Einige Streamer haben in WoW Forever massive Exploits ausgenutzt und ruinieren die Wirtschaft des Spiels. Der Wille der Community ist deutlich.

Update, 20:10 Uhr: Inzwischen hat Blizzard ein Statement veröffentlicht und erklärt, dass das verdiente Gold der Exploiter entfernt wird. Außerdem bekommen die betroffenen Accountstrafen und werden eine Weile lang kein WoW Forever mehr spielen dürfen. (Quelle: offizielles WoW-Forum)

Originalmeldung ab hier: In der Community von World of Warcraft Forever schwelt es gerade, denn ein Vorfall mit einem miesen Gold-Exploit sorgt für Unmut. Einige Spieler, darunter bekannte Streamer, hatten sich an einem Exploit bereichert und nun so viel Gold, dass sie den Markt stark manipulieren. Viel fordern hier einen Bann, denn nur so könnte Blizzard beweisen, dass sie zu ihrem Wort stehen.

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Streamer farmen Tausende Gold mit Exploit, geben damit auch noch an

Was ist vorgefallen? Vor einigen Tagen wurden ein Exploit bekannt, bei dem man sehr viele schwache Gegner mit sehr guter Beute in Windeseile besiegen konnte. Der Exploit wurde inzwischen behoben, die entsprechenden Feinde hinterlassen keinen Loot mehr. Doch Schaden ist bereits angerichtet, denn einige Streamer besitzen aktuell bis zu 5.000 Gold (in den bekannten Fällen) und können damit bereits den Markt massiv beeinflussen.

Manch einer, wie der Streamer Ziqo, streamt sogar ganz offen, wie er nun das Auktionshaus dominiert und etwa sämtliche Arkankristalle aufkauft, um damit einen riesigen Gewinn zu machen.

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Was fordert die Community? Der Wunsch der Community ist deutlich und wird in den sozialen Medien und dem Subreddit von WoW Forever immer wieder deutlich geäußert: Den Exploitern soll das Gold weggenommen werden und sie sollten eine temporäre Accountstrafe bekommen.

In der Community herrscht nämlich bereits seit Jahren die Vermutung, dass Streamer über einige „besondere Privilegien“ verfügen und Regeln für sie nicht gelten würden – immerhin machen sie durch ihre Reichweite auf World of Warcraft aufmerksam und sind so auch nützlich für die Entwickler.

Cortyn meint: Die Ökonomie in World of Warcraft Forever ist ziemlich zerbrechlich und muss beschützt werden. Wenn sie einmal aus den Fugen gerät und Blizzard nicht rasch eingreift, könnte man die Folgen noch über Monate und Jahre spüren – vielleicht über die ganze Lebensdauer von WoW Forever. Streamer sollten hier keine besonderen Vorzüge genießen und genau so hart bestraft werden, wie alle anderen auch. Alleine schon, um der Spielerschaft zu zeigen, dass man es mit der Integrität des Spieles ernst meint.

Und nein, da lasse ich auch nicht gelten, dass sie „ja einfach nur das Spiel gespielt haben“. Jeder, der eine solche Mechanik ausnutzt, weiß ganz genau, dass das von den Entwicklern nicht vorgesehen ist. Schlimmer noch, wenn man das dann auch noch verwendet, um den Markt langfristig zu beschädigen und damit das Spiel für alle schlechter zu machen. Da angel ich doch lieber ganz legal mein Gold.