Im ersten Kapitel von GTA 6 könnt ihr verschiedene Inhalte vollständig verpassen, wenn ihr ins 2. Kapitel übergeht, ohne euch den verschiedenen Dingen vorher bereits gewidmet zu haben. Auf MeinMMO zeigen wir euch, was das für Inhalte sind.

Achtung, Spoiler! Wir gehen im Artikel nachfolgend genauer auf die verpassbaren Inhalte ein. Dabei lassen sich ein paar Spoiler nicht vermeiden. Die heftigen Spoiler haben wir aber zusätzlich in separaten Drop-Down-Menüs versteckt.

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Alle verpassbaren Nebenmissionen in Kapitel 1

Insgesamt könnt ihr in Kapitel 1 von GTA 6 drei Nebenmissionen verpassen. Eine davon belohnt euch sogar mit einem Outfit – bei dem ihr allerdings nicht viel verpasst, wenn ihr es nicht eurem Kleiderschrank hinzufügt.

Diese Nebenmissionen könnt ihr verpassen Shirley’s Rum Eure Nachbarin Shirley bittet euch im Verlauf von Kapitel 1 darum, einen speziellen Rum aus einem Spirituosengeschäft abzuholen. Schließt ihr Kapitel 1 ab, bevor ihr die Mission erledigt habt, könnt ihr sie nicht nachholen. Find the Lost Drugs Ihr sollt für Donnie Drogenlieferungen einsammeln und werdet mit Geld belohnt. Ring the Bell! Nach der Mission „Swamped” könnt ihr euch mit dem betrunkenen Cal im Rusty Anchor treffen. Dieser hat einen Wet-T-Shirt-Contest und als Preis ein Rusty-Outfit bestehend aus T-Shirt und Cap gewonnen, das ihr bekommen könnt.

Alle besonderen Items, die ihr in Kapitel 1 von GTA 6 verpassen könnt

Tomas Kette

Nach der 10. Hauptstory-Mission „Feng Shui” könnt ihr einige Vorbereitungen für Lucias Rückkehr aus dem Gefängnis treffen, etwa Blumen kaufen oder Jason die Haare schneiden. Außerdem könnt ihr bei dem Juwelier „The Siren’s Chest” eine spezialangefertigte Goldkette mit dem Namen „Tomas“ darauf für Lucia kaufen. Wenn ihr das macht, verbessert das nicht nur die Beziehung der beiden Protagonisten, es schaltet die Kette auch als tragbares Accessoire für Lucia frei.

Sonnenbrille für Lucia

Während der Mission „Day Release“ könnt ihr als Lucia auf der Suche nach Mattia mit einem Paar auf dem Deck der Jacht sprechen, das euch eine Sonnenbrille für die Protagonistin schenkt.

Sonnenbrille für Jason

Während der 18. Hauptstory-Mission von GTA 6 könnt ihr eine Sonnenbrille finden, die ihr anschließend mit Jason tragen könnt.

Die genauen Umstände der Mission und was es mit der Sonnenbrille auf sich hat, wären ein heftiger Spoiler. Wollt ihr dennoch weiterlesen, klappt einfach im folgenden Drop-Down-Menü den Spoiler-Text aus:

Spoiler – Das steckt hinter der Sonnenbrille und so bekommt ihr sie Nachdem euer Kumpel Donnie während der vorherigen Hauptstorymission “Swamped” gestorben ist, bittet euch Brian in der Mission “Don Gone” die Hinterlassenschaften des chaotischen Piloten zu entsorgen. Dabei findet ihr auch Donnies Piloten-Sonnenbrille, die ihr euch zu eigen machen und fortan nutzen könnt.

Jacke für Lucia

Ihr könnt am Ende von Kapitel 1 eine Jacke von Lucias Freundin Andy geschenkt bekommen, die ihr anschließend mit Lucia tragen könnt. Wie genau ihr sie bekommt, erfahrt ihr aus Spoiler-Schutz im Drop-Down-Menü.

Spoiler – Das steckt hinter der Jacke und so bekommt ihr sie Im Finale von Kapitel 1 geht nach einem Auftrag von Mattia alles schlagartig drunter und drüber. Jason wird angeschossen und ihr bringt ihn zu Cal, der ihn in ein Krankenhaus bringen soll. Ihr geht währenddessen als Lucia zu Jasons Haus, um ein paar Sachen zu holen. Kurz vor dem Haus ruft Lucia ihre Freundin Andy an und fragt, ob sie sie abholen könne. Im Haus lauern aber bereits die nächsten Gegner und die Situation eskaliert weiter. Nach einem Kampf muss Lucia entkommen. Erreicht ihr auf der Flucht erfolgreich Andys Auto, dessen Standort sie euch aufs Handy schickt, schenkt sie euch bei der Verabschiedung am Krankenhaus eine Jacke.

Rusty Anchor Outfit

Wenn ihr mit Cal ins Rusty Anchor geht, bekommt ihr ein Rusty-T-Shirt und eine Rusty-Cap als Belohnung. Das Outfit hat Cal zuvor bei einem Wet-T-Shirt-Contest als Preis gewonnen.

Ein einzigartiger Revolver, den ihr in Kapitel 1 von GTA 6 verpassen könnt

Im ersten Kapitel könnt ihr während der 18. Hauptstory-Mission einen besonderen Revolver verpassen, der in dieser Form einzigartig ist.

Da die genauen Umstände der Mission jedoch einen heftigen Spoiler darstellen, verstecken wir weitere Details im folgenden Drop-Down-Menü:

Spoiler – Das steckt hinter dem Revolver Während der Hauptstorymission “Swamped” stirbt euer Freund Donnie. Anschließend bittet euch Brian, in der Mission “Don Gone” die Hinterlassenschaften des Piloten zu entsorgen. Dabei könnt ihr neben der bereits erwähnten Piloten-Sonnenbrille von Donnie auch dessen einzigartigen H&L .38 Revolver im Kofferraum seines roten Dinka Blista finden.

Habt ihr die verpassbaren Inhalte während Kapitel 1 alle eingetütet oder ist euch tatsächlich etwas durch die Finger gegangen?

Falls ihr euch in GTA 6 an die Absolvierung der verschiedenen Ingame-Herausforderungen machen wollt, findet ihr im folgenden Artikel auf MeinMMO eine Auflistung mit allen Challenges und was ihr tun müsst, um sie erfolgreich abzuschließen: GTA 6: Alle 80 Herausforderungen und wie ihr sie abschließt