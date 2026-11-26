In der Nacht vom 25. auf den 26. November hat Blizzard für WoW: Forever neue Hotfixes implementiert. Es gab Anpassungen fürs Alteractal, Druiden, Jäger und mehr. MeinMMO hat die Patch Notes für euch.

Was sind die aktuellen Hotfixes? Hier die Patch Notes für WoW: Forever – mangels offizieller deutscher Version haben wir sie für euch übersetzt. Euch erwarten umfassende Neuerungen für Gleichgewicht-Druiden, starke Anpassung fürs PvP-Schlachtfeld Alteractal und diverses mehr.

Klassen

Druide „Hurrikan“ landet seinen letzten Treffer jetzt wie vorgesehen. Gleichgewicht „Verbesserter Zorn“ heißt jetzt „Starlight Wrath“. „Starlight Wrath“ verringert zusätzlich die Zauberzeit von „Sternenfeuer“ um 0,1/0,2/0,3/0,4/0,5 Sekunden. „Verbessertes Mondfeuer“ heißt jetzt „Moon and Stars“. „Moon and Stars“ gewährt „Sternenfeuer“ zusätzlich eine Chance von 50/100 %, keine Zauberzeit zu verlieren, wenn der Druide Schaden erleidet. „Verbessertes Sternenfeuer“ wurde auf 2 Punkte reduziert (vorher 5 Punkte) und gewährt nun eine Chance von 8/15 % bei 1/2 Talentpunkten. Bei Druiden, die 3 oder mehr Punkte in dieses Talent investiert haben, werden alle Talentpunkte zurückgesetzt. „Finsternis“ erhöht nun zusätzlich dauerhaft die kritische Trefferchance von „Zorn“ um 7/13/20 %. Das Talent „Mondfuror“ wurde entfernt und durch „Dreamstate“ ersetzt. „Dreamstate“ gewährt dem Druiden 20/40/60/80/100 % des Effekts von „Anregen“, wenn „Anregen“ auf ein anderes Ziel als sich selbst gewirkt wird. „Mondkingestalt“ erhöht in dieser Gestalt nun zusätzlich den verursachten Arkan- und Naturschaden um 10 %. Es wurde ein Fehler behoben, durch den „Genesis“ den Schaden von „Hurrikan“ oder die Heilung von „Gelassenheit“ nicht erhöhte.

Jäger Es wurde ein Problem behoben, durch das Begleiter bei automatischen Nahkampfangriffen eine kritische Trefferchance von 0 % hatten. Tierherrschaft Beschworene Falken greifen nun das Ziel an, auf das sie beschworen wurden, selbst wenn der Begleiter des Spielers auf „Passiv“ gestellt ist. Beschworene Falken werden nun entlassen, sobald der Zauber „Tier freigeben“ abgeschlossen ist. Beschworene Falken können auch durch einen Rechtsklick auf ihr Symbol unter dem Porträt des Jägers entlassen werden. Beschworene Falken greifen euer aktuelles Ziel an, falls sie nicht aktiv ein anderes Ziel angreifen. Es wurde ein Problem behoben, durch das beschworene Falken etwa 5 % weniger kritische Trefferchance hatten als vorgesehen.

Paladin Es wurde ein Problem behoben, durch das Richturteile auf Gegnern durch Angriffe nicht erneuert wurden, wenn ihre Restdauer unter 20 Sekunden fiel. Es wurde ein Problem behoben, durch das „Exorzismus“ nicht kritisch treffen konnte. Heilig Die Dauer von „Eid des Lichts“ wurde auf 60 Minuten erhöht.

Schurke Alle Schurkengifte und „Blendungspulver“ sind vorübergehend beim Aufheben gebunden, während wir an der Behebung eines Fehlers arbeiten. Es wurde ein Fehler behoben, durch den „Bereitschaft“ nicht entfernt wurde, wenn der Schurke in Verstohlenheit „Kopfnuss“ oder „Ablenken“ wirkte.

Schamane Es wurde ein Problem behoben, durch das „Kettenblitzschlag“ den Effekt „Freizaubern“ nicht verbrauchte, wenn der Schamane gleichzeitig „Freizaubern“ und 5 Stapel von „Waffe des Mahlstroms“ aktiv hatte.

Hexenmeister Es wurde ein Problem behoben, durch das Begleiter bei automatischen Nahkampfangriffen eine kritische Trefferchance von 0 % hatten. Es wurde ein Problem behoben, durch das Sukkubus und Inkubus eine um 5 % höhere kritische Trefferchance hatten als vorgesehen.

Krieger Waffen Das Talent „Waffenmeister“ wird nicht mehr fälschlicherweise nicht erneut angewendet, wenn der Krieger auf Schlachtfeldern stirbt.



