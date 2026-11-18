Die Wirtschaft in WoW Forever hat großen Schaden genommen. Blizzard sollte den Streamern einen Riegel vorschieben und sehr deutlich sein.

Der erste, große Skandal von World of Warcraft Forever ist geschehen. Es hat einige Stunden gedauert, bis Blizzard sich zum Gold-Exploit gemeldet hat, an dem auch viele Streamer teilgenommen haben. Die ersten Reaktionen der Entwickler sind gut, doch ich bin der Ansicht: Die Strafe muss hoch ausfallen, denn sonst bestätigt es nur wieder, dass Streamer gewisse Privilegien genießen.

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Der Gold-Exploit, der WoW Forever hätte ruinieren können

Der Vorfall ist schnell erklärt: Kaum hatten die ersten Spielerinnen und Spieler Stufe 60 erreicht, wurde nach Möglichkeiten gesucht, sich das epische Reittier so schnell wie möglich zu verdienen. Während viele auf legale Möglichkeiten zurückgriffen, wie etwa das Farmen von Erzen oder Besiegen von Mobs, fanden manche schnell einen Exploit:

In einem der neuen Dungeons gab es eine Gruppe von Gegnern, die nur aus Nicht-Elite-Monstern bestand, die man allerdings problemlos sehr schnell abfarmen konnte. Bis zu 30 Feinde wurden innerhalb weniger Sekunden besiegt, die alle Beute hinterließen, als wären sie Elite-Gegner. Das bescherte diesen Spielern pro Stunde Hunderte Gold und war ganz offensichtlich die Ausnutzung eines Spielfehlers – ein Exploit.

Der Fehler wurde nach einigen Tagen behoben, die Gegner hinterlassen nun keine Beute mehr.

Besonders pikant: Einer der Hauptbeschuldigten, der Streamer Ziqo, ist lange Zeit Kommentator und Moderator bei offiziellen Blizzard-Events gewesen und auch mit dem Unternehmen verpartnert.

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Riesen-Babys, die wissen, dass sie betrügen

Das Verhalten der Streamer – und von Ziqo im Speziellen – war besonders albern: Er kündigte in seinen Streams regelrecht an, dass er nun einen Exploit benutzen würde. Erst erklärte er, dass er nun „ein paar Tage offline sein werde und wenn er dann mit 5.000 Gold zurückkäme, solle niemand fragen, wo das herkommt.“

Später gab er dann in seinen Streams auch noch damit an, nannte Namen von anderen Beteiligten und übertrug auch ganz dreist, wie er nun das Auktionshaus mit dem ergaunerten Geld manipulierte und etwa den Markt für Arkankristalle komplett übernahm.

Das Problem ist nicht, dass es so einen Exploit gab. Das kommt in MMORPGs vor und wurde zum Glück recht schnell behoben. Das Problem ist, dass bei der Community der Eindruck besteht, dass so ein Verhalten nicht wirklich bestraft wird. Die meisten Betroffenen haben ihr Gold inzwischen wieder verloren und eine Accountsperre von 24 Stunden bekommen.

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Das dürfte für viele „Otto Normalspieler“ eine angemessene Strafe sein, auch wenn die aus meiner Sicht durchaus höher hätte ausfallen dürfen.

Doch wenn Streamer, die mit Blizzard zusammenarbeiten, auch nur solche laschen Strafen bekommen, ist das etwas anderes. Denn diese Leute dienen nicht nur Tausenden Zuschauern als Vorbild, sie repräsentieren durch ihre Verpartnerung auch: „Das sind die Leute, die Blizzard gut findet. Das ist der Verhalten, das man sich von Spielern wünscht.“

Ich möchte hier noch einmal ganz ausdrücklich betonen, dass es sich bei der Ausnutzung dieses Exploits nicht um ein Versehen handelt. Das war kein „Oh, wir wussten nicht, dass das verboten ist, wir dachten einfach, das wäre eine gute Möglichkeit, etwas Gold zu verdienen.“

Die beteiligten Streamer wussten exakt, dass hier ein Exploit ausgenutzt wurde. Anders lässt sich nicht erklären, warum sie allesamt ihren Stream offline genommen haben und erst wieder einschalteten, nachdem sie mehrere Tausend Gold verdient hatten. Egal wie naiv und gutgläubig man an die Sache rangeht, die Beweislage ist ziemlich offensichtlich.

Ich will hier nicht dazu aufrufen, irgendwen zu „canceln“ oder dass jemand seinen Job verliert. Aber ich bin der Meinung, dass Blizzard hier deutlich – viel deutlicher als bisher – Stellung beziehen muss. Es kann nicht sein, dass Streamer weiterhin diesen besonderen Status genießen und bei Vergehen immer nur die mildest mögliche Strafe bekommen. Vor allem dann, wenn sie mal eben die Wirtschaft eines MMORPGs mit Hunderttausenden Spielern mutwillig und mit pubertärem Kichern im Stream aufs Spiel gesetzt haben. Das ist vor allem ungerecht für alle, die sich ihr Gold auf legale Weise verdienen. Oder wie seht ihr das?