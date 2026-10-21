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WoW Forever Stresstest am 21. Oktober im Live-Ticker – Startzeit, Status der Server, Dauer

kscholz Karsten Scholz, Nicole Wakulczyk Lesezeit 2 Minuten
WoW Forever Stresstest

Heute, am 21. Oktober 2026, startet im Zuge der Beta von WoW: Forever der Stresstest, an dem alle Interessierten teilnehmen dürfen. Im Live-Ticker halten wir euch heute über das Test-Event und den Status der Server auf dem Laufenden.

Mittwoch, 21.10.2026

10:26 Uhr

Da beim Test heute Abend vor allem die Server und nicht die Inhalte getestet werden sollen, kann es gut sein, dass ein vernünftiges Spielen phasenweise gar nicht möglich sein wird. Aber vielleicht überraschen uns ja auch die Server und der Stresstest läuft vergleichsweise geschmeidig.

In dem Fall haben wir für alle Forever- oder WoW-Neulinge einen Einsteiger-Guide mit 46 Tipps, die euch den Start spürbar erleichtern.

09:57 Uhr

Damit ihr genau wisst, was ihr für den Stresstest herunterladen müsst – sucht im Launcher von Blizzard diesen Eintrag:

09:28 Uhr

Willkommen zum Live-Ticker am heutigen Mittwoch! Heute ist Stresstest und alle Interessierten dürfen heute Abend gemeinsam versuchen, die Server von WoW: Forever in die Knie zu zwingen. Die Eckdaten:

  • Datum: 21. Oktober 2026
  • Uhrzeit: 19:00 Uhr MESZ
  • Dauer: ca. 8 Stunden

Seid ihr auch am Start?

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Was muss ich zum Stresstest wissen? Der Stresstest von WoW Forever findet am 21. Oktober 2026 ab 19:00 Uhr MESZ statt und endet voraussichtlich um 03:00 Uhr MESZ.

Wer darf am Stresstest teilnehmen? Alle, die interessiert sind und einen WoW-Account besitzen. Ihr braucht kein Abo, keine Spielzeit, keine Einladung und auch keinen Beta-Zugang.

Was muss ich für den Stresstest installieren? Ihr findet im Battle.net-Launcher von Blizzard unter den Spielversionen von World of Warcraft den Punkt „WoW: Forever – Belastungstest“. Das ist der Client, den ihr für den Stresstest herunterladen müsst.

Was ist mit der Beta von WoW: Forever? Die derzeit laufende Beta wird kurz vor Beginn offline geschaltet und kurz nach Abschluss des Stresstests wieder online genommen. Im Blizzard-Forum heißt es, dass die Beta am 23. Oktober um 19:00 Uhr CEST final geschlossen wird.

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Werdet ihr am Stresstest teilnehmen oder spielt ihr ohnehin schon die Beta? Oder wartet ihr lieber gemütlich auf den Release? Am 5. November 2026 um 00:00 Uhr MEZ geht es dann offiziell los und WoW: Forever öffnet seine Pforten. Wir haben die Entwickler im Interview gefragt, wie sie den Ansturm händeln wollen, und der Stresstest ist nur eine der Vorsichtsmaßnahmen: WoW Forever: Der Ansturm wird riesig – Wir haben nachgefragt, wie Blizzard das schaffen will

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