Dungeons

Tiefschwarze Grotte Der Altar der Tiefen sollte nun nach 3 Sekunden wieder interagierbar sein und ordnungsgemäß den „Segen von Blackfathom“ gewähren.

Der Tempel von Atal’Hakkar Das Erscheinen des Avatars von Hakkar sollte nicht mehr fehlschlagen.



Gegner uns NSCs

Desolace – Die Zentauren im Dorf der Magram erscheinen nun schneller wieder.

– Die Zentauren im Dorf der Magram erscheinen nun schneller wieder. Dämmerwald – Es wurde ein Problem behoben, durch das der Verlorene Ritter manchmal in einem Baum erschien.

– Es wurde ein Problem behoben, durch das der Verlorene Ritter manchmal in einem Baum erschien. Flussauen (Riverglades) – Clubtoe in Sonnenlichtung (Sunnyglade) markiert Spieler nicht mehr für PvP.

Gegenstände

„Eiserner Vorsatz“ kann nun für mehr als 2 Kupfer an Händler verkauft werden.

Das „Totem des Sturms“ wurde in „Totem of the Maelstrom“ umbenannt.

Die „Blackblade of Shahram“ löst nun ihren Tempostärkungszauber korrekt aus, allerdings nur noch für den Träger der Schwarzklinge.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den der „Buchband des Gesetzes“ keine Auswirkungen auf „Richturteil des Befehls“ hatte.

Es wurde ein Problem behoben, durch das „Chained Essence of Eranikus“ Immunitäten durchdrang.

Das Schmuckstück „Blackhands Breite“ kann nicht mehr widerstanden werden.

Die „Fackel des Nachtwächters“ kann wieder beim Reiten, Wirken von Zaubern usw. verwendet werden. Dies war eine unbeabsichtigte Nebenwirkung einer anderen Fehlerbehebung. Reitet weiter!

Vermächtnis

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass PvP-Vermächtniserfolge keinen Fortschritt mehr gewährten, sobald man die Rufstufe „Ehrfürchtig“ erreicht hatte.

Spieler, die „Lord Valthalak zur Ruhe gebettet“ abschließen, sollten nun korrekt ihren Vermächtnis-Fortschritt erhalten.

„Verstärken“ verringert nun wie vorgesehen den erlittenen Haltbarkeitsverlust um 8/16/24/32/40 %.

Es wurde ein Fehler behoben, durch den „Die Schnellen und die Toten“ die Kosten für „Schattengestalt“, „Mondkingestalt“, „Reisegestalt“ und „Aura des Volltreffers“ nicht wie vorgesehen auf Null setzte.

Spieler gegen Spieler

Alteractal Sturmkristalle und andere plünderbare Questgegenstände aus dem Alteractal werden Spielern nicht mehr per Post zugeschickt, wenn sie nicht geplündert wurden. Kommentar der Entwickler: Wir haben festgestellt, dass Spieler das Alteractal häufig abschlossen, ohne die Schlachtfeldziele einzunehmen. Daher haben wir einige Anpassungen vorgenommen, um den Fokus stärker auf diese Ziele zu lenken, anstatt direkt zum gegnerischen General durchzurennen. Ziel dieser Änderungen ist es, den Ehrengewinn ungefähr gleich zu halten und den Rufgewinn pro Match zu erhöhen, damit sich auch längere Matches lohnender anfühlen. Zudem war der Schwierigkeitsgrad der gegnerischen Kreaturen im Alteractal niedriger als beabsichtigt, weshalb wir diesen erhöht und das Verhalten der Kriegsmeister/Marschälle sowie der Fraktionsgeneräle angepasst haben, um sie widerstandsfähiger zu machen. Ruf und Ehre für das Töten des gegnerischen Fraktionsgenerals wurden deutlich reduziert. Zum Ausgleich wurde der Ruf für Schlachtfeldziele (Türme, Friedhöfe und Minen) erhöht. Die Ehre aus diesen Zielen wurde im Rahmen einer Umverteilung leicht erhöht. Der Ruf für das Töten gegnerischer NSCs wurde erhöht. Der Ruf für das Besiegen von Leutnants wurde deutlich erhöht. Der Schwellenwert für den Rufbonus für „lange Matches“ wurde auf 20 Minuten verkürzt (in der Classic-Ära und vor den heutigen Anpassungen lag er bei 60 Minuten). Dies führt zu erheblichen Rufgewinnen, wenn ihr am Ende langer Matches Friedhöfe und Minen haltet. Schaden und Gesundheit aller gegnerischen Kreaturen im Alteractal wurden erhöht. Kriegsmeister/Marschälle kehren nun an ihren Ausgangspunkt zurück (Reset/Leash), wenn sie ihre jeweiligen Räume verlassen, und greifen nun aus größerer Entfernung an. Generäle sowie Kriegsmeister/Marschälle sind alle stärker, solange die Schlachtfeldziele noch stehen. Dieser Stärkungszauber hält 20 Minuten lang an und beginnt mit 4 Stapeln. Jedes eingenommene Ziel entfernt einen Stapel. Generäle verursachen nun mehr Schaden. Es wurde ein Fehler behoben, durch den einige Generäle nicht so stark verteidigt waren wie vorgesehen. Generäle verfügen nun über eine erhöhte Verstohlenheitsentdeckung.



