, wie das abläuft.

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WoW Forever: Namen sichern ab dem 27. Oktober um 18:00 Uhr

Wann kann man sich einen Namen sichern? Die frühzeitige Namensregistrierung beginnt bei uns in Deutschland am Dienstag, dem 27. Oktober um 18:00 Uhr. Ab dann könnt ihr euch Charaktere erstellen und somit auch die Namen sichern.

Beachtet, dass die Namenssicherung nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ abläuft. Wenn ihr euren Wunschnamen haben wollt, solltet ihr also möglichst pünktlich zum Start anwesend sein.

Wie viele Namen kann man sich sichern? Insgesamt könnt ihr pro Account 3 Namen sichern und das über alle Regelwerke hinweg. Wenn ihr also 2 Namen auf dem „Normal“-Regelwerk registriert, hättet ihr noch einen Namen für das PvP- oder Rollenspiel-Regelwerk zur Verfügung.

Was braucht man, um sich einen Namen vorher zu sichern? Damit ihr Namen registrieren könnt, müsst ihr eine der drei folgenden Versionen gekauft haben:

Heroic-Paket der Himmelsgeborenen (29,99 €)

Epic-Paket der Himmelsgeborenen (59,99 €)

Sammlung: Warcraft Forever (79,99 €)

Ist das sichergestellt, startet die Battle.net-App, navigiert zu World of Warcraft und wählt bei der Spielversion „World of Warcraft: Forever“ aus, um das Spiel zu installieren. Jetzt seid ihr für den entsprechenden Tag vorbereitet und müsst nur noch rechtzeitig einloggen, um eure Wunschnamen zu bekommen.

Habt ihr WoW Forever vorbestellt und werdet die frühzeitige Namenssicherung nutzen? Oder denkt ihr gar nicht daran, dafür Geld auszugeben? Welche Namen werdet ihr euch sichern? Verratet es uns doch in den Komment- … wenn ich so darüber nachdenke, macht das lieber nicht.

Lest doch stattdessen, wer die 5 größten Gewinner der Beta von WoW Forever sind.