Ein neuer, großer Gold-Exploit in World of Warcraft Forever musste schnell beseitigt werden. Doch wie viel Schaden ist entstanden?

In nur knapp zwei Wochen gab es nun den zweiten, großen Gold-Skandal in World of Warcraft Forever. Nach dem Dungeon-Exploit wurde ein weiterer Spielfehler aufgedeckt, bei dem Spieler sich koordinierten, um verschiedene „Lootboxen“ immer wieder hin und her zu tauschen, bis sie die gewünschte Beute einstreichen konnten. Ein massiver Schaden für die Wirtschaft im Spiel, den Blizzard nun wieder eindämmen muss.

Video starten WoW Forever: Sammelt unbedingt Bücher ein – Die geben euch starke Belohnungen Autoplay

Was ist das für ein Exploit? In World of Warcraft gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Schließkassetten. Man kann sie zufällig von Feinden finden, aber auch durch das Angeln bekommen (und so das Reiten auf Level 40 leicht verdienen) oder als Schurke durch Taschendiebstahl ergaunern.



Der Inhalt fällt ganz unterschiedlich aus: Von wenigen Kupferstücken hin zu mehreren Silbertalern, Handwerksmaterialien, grünen oder gar blauen Gegenständen und sogar seltenen Rezepten. Eine kleine Lootbox mit zufälligem Inhalt.

GameStar MMO Sonderheft World of Warcraft: Forever Inklusive DIN A4 Sticker-Sheet mit WoW-Motiven und XXL-Doppelposter 148 Seiten zu Blizzards Online-Rollenspiel-Hit

alles über das neue Volk der Himmelsgeborenen

detaillierte Guides für nahezu alle Aspekte des MMOs

Kampftipps für Raids und Dungeons, inklusive Boss-Taktiken

Sticker-Sheet mit coolen WoW-Motiven und XXL-Doppelposter eure alte Gilde müsst ihr noch selbst mobilisieren 14,99 € im GameStar Shop bestellen

Der Haken: Wenn die Kiste den Besitzer wechselt, wird die Beute neu ausgewürfelt. So konnte man Schließkassetten öffnen (ohne den Inhalt rauszunehmen) und bei Unzufriedenheit einfach mit anderen Spielern tauschen. Das wiederholte man so lange, bis man einen richtig seltenen oder teuren Gegenstand erhielt, der dann viel Gold im Auktionshaus einbrachte.

Ein klarer Exploit, denn so sollten Schließkassetten und andere Kisten nicht funktionieren.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Kisten werden sofort geplündert, wenn ihr den Loot anschauen wollt

Funktioniert das noch? Nein. Der Fehler war nun für knapp 2 Wochen im Spiel, wurde aber kurzfristig in der vergangenen Nacht behoben. Jetzt ist das Neuauswürfeln des Kisteninhaltes nicht mehr möglich.

Wie hat Blizzard das behoben? Nur wenige Stunden, nachdem der Exploit über einen Reddit-Beitrag deutlich an Bekanntheit gewann, hat Blizzard reagiert. Ein Hotfix wurde aufgespielt, der diese Art des Schatzkisten-Schummelns unmöglich macht.

Wenn ihr eine Schatzkiste öffnet, wird der Inhalt automatisch vollständig geplündert. Es gibt keine Möglichkeit mehr, in die Schatzkiste hineinzuschauen und sie dann wieder zu verschließen.

Das dürfte tatsächlich nur ein Hotfix sein, der vielleicht mit einem größeren Patch dann endgültig korrigiert wird, sodass Schließkassetten und andere Schätze ihren Inhalt nicht mehr verändern.

Da haben einige richtig dick Gold gemacht.

Besonders pikant: Auch von diesem Exploit schienen einige Leute, wie etwa der Streamer Ziqo, schon zuvor gewusst zu haben. Denn während seiner Streams war mehrmals sein Inventar mit einer Fülle an Schließkassetten zu sehen – was das Ganze doch ein wenig verdächtig erscheinen lässt.

Ob es Strafen für jene gibt, die diesen Fehler bewusst und massiv ausgenutzt haben, bleibt abzuwarten.

Wie groß ist der Schaden? Wie groß der Schaden ist, der durch diesen Exploit entstanden ist, das lässt sich nicht so einfach sagen. Klar ist allerdings, dass sich einige Spielerinnen und Spieler hier massiv bereichert haben und einmal mehr einen klaren Spielfehler zu ihren Gunsten ausgenutzt haben.

Cortyn meint: Auch wenn der Fehler natürlich bitter ist, bin ich positiv davon überrascht, wie schnell Blizzard an einem Sonntag reagiert hat und sofort nach öffentlichem Bekanntwerden dieses Exploits einen Hotfix nachgeschoben hat. Zumindest für die Schnelligkeit muss man sie hier loben.

Allerdings bin ich auch weiterhin der Meinung, dass die Strafen für dieses bewusste Exploiten massiv ausfallen sollten. Sperren für mehrere Wochen, zusätzlich zum Entfernen des ganzen ergaunerten Goldes und der Gegenstände, sollte die mindeste Strafe sein. Es kann einfach nicht sein, dass bekannte Streamer so offensichtlich die Regeln brechen und damit den alten, nervigen Grundsatz von „Exploit Early, Exploit often“ weiter aufrechterhalten. Oder wie seht ihr das?