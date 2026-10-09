WoW Forever bekommt Saisons, erklärt wie das im PvP läuft

In World of Warcraft Forever wird es Saisons geben – zumindest im PvP. Doch wie passt das zum „Classic“-Feeling, das man haben möchte?

Was die Entwickler bisher zu World of Warcraft Forever angekündigt haben, klingt für die meisten fantastisch. Das Spiel scheint genau in eine Nische zu stoßen, nach der viele sich seit Jahren sehnen. Doch gerade das PvP war noch eine große Unbekannte. Immerhin galt PvP in Vanilla als „degeneriert“ – weil es ein ungesundes Verhältnis zum Spiel erfordert hat, um an die höchsten Ränge zu kommen.

Viele erinnern sich noch an Geschichten, in denen Spieler die ganzen Sommerferien durchgezockt und sogar (verbotenes) Account-Sharing betrieben haben, um Rang 14 im PvP zu erreichen – anders war das oft gar nicht möglich.

Jetzt hat Blizzard verraten, wie das mit dem PvP in WoW Forever aussieht.

Video starten WoW: Forever – Das sind die Besonderheiten von Classic Plus im Trailer

PvP-Saisons in Forever mit vielen offenen Fragen

Wie laufen PvP-Saisons in WoW Forever ab? Die Entwickler wollen eine Mischung aus dem klassischen PvP der Vanilla-Zeit, aber mit einigen Modernisierungen, wie eben Saisons. Es gibt eine Obergrenze, wie viel Fortschritt jede Woche möglich ist. Diese Grenze steigt mit jeder Woche an, sodass man beim späteren Einstieg aufholen kann, wenn man entsprechend mehr Zeit investiert.

Nach aktuellem Stand gibt es aber keinen „Wettstreit“ um die obersten Ränge. Wenn ihr viel spielt und relevante PvP-Inhalte abschließt, steigt ihr im Rang auf, unabhängig von anderen und deren Spielverhalten.

Erreicht wird das durch zwei Währungen, die man sich verdienen kann.

Die Ränge werden durch Rangpunkte vergeben, die ihr farmen könnt – nach aktuellem Stand verfallen sie nicht innerhalb der Saison.

Welche Währungen gibt es? Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Punkten, die man sich im PvP erspielen kann – Ehre und Rangpunkte.

Ehre: Wird zum Kauf von PvP-Ausrüstung und anderen PvP-Belohnungen benötigt. Man erhält Ehre durch nahezu alle PvP-Aktionen – Schlachtfelder, Kämpfe in der offenen Welt, PvP-Quests.

Rangpunkte: Diese gibt es für PvP-Schlachtfelder und relevante PvP-Quests. Sie entscheiden über den aktuellen Rang des Charakters.

Das Spannendste am PvP ist natürlich die erspielbare Ausrüstung. Wie damals zu Vanilla gibt es ein blaues (seltenes) und ein lila (episches) Set. Auf den ersten Rängen könnt ihr das seltene Set kaufen, auf den höheren Rängen dann Aufwertungsmarken, mit denen ihr die Items zu epischer Qualität aufwerten könnt. Die Belohnungen werden nach folgenden Rängen vergeben:

Rang 1 – Wappenrock

Rang 2 – PvP-Schmuckstück

Rang 3 – Umhänge

Rang 4 – Halskette

Rang 5 – Kampftränke

Rang 6 – Wappenrock

Rang 7 – Schlachtstandarte

Rang 8 – Aufwertungsmarke für epische Armschienen / epische Gürtel

Rang 9 – Aufwertungsmarke für epische Stiefel

Rang 10 – Aufwertungsmarke für epische Handschuhe

Rang 11 – Reittiere

Rang 12 – Aufwertungsmarke für epische Beinrüstung / epische Schulterrüstung

Rang 13 – Aufwertungsmarke für epische Brustrüstung / epische Helme

Rang 14 – Epische Waffen

GameStar MMO Sonderheft World of Warcraft: Forever Inklusive DIN A4 Sticker-Sheet mit WoW-Motiven und XXL-Doppelposter 148 Seiten zu Blizzards Online-Rollenspiel-Hit

alles über das neue Volk der Himmelsgeborenen

detaillierte Guides für nahezu alle Aspekte des MMOs

Kampftipps für Raids und Dungeons, inklusive Boss-Taktiken

Sticker-Sheet mit coolen WoW-Motiven und XXL-Doppelposter eure alte Gilde müsst ihr noch selbst mobilisieren Versandkosten € 14,99 € im GameStar Shop versandkostenfrei bestellen

Welche Fragen sind noch offen? Der Beitrag erklärt eine Reihe von wichtigen Details nicht. So ist noch nicht sicher, was am Ende einer Saison passiert: Verliert man nur den erspielten Titel? Oder verliert man auch den Zugriff auf die bereits erspielten Items? Gibt es in jeder Saison neue oder bessere Items, damit sich das Spielen in späteren Saisons noch lohnt?

Auf diese Fragen muss Blizzard rasch eine Antwort geben, denn da hat man die PvP-Community im Unklaren gelassen – und gerade in der Classic-Variante ist das PvP doch immer recht beliebt.

Cortyn meint: PvP reizt mich in Forever durchaus. Ich glaube nicht, dass ich die Muße hätte, jede Saison wieder auf Rang 14 zu grinden, doch einmal würde ich das schon durchziehen – vor allem, weil es deutlich erreichbarer aussieht, als in dem doch eher absurden Vanilla-System, bei dem es nur darum ging, möglichst 24 Stunden am Tag online zu sein. Ein klareres Ziel mit kleineren Zwischenschritten ohne die Angst, auch mal ein paar Tage zu verpassen, klingt zumindest verlockend. Doch die Details müssen noch geklärt werden.

Immerhin muss man zugeben, dass Blizzard deutlich auf das Feedback aus der Community hört. Deswegen haben sie sich ja auch dazu entschieden, das neue Volk der Himmelsgeborenen ein wenig anzupassen – sie werden deutlich unansehnlicher und bekommen ein SD-Aussehen.