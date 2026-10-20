WoW Forever: Einsteiger Guide – 46 Tipps, die euch den Start spürbar erleichtern

World of Warcraft: Forever ist anders als das moderne WoW, aber auch als Classic. Mit unseren Tipps startet ihr bestmöglich ins neue Azeroth-Abenteuer.

Worum soll es in diesem Artikel gehen? Wir versorgen euch mit Tipps und Tricks, die euch den Einstieg in WoW Forever erleichtern sollen. Die neue Version von World of Warcraft unterscheidet sich nämlich fundamental vom modernen WoW und anderen MMORPGs. Aber auch im Vergleich zum altbekannten Classic gibt es viele Unterschiede.

Wir warnen vor Fallen, wichtigen Entscheidungen und helfen euch dabei, geschmeidig die Maximalstufe 60 zu erreichen. Über unser Inhaltsverzeichnis könnt ihr zu den für euch wichtigen Punkten springen.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

WoW Forever: Wahl von Server, Klasse und Volk

Bevor ihr ins Abenteuer startet, erwarten euch 3 der wichtigsten Entscheidungen eures Forever-Abenteuers. Überlegt euch also genau, wo ihr was spielen möchtet!

Wer unbehelligt leveln, questen und farmen möchte , erstellt sich einen Charakter für das PvE- oder Rollenspiel-Regelwerk. Am PvP in der offenen Welt könnt ihr dort trotzdem optional teilnehmen, indem ihr euch einfach für PvP aktiviert (Chat-Befehl /pvp). Beachtet: Wenn ihr PvP auf diese Art deaktiviert, dauert es 5 Minuten, bis ihr euren PvP-Status verliert.

, erstellt sich einen Charakter für das PvE- oder Rollenspiel-Regelwerk. Am PvP in der offenen Welt könnt ihr dort trotzdem optional teilnehmen, indem ihr euch einfach für PvP aktiviert (Chat-Befehl /pvp). Beachtet: Wenn ihr PvP auf diese Art deaktiviert, dauert es 5 Minuten, bis ihr euren PvP-Status verliert. Wählt nur dann das PvP-Regelwerk, wenn ihr mit ungewollten PvP-Begegnungen in der offenen Welt umgehen könnt. Eine spätere Möglichkeit des Servertransfers von PvP auf PvE oder RP wird es nicht geben .

. Wichtig: Ihr könnt nur mit Spielern eures Regelwerks und eurer Fraktion zusammenspielen. Sprecht euch mit euren Freunden also im Vorfeld ab!

Durch die Kombination aus Vor- und Nachnamen ist die Chance recht hoch, dass ihr euren Wunschnamen nutzen könnt. Vom 27. Oktober bis zum 3. November läuft eine Namensreservierungsphase . Dafür müsst ihr aber eine der kostenpflichtigen Vorabversionen von Forever gekauft haben.

. Dafür müsst ihr aber eine der kostenpflichtigen Vorabversionen von Forever gekauft haben. Jedes Volk besitzt exklusive Vorteile und Boni, die in bestimmten Situationen kleine Vorteile bieten können. Wenn ihr ungezwungen einfach möglichst viel Spaß haben möchtet, wählt das Volk, das euch ästhetisch am besten gefällt . Ihr werdet sehr viel Zeit mit dem Charakter verbringen.

. Ihr werdet sehr viel Zeit mit dem Charakter verbringen. Wollt ihr hingegen das Maximum aus euren Charakteren herausholen und ist euch die Ästhetik egal, könnt ihr bereits bei der Volkswahl minmaxen – hier einige der wichtigsten Kombinationen: Orcs (Kochendes Blut) und Trolle (Berserker) für möglichst viel Schaden, Heilung oder Bedrohung Tauren (Kriegsdonner, Durchhaltevermögen) für Tanks oder Kräuterkundler (Grüner Daumen) Untote (Wille der Verlassenen), Menschen (Überlebenswill, Wahrnehmung), Nachtelfen (Elunes Licht, Schattenhaftigkeit, Schnelligkeit), Zwerge (Steingestalt) und Gnome (Entfesselungskünstler) für PvP Gnome für Ingenieure (Ingenieursspezialisierung) Menschen (Unbeugsamkeit) und Gnome (Wacher Geist, Heureka!) für Heiler Was ist mit dem neuen Volk der Himmelsgeborenen? Hier profitieren vor allem Spielweisen, die hohe Tempo-Werte erreichen möchten, also beispielsweise alle Zauberkundigen, die den Großteil ihrer Zauber nicht sofort wirken können.



Die neuen Himmelsgeborenen bringen einen nützlichen Tempo-Buff. Wer einen blauen Elfen spielen möchte, greift zu.

Die Wahl der Klasse: Die Klassen von WoW Forever haben klare Stärken und Schwächen, auch wenn die Balance der Spezialisierungen in Forever sehr viel ausgeglichener ausfallen wird als noch in Vanilla oder Classic. Die gute Nachricht für euch: Durch die Überarbeitungen von Blizzard sollte es keine Totalausfälle mehr geben. Gleichzeitig findet sich kein Nobrainer mehr wie der alte Krieger, der im Endgame einfach alles zerlegt hat.

Bis zum Start von Forever und darüber hinaus wird sich das Balancing der Klassen natürlich noch ändern, doch scheinen einige Stärken bereits klar erkennbar zu sein (oder sie wurden von Blizzard bereits offen kommuniziert):

Schurken sollen den höchsten Einzelzielschaden in statischen Kämpfen verursachen

sollen den höchsten Einzelzielschaden in statischen Kämpfen verursachen Krieger bleiben die Meister von Cleave-Situationen (Kämpfe gegen mehrere langlebige Gegner)

bleiben die Meister von Cleave-Situationen (Kämpfe gegen mehrere langlebige Gegner) Schutz-Paladine sollen die besten Tanks für Untote und Gegnergruppen sein

sollen die besten Tanks für Untote und Gegnergruppen sein Magier bomben große Gruppen schwacher Feinde besser weg als alle anderen

bomben große Gruppen schwacher Feinde besser weg als alle anderen Heilig-Paladine sind die effizientesten Einzelzielheiler, Heilig – Priester verfügen über die stärksten Gruppenheilungen, Druiden haben die besten Über-Zeit-Heilungen

sind die effizientesten Einzelzielheiler, – verfügen über die stärksten Gruppenheilungen, haben die besten Über-Zeit-Heilungen Paladine und Schamanen bieten die wichtigsten Buffs für jeden Schlachtzug

und bieten die wichtigsten Buffs für jeden Schlachtzug Hexenmeister liefern die stärken Schaden-über-Zeit-Effekte und Flüche

liefern die stärken Schaden-über-Zeit-Effekte und Flüche Hexenmeister und Jäger bleiben dank ihrer Begleiter die gemütlichsten Klassen fürs Leveln und Farmen

und bleiben dank ihrer Begleiter die gemütlichsten Klassen fürs Leveln und Farmen Druiden und Schurken können sich dank ihrer Verstohlenheit durch gefährliche Situationen einfach durchschleichen

und können sich dank ihrer Verstohlenheit durch gefährliche Situationen einfach durchschleichen Druiden sind die einzige Klasse, die jede Rolle im Spiel (Tank, Heiler, Nahkampf-DD, Fernkampf-DD) einnehmen kann

Überlegt euch also gut, was ihr in Forever machen möchtet, welche Rolle ihr einnehmen wollt und wie motiviert ihr einsteigen möchtet. Darauf basierend solltet ihr eure Klassen- und Volkswahl treffen.

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