Ein Exploit wurde ausgenutzt und hat Spielern Tausende Goldmünzen in WoW Forever beschert. Die haben erst einmal ausgesorgt – aber Blizzard greift ein.

Gold ist die wohl wichtigste Ressource im noch jungen World of Warcraft Forever. Immerhin braucht man es für die ersten, richtig großen Ziele: Das Reittier auf Stufe 40 und das epische Reittier auf Stufe 60. Auch wenn es kleine Tipps und Tricks gibt, um schon früh eine solide Menge an Gold zu bekommen, soll man doch eine Weile darauf hinarbeiten.

Findige Spielerinnen und Spieler haben allerdings einen Weg gefunden, massiv Gold zu farmen. Bis zu 100 Gold und mehr pro Stunde waren so sehr leicht möglich.

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Was ist vorgefallen? Im Endgame-Dungeon Blackmaw Hold haben manche Spieler eine nahezu perfekte Farm-Methode gefunden. Denn innerhalb des Dungeons gibt es einen Raum mit knapp 30 Furbolgs namens „Blackmaw Devotee“, die keine Elite-Mobs sind und nichts anderes tun, als Nahkampfangriffe auszuführen. Dadurch können sie sehr leicht zusammengezogen und besiegt werden. Der Clou: Jeder dieser Mobs konnte gewöhnlich Beute hinterlassen. So war man in der Lage, 30 Loot-Chancen in Windeseile zu ergattern..

Spieler betraten den Dungeons, stürmten zu dem entsprechenden Ort und konnten dank einer kleinen Klippe im Dungeon sogar die Aggro der vorherigen Mobs loswerden, sodass sie lediglich gegen die 30 Non-Elite kämpfen mussten. Anschließend wurde der Dungeon zurückgesetzt und das Spiel wiederholt.

Da die Mobs auch Ruf-Items hinterließen, die man im Auktionshaus verkaufen konnte, verdienten sich manche Spielerinnen und Spieler regelrecht dumm und dämlich, häuften pro Stunde mehrere Hunderte oder gar Tausende Gold an.

Manch einer hat richtig dick Gold gescheffelt.

Kein Loot mehr von Super-Mobs, Schicksal der Exploiter ungewiss

Was hat Blizzard gemacht? In einem Hotfix hat Blizzard die Blackmaw Devotees nun verändert: Sie hinterlassen keine Beute mehr. Damit lohnt es sich nicht mehr, diese Feinde gezielt aufzusuchen und nur sie zu besiegen.

Ob es auch Strafen für jene gibt, die diesen Gold-Exploit ausgenutzt haben, ist aktuell noch nicht bekannt.

In der Community diskutiert man derweil aus beiden Richtungen. Einige sind der Ansicht, dass das offensichtliche Ausnutzen eines solchen „Gold-Cheats“ mit Strafen belegt werden sollte, andere wiederum sind der Meinung, dass man einfach nur Mob-Farming betrieben habe und das schon immer in WoW der Fall war.

Wie viel Gold haben die Spieler damit verdient? Die genaue Menge ist nicht bekannt und auch nicht, ob Blizzard hier Strafen gegen jene verhängen wird, die sich an diesem Exploit bereichert haben. Letztlich dürften es aber nur recht wenige Charaktere sein, die bereits die Gelegenheit hatten, sich so eine Summe zu verdienen. Doch genau diese Charaktere dürften, sofern Blizzard hier keine Strafen verhängt, für die nächsten Jahre in WoW Forever ausgesorgt haben.

Falls ihr selbst gerade Gold-Probleme habt und etwa vor der Herausforderung steht, euch ein Reittier zu kaufen, dann solltet ihr euch vielleicht mal den Nebenberuf des Angelns anschauen. Denn damit könnt ihr – ganz ohne Gefahr, einen Exploit zu nutzen – richtig viel Gold schon früh verdienen.