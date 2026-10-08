WoW Forever macht die neuen Elfen hässlicher, waren einfach zu hübsch

Die Himmelsgeborenen in World of Warcraft Forever werden noch einmal überarbeitet. Sie sahen einfach zu fancy aus.

Das neue Volk in World of Warcraft Forever ist seit der Ankündigung ein Grund für zahlreiche Diskussionen. Während manche die Himmelsgeborenen als grundsätzlich unpassend für das klassische Azeroth empfinden, kommen manche mit der Ästhethik dieses Volkes nicht zurecht. Blizzard gelobt Besserung – und macht die Elfen ein wenig unansehnlicher mit SD-Modellen und weniger leuchtenden Farben.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Himmelsgeborene bekommen optionale SD-Modelle und blassere Farben

Was ist das Problem mit dem Himmelsgeborenen? Die „Skyborne“ wurden kontrovers diskutiert, vor allem weil man 30 € bezahlen muss, wenn man sie spielen will. Doch auch ihre Optik löste viele Diskussionen aus. Denn sie passten nur schwer in die Welt von WoW Forever, wenn man den SD-Grafikstil wählte – denn sie hatten schlicht keine SD-Modelle.

Auch die Druidengestalten der Himmelsgeborenen ernteten viel Kritik. Mit ihren hellen, recht leuchtenden Blautönen der verschiedenen Tiergestalten heben sie sich stark vom Rest der Welt ab und wirken vielerorts deutlich unpassend. Ein Dorn im Auge eines Teiles der Spielerschaft.

Die SD-Modelle sind im Grunde die Blutelfen, wie sie zu The Burning Crusade erschienen sind – mit neuen Frisuren und Farbtönen.

Was macht Blizzard mit den Himmelsgeborenen? Blizzard korrigiert die Optik und will „Anfang 2027“ eine SD-Variante der Himmelsgeborenen nachreichen, um auch hier die Anzahl der Polygone drastisch zu reduzieren, wenn man das möchte. Die SD-Variante dürften WoW-Veteranen bereits kennen, denn sie entspricht weitestgehend den ursprünglichen Blutelfen aus The Burning Crusade, nur eben mit der entsprechenden Farbgebung des neuen Volkes.

Weniger leuchtende Farben, mehr Details beim Fell – das passt besser zu den anderen Druiden.

Ebenfalls überarbeitet werden die Druidengestalten. Deren Farbgebung wird ein wenig entsättigt. Sie werden „etwas weniger weich und bekommen mehr Details bei ihrem Fell“. Dazu heißt es, dass „die Himmelsgeborenen aus einer exotischen Umgebung stammen und ihre Druiden das widerspiegeln sollen, aber das nicht mit dem Design anderer Kreaturen der Welt im Widerspruch stehen soll“.

Cortyn meint: Blizzard scheint hier auf die Mehrheit der Spielerschaft zu hören und das ist eine gute Sache. Persönlich finde ich, dass die vorherigen Druidengestalten mir besser gefallen haben, da ich die hellen, kräftigeren Farben durchaus mochte, selbst wenn ich das Argument verstehe, dass sie einen zu starken Kontrast zur Spielwelt bilden.

Ich frage mich vor allem, ob wir jetzt auf einen langen Zyklus von Diskussionen im Stil von „Ich mochte die alten Modelle lieber, macht sie zugänglich, nur wegen denen habe ich das Spiel gekauft“ zusteuern oder ob diese Anpassung ohne solche Probleme über die Bühne geht. Ach, warum frage ich eigentlich – ich kenn doch meine Community. Wenn man alleine denkt, dass in WoW Forever die Dungeons wie in Retail gespielt werden …