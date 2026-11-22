In World of Warcraft Forever gibt es ein ungewöhnliches Phänomen. Es gibt keinen Mangel an Tanks, sondern einen Mangel an Heilern.

Um in World of Warcraft Forever als Gruppe Abenteuer zu erleben, braucht es die übliche Konstellation aus 3 Schadensverursachern (DPS), einem Tank und einem Heiler. In den meisten Versionen des Spiels gibt es vor allem einen Mangel an Tanks. Doch in WoW Forever ist das anders – dort sucht man oft stundenlang nach einem Heiler. Gründe dafür gibt es eine ganze Menge.

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Was ist der aktuelle Status in World of Warcraft Forever? Mit 9 neuen Dungeons gibt es in WoW Forever eigentlich immer eine Level-Range, in der man sich in solche instanzierten Abenteuer stürzen möchte. Doch das Zusammenstellen einer Gruppe ist gar nicht so leicht. DPS-Charaktere gibt es – wie in jedem Spiel – wie Sand am Meer und auch ein Tank ist eigentlich recht schnell gefunden.

Was jedoch fehlt, das ist oft ein Heiler. Den zu finden, das ist gar nicht so leicht. Viele vermuten, dass es einfach weniger Heiler in WoW Forever gibt, weil das Leveln als Heiler nicht so viel Spaß macht. Doch es gibt noch weitere Gründe und die liegen oft im Spieldesign.

Heiler sind oft gebunden und noch häufiger auf DPS geskillt

Welche Faktoren begünstigen den Heiler-Mangel? Das doch sehr klassische Spieldesign von World of Warcraft Forever begünstigt einen Heiler-Mangel recht stark. Das liegt vor allem daran, dass heilende Charaktere während der Level-Phase ein sehr zähes Solo-Spiel haben. Wenn sie nicht mit anderen in einer Gruppe spielen – was eben nicht permanent möglich ist – dann bereitet eine Heil-Spezialisierung nur wenig Freude. Aus diesem Grund leveln viele mit einer DPS-Spezialisierung und wechseln erst auf den späteren Stufen zur Heil-Spezialisierung.

Ein weiterer Faktor ist die duale Talentspezialisierung („Dual Specc“). Diese wird erst auf Stufe 40 freigeschaltet und auch nur, wenn man 50 Gold zahlt – was die meisten gar nicht können, denn auf Stufe 40 muss man auch das Reittier für 90 Gold kaufen. In der Community bezeichnen viele diese späte und teure Dual Specc als „Heiler-Steuer“. Denn solange die potenziell heilenden Charaktere sich das nicht leisten können, verbleiben sie lieber in einer zum Leveln angenehmeren Spezialisierung – wie etwa als Schatten-Priester oder Wildheit-Druide.

Manchmal müssen auch einfach Verbände reichen.

Zuletzt ist es in WoW Forever üblich, dass Heiler oft an einen bestimmten Tank gebunden sind. Viele haben sich überlegt, dass sie doch „gemeinsam Leveln“ wollen und da ist die Kombination aus Tank und Heiler eben beliebt. Diese beiden Charaktere spielen dann häufig ausschließlich zusammen, sprich: Wenn ihr nicht direkt die Kombo aus Tank und Heiler einladet, habt ihr keine Chance, an einen Heiler zu gelangen.

All das sorgt dafür, dass DPS-Charaktere oder einsame Tanks (die deutlich angenehmer solo leveln können) recht lange nach einem „unbelegten“ Heiler suchen. Das kann zu Frust führen und sorgt aktuell dafür, dass man sehr lange nach einer Gruppe suchen muss, wenn man nicht schon Freundschaften mit einigen Heilern geschlossen hat.

Cortyn meint: Auch wenn es lästig erscheint und der Heiler-Mangel im Laufe der Zeit sicher abnehmen wird, kann ich an dieser Stelle nur nochmal das Feature des Lagerfeuers hervorheben. Wenn ihr euch an ein Lagerfeuer setzt, betrachtet die Leute, die sich dazu setzen – und fangt einfach mal ein Gespräch an. Gerade wenn ihr einen Heiler entdeckt, wird der sich sicher darüber freuen, wenn ihr diesem Charakter ein wenig zur Hand geht. In der Regel vergessen Leute das nicht und man hat schnell jemand neuen auf der Freundesliste, den man dann umso häufiger für Dungeons und andere Gruppen-Unternehmungen anfragen kann.

Ansonsten gilt wie so oft: Spielt selbst einen Heiler. Sobald ihr in den Bereich der Dungeons kommt, habt ihr (nach aktuellem Stand) quasi keine Wartezeiten und zahlreiche Gruppen warten exakt auf euch.

Wie waren eure Erfahrungen bisher bei der Gruppensuche in World of Warcraft Forever? Habt ihr immer schnell eine Gruppe voll bekommen? Habt ihr schnell den einen oder anderen Heiler in die Freundesliste aufgenommen? Oder seid ihr ewig auf der Suche, bis es losgeht? Während der Wartezeit kann man sich auch mit Angeln was dazuverdienen …