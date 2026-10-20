WoW Forever ändert die eine Sache, die am PvP in Vanilla richtig blöd war

Für viele könnte PvP in WoW Forever ein echter Reiz sein. Denn die Entwickler stellen sicher, dass es simpel und spaßig bleibt.

PvP hat in World of Warcraft einen ganz eigenen Reiz und das gilt für Forever wohl noch mehr als für das moderne Midnight. In Classic – und damit auch in Forever – ist alles ein wenig langsamer, die Klassen sind simpler und es ist leichter, dem Geschehen zu folgen. Das macht PvP für eine große Spielerschaft interessanter.

Doch auch das PvP im ursprünglichen World of Warcraft war nicht perfekt. Gerade Gruppen aus Spielern, die sich zusammenschlossen, konnten Schlachtfelder dominieren und jedes spaßige Scharmützel im Keim ersticken. Das ist etwas, das es in Forever nicht geben soll.

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Premade-Gruppen dominierten in Vanilla und Classic – Das wird anders

Was war das Problem in Vanilla? Wer sich an PvP-Schlachten in Warsong oder Arathi erinnert, damals zum ursprünglichen Launch des Spiels, der musste eine Münze werfen. Denn entweder wartete beim Betreten des Schlachtfeldes ein spaßiges Match – oder man wurde komplett überfahren.

Der Grund dafür waren die „Premades“, also vorgefertigte Gruppen aus mehreren Spielerinnen und Spielern, die zusammen im TeamSpeak hingen und das Schlachtfeld dominierten.

Wie wird das in Forever sein? In World of Warcraft Forever werdet ihr als größere Gruppe nur gegen Feinde antreten, die sich ebenfalls zu einer größeren Gruppe zusammengeschlossen haben. Das haben die Entwickler in der letzten Ausgabe des „WoW Forever Podcast“ auf YouTube verraten. „Premades“ treten also immer gegen „Premades“ an, sofern das möglich ist. Das sollte für mehr Fairness sorgen und dazu beitragen, dass die „Solo-Charaktere“, die sich alleine anmelden, eine deutlich vergnüglichere Zeit haben werden.

Cortyn meint: Ich vermisste die Vanilla-Zeit, in der PvP ein wenig simpler und spaßiger war. Viele waren damals noch nicht auf „Minmaxing“ und maximale Effizienz aus. Ich erinnere mich an Schlachten im Alteractal, die über ein ganzes Wochenende gingen und in denen man oft Dinge getan hat, die gar nicht unmittelbar mit dem Sieg in Verbindung standen. Oft entwickelten sich spielerische Feindschaften während einer Partie und man jagte bestimmte Spielerinnen oder Spieler, um sich zu rächen.

Das funktioniert aber nur, wenn man PvP nicht komplett ernst nimmt, sondern es eher locker und amüsant nimmt – etwas, das die Entwickler haben wollen. Es soll nicht ultra-kompetitiv werden. Genau darauf freue ich mich.

Werdet ihr in World of Warcraft Forever PvP spielen, da der Grind ganz anders funktioniert als noch zu Zeiten von Vanilla? Oder werdet ihr Forever ausschließlich für das PvE und die neuen Quests spielen, die Blizzard sich ausgedacht hat?