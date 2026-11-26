Wir haben erste Daten, welche Klassen in WoW Forever beliebt sind und welche nicht. Ratet mal, welche Klasse die wenigsten spielen.

Inzwischen sind einige Wochen seit dem Release von WoW Forever vergangen und die meisten haben sich festgelegt, welchen Charakter sie als „Main“ spielen wollen. Doch welche Klasse ist die beliebteste und sieht man überall? Welche Klasse ist selten und wird kaum gespielt? Inzwischen gibt es klare Favoriten.

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Woher stammen die Daten? Die Daten stammen von der Website raider.io. Die tracken nahezu sämtliche Charaktere im Spiel und haben in ihrer Datenbank über 7,4 Millionen Charaktere in WoW Forever gezählt. Daraus ergibt sich eine Verteilung auf die Klassen mit den folgenden Prozentwerten (Stand 26.11.2026, 00:00 Uhr):

Jäger 15,1 %

Paladin 13,5 %

Druide 12,1 %

Krieger 11,3 %

Magier 10,8 %

Schamane 9,8 %

Hexenmeister 9,6 %

Priester 9,5 %

Schurke 8,4 %

Die Verteilung der Klassen in WoW Forever über alle Regelwerke, Regionen und Level. Bildquelle: raider.io

Damit ist der Schurke global gesehen die unbeliebteste Klasse in WoW Forever – etwas, das sich mit den Erfahrungen aus Retail deckt. Auch in Retail ist der Schurke die Klasse mit der kleinsten Spielerschaft.

Kaum Caster auf Stufe 60 in WoW Forever

Wie ist das auf Stufe 60? Wenn man nur Charaktere nimmt, die bereits Stufe 60 erreicht haben, dann zeichnet sich ein andere Bild und die Sortierung ist wie folgt:

Paladin 14,2 %

Druide 13,1 %

Krieger 12,7 %

Schamane 12,3 %

Jäger 11,6 %

Priester 9,9 %

Schurke 9,4 %

Magier 8,9 %

Hexenmeister 7,9 %

Dass gerade die beiden DPS-Zauberklassen soweit unten sind, liegt daran, dass es für die Stoffträger zwischen Stufe 30 und 50 nur sehr wenig Ausrüstung gibt und viele dort die Lust verlieren, bis Blizzard das behoben hat – ein Umstand, den sie im letzten Podcast zu WoW Forever angesprochen haben.

Allerdings sollte man anmerken, dass der Großteil der Spielerschaft noch nicht Stufe 60 erreicht hat und die Daten daher wenig Aussagekraft haebn. Viele befinden sich gerade rund um Level 40 und brauche noch eine Weile, bis sie das Maixmallevel erreicht haben – nach den aktuellen Zahlen haben nicht einmal 3 % der Charaktere bisher Stufe 60 erreicht.

Die Daten können sich demnach im Verlauf der kommenden Wochen noch deutlich ändern.

Anders sieht es beim PvP aus: Deutlich beliebter sind Schurken, wenn man sich lediglich das PvP-Regelwerk anschaut. Dort kommen Schurken auf satte 11 % und machen damit einen gesunden Teil der Population aus. Die unbeliebteste Klasse im PvP ist der Hexenmeister mit 9,4 % – das ist aber alles deutlich dichter beieinander als in der Gesamtpopulation.

Dass Schurken auf dem PvP-Regelwerk beliebter sind, dürfte vor allem daran liegen, dass Schurken schlich den Ruf haben, eine PvP-Klasse zu sein. Klar, aus der Verstohlenheit heraus angreifen zu können und sich an schutzlose Gegner erst anzuschleichen, das klingt schon sehr nach der perfekten PvP-Gelegenheit.

Welche Klasse spielt ihr in World of Warcraft Forever? Seid ihr bei eurem ersten Charakter geblieben oder habt ihr schon mehrfach gewechselt? Und: Seid ihr schon auf Stufe 60 angekommen oder knabbert ihr noch an Zwischenzielen, wie etwa dem Kauf des ersten Reittiers?