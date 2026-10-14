WoW Forever: Der Ansturm wird riesig – Wir haben nachgefragt, wie Blizzard das schaffen will

Der Launch eines neuen World of Warcraft könnte die Server in die Knie zwingen. Aber Blizzard ist vorbereitet – behauptet man zumindest.

World of Warcraft Forever könnte der größte Launch eines Blizzard-Spiels jemals werden. Zumindest gibt es in den meisten WoW-Communtys kaum ein anderes Thema und auch eine ganze Menge Neulinge freuen sich bereits. Doch dabei gibt es auch immer Probleme – denn der Launch eines Spiels dieser Größe geht fast immer mit Server-Problemen einher. Wir haben bei Blizzard nachgefragt und eine Antwort bekommen, warum man dieses Mal zuversichtlich ist.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Die Server sollten standhalten

Was ist das Problem? Das moderne World of Warcraft ist inzwischen recht gut darin, dass der Launch einer neuen Erweiterung reibungslos verläuft – vor allem wegen dem „Early Access“, der den Ansturm in zwei Gruppen aufspaltet. Anders sieht es da jedoch bei den Classic-Erfahrungen der Vergangenheit aus. Überlastete Login-Server, Warteschlangen und ein ruckeliges Erlebnis im Startgebiet ist oft die Folge – zusätzlich zur kompletten Überfüllung der Gebiete, sodass an gemütliches Quest kaum zu denken ist.

Mit dem Launch von WoW Forever am 5. November droht das gleiche Szenario, vor allem, weil es ja nur einen „Mega-Server“ gibt und keine Realms mehr.

Unser Autor Benedict Grothaus hatte die Gelegenheit, mit Clay Stone von Blizzard zu sprechen und einfach mal nachgefragt:

Ich weiß gar nicht, wie viel wir schon darüber geredet haben, aber wir haben wirklich viel Entwicklung in unserer Server-Struktur gesteckt. Teil davon war aufgrund der ganzen Möglichkeit, dass wir „Realmlos“ sein werden. Ich meine, das war im Grunde unser Ziel: Dass du keinen Realm mehr wählst, sondern nur noch ein Regelwerk basierend auf der Region in der du spielen willst. (…)

Allein das ist schon einer der größten Änderungen von WoW Forever im Vergleich zu allen anderen Versionen – es gibt keine Realms. Man wählt nur noch zwischen Normal, PvP und Rollenspiel. Alles liegt dann aber auf einem Server und unterteilt sich nach Sprachen, die man in den Optionen wählen kann.

Aber genau deswegen haben wir so viel Zeit in unserer Server-Infrastruktur gesteckt, um diese gigantischen Kapazitäten zu haben. Ich sage nicht, dass es da nicht den einen oder anderen technologischen Schluckauf geben wird, in dem Moment, wo wir den Schalter umlegen und alles zugänglich machen. Aber ich hoffe, dass die Spieler das schon während der Beta gesehen haben, selbst mit diesem unerwartet großen Andrang, waren wir sehr schnell in der Lage, alle ins Spiel zu bekommen. (…)



Ich will damit nicht sagen, dass das auch am Launch-Tag so sein wird, aber selbst wenn es da Vorfälle gibt, unsere Teams arbeiten unglaublich schnell. Und jetzt mit der neuen Server-Infrastruktur und unserer pro-sozialen Arbeit, die wir daran geleistet haben, erlaubt es uns das, extrem schnell auf die Bedürfnisse der Spieler zu reagieren. Es ist etwas, in das wir sehr viel Zeit gesteckt haben, unsere Ingenieure und das Server-Team haben so unglaubliche Arbeit geleistet. Zu sehen, dass das Frücht trägt, ist extrem erfüllend.

Das vollständige Interview mit Clay Stone veröffentlichen wir in den kommenden Tagen hier auf MeinMMO.

Ob der Launch in der Nacht von 4. auf den 5. November so reibungslos abläuft oder ob es Probleme geben wird, kann natürlich erst der tatsächliche Launch zeigen. Blizzard scheint aber äußerst optimistisch zu sein, dass das Ganze problemlos über die Bühne geht und es keine großen Schwierigkeiten geben wird. Dass der Launch in der Woche nachts stattfindet, mag dem noch einmal in die Karten spielen, denn das dürfte den Ansturm ohnehin ein klein wenig dämpfen.

Wann werdet ihr in World of Warcraft Forever reinschauen? Werdet ihr gleich zum Start in der Nacht dabei sein? Habt ihr euch gar Urlaub genommen oder ‘ganz zufällig’ einen Krankheitstag? Oder wartet ihr bis zum Wochenende, wenn der ganze Trubel schon ein wenig abgeklungen ist? Aber überprüft am besten, ob ihr überhaupt die Systemvoraussetzungen für Forever erfüllt …