Berufe

Verzauberkunst Die Waffenverzauberung „Offenbarung“ würfelt ihre Auslösechance nicht mehr für jedes einzelne Ziel aus, das von einem Flächenzauber getroffen wird. Sie würfelt nun einmal pro Schadenswelle. Die Verzauberung „Offenbarung“ wirkt sich nicht mehr auf die gesamte Dauer kanalisierter Zauber aus.



Völker und Ruf

Gnome, Menschen, Nachtelfen und Zwerge können sich nicht mehr mit den Kirin Tor im Krieg befinden.

Zwerge können sich nicht mehr mit dem Wildhammerklan im Krieg befinden. Das hatten wir schon mal.

Reiten

Paladine und Hexenmeister sollten nun beim Abschluss einer der folgenden Quests die Fertigkeit „Geübter Reiter“ erhalten: „Gerechtigkeit und Vergeltung“ (Verlassene-Paladine) „Richturteil und Erlösung“ (Zwergen- und Menschen-Paladine) „Schreckensross von Xoroth“ (Alle Hexenmeister)

Jeder Spieler, der diese Quests bereits abgeschlossen hat, kann mit den folgenden NSCs sprechen, um über eine spezielle Dialogoption „Geübter Reiter“ kostenlos zu erlernen: Danitha Morr in der Burg Bandarion (Verlassene-Paladine) Lord Grayson Schattenbruch in der Kathedrale von Sturmwind (Allianz-Paladine) Zevrost in der Kluft der Schatten in Orgrimmar (Horde-Hexenmeister) Ursula Deline im Gasthaus „Zum Geschlachteten Lamm“ in Sturmwind (Allianz-Hexenmeister)



Quests

Berg Hyjal – „Explosiver Runensplitter“ sollte den Schaden von „Tödlicher Stoß“, der von Teufelswachen-Schildwachen bei „Blinde Rache“ eingesetzt wird, nicht mehr drastisch erhöhen.

– „Explosiver Runensplitter“ sollte den Schaden von „Tödlicher Stoß“, der von Teufelswachen-Schildwachen bei „Blinde Rache“ eingesetzt wird, nicht mehr drastisch erhöhen. Jäger – Die Hordenversion von „Das Beste kommt zum Schluss“ kann nun ordnungsgemäß abgeschlossen werden.

– Die Hordenversion von „Das Beste kommt zum Schluss“ kann nun ordnungsgemäß abgeschlossen werden. Es wurde ein Fehler behoben, der verhinderte, dass „Verschlüsselte Schattenhammertexte“ in Silithus für die Quests „Geheime Mitteilung“, „Wahre Gläubige“ und „Immer noch gläubig“ erbeutet werden konnten. Kommentar der Entwickler: Die wiederholbare Quest „Verschlüsselte Schattenhammertexte“ für Ruf beim Zirkel des Cenarius ist absichtlich nicht verfügbar, aber ihr könnt „Immer noch gläubig“ abschließen, um die Chance auf Rezepte aus der später per Post zugestellten Belohnung zu erhalten.

Sengende Schlucht – Spieler auf der Quest „GESTOHLEN: Schmiedeblasrohr und Ausguck-Fernrohr“ werden feststellen, dass die Dunkeleisenzwerge zusätzliche Dampfschmiede rekrutiert haben, um ihre Bemühungen zu unterstützen.

– Spieler auf der Quest „GESTOHLEN: Schmiedeblasrohr und Ausguck-Fernrohr“ werden feststellen, dass die Dunkeleisenzwerge zusätzliche Dampfschmiede rekrutiert haben, um ihre Bemühungen zu unterstützen. Westliche Pestländer – Die Scharlachrote Illusion, die während der Quest „Scharlachrote List“ gewährt wird, hält nun eine Stunde lang an (vorher 30 Minuten).

Muss ich für die Hotfixes ein Update herunterladen? Nein, ihr könnt euren Battle.net-Launcher starten und direkt loslegen. Kleine Hotfixes dieser Art kann Blizzard ohne Client-Update implementieren. Auch größere Wartungsphasen über den Tag hin weg dürften uns in Europa nicht erwarten. Normal finden die Wartungsphasen zwischen 03:00 und 04:00 Uhr morgens statt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: WoW Forever: Server Down am 18. November im Live-Ticker – Startzeit, Status, Dauer