Horde-Charaktere haben gerade einen dicken Vorteil im PvP von World of Warcraft Forever. Ein Schlachtfeld will, dass sie gewinnt.

PvP ist eindeutig ein Spielinhalt, der nicht allen gefällt. Doch wer sich auf den Grind einlässt, um irgendwann Rang 14 und die beste Ausrüstung zu tragen, der könnte aktuell frustriert sein – zumindest als Anhänger der Allianz. Denn wenn es in das Alteractal geht, dann stehen die Siegeschancen schlecht. Die Horde gewinnt in den allermeisten Fällen. Das liegt nicht an der besseren Koordination der Horde oder den überlegenen Taktiken, sondern schlicht an der Karte des Schlachtfelds: Das Alteractal begünstigt die Horde.

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Horde gewinnt, weil die Karte für Horde im Vorteil ist

Warum gewinnt die Horde so oft? Das liegt an der Startposition der Horde. Die Höhle, aus der die Horde auf das Schlachtfeld strömt, ist deutlich näher an der Basis der Allianz als umgekehrt. Während Allianz-Charaktere noch gute 30 bis 40 Sekunden reiten müssen, stehen Horde-Helden bereits vor den Toren des finalen Bunkers und können Vanndar Stormpike bereits angreifen.

Wie könnte man das beheben? Die Antwort liegt hier in späteren Versionen des Alteractals, denn Blizzard hatte dieses Problem schon vor Jahren erkannt und eigentlich behoben: Die Höhle der Horde wird weiter nach hinten versetzt. So haben beide Parteien einen ungefähr identischen Laufweg bis zur gegnerischen Basis, sodass es ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt, wenn sich beide Seiten für einen erbarmungslosen Rush ohne PvP-Kampf entscheiden.

Eine weitere Möglichkeit wäre es, die finalen Bosse des Schlachtfelds massiv zu verstärken, sodass sie quasi nicht besiegbar sind, solange noch mehrere Türme existieren. Aktuell kann man sie nämlich auch besiegen, wenn noch alle Türme intakt sind – etwas, das nur dazu beiträgt, sämtliche Spielziele außer den Rush auf den Boss zu ignorieren.

Warum spielt keiner das Schlachtfeld „richtig“? Viele fragen sich auch, warum denn niemand das Alteractal „richtig“ spielt, also mit großen Schlachten in der Mitte der Karte und langen Kämpfen um einzelne Türme. Solche Partien gibt es, aber sie sind selten.

Der Grund dafür ist recht simpel: Es ist einfach lukrativer, das Schlachtfeld möglichst schnell zu beenden. Das gibt mehr Ruf und mehr Ehre pro Stunde, anstatt sich lange mit einer endlosen Schlacht rumzuschlagen, an deren Ende man womöglich noch als Verlierer dasteht. Da kann man lieber auf brachiale, schnelle 7-Minuten-Runden setzen, in denen man einfach aneinander vorbeirennt und versucht, den feindlichen Boss zu bezwingen, bevor es die eigene Seite schafft.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt ist das Alteractal eine der wenigen Enttäuschungen, die ich in WoW Forever bisher erlebt habe. Das liegt nicht (nur) an der Bevorteilung der Horde, sondern auch an der Einstellung der PvP-Community – es geht nur um die Leistung in Form von Ehre und Ruf, aber an tatsächlichen Kämpfen scheint kein Interesse zu bestehen.

Ich kann das sogar ein wenig nachvollziehen, denn wenn man eine reine „Kosten-Nutzen-Rechnung“ aufmacht, dann ist eindeutig: Lieber ein schneller Rush, der vielleicht scheitert als ein stundenlanger Kampf, in dem man für alle Ewigkeit festhängt. Ein klein bisschen Effizienz ist immerhin eine gute Sache und gehört zum PvP dann doch dazu. Es liegt an den Entwicklern, hier eine Lösung zu finden, die das Alteractal rettet. Aber ich bin zuversichtlich, denn auch bei anderen Problemen reagiert Blizzard sehr schnell.