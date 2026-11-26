Ein beliebter Darsteller aus Scrubs sollte vor wenigen Jahren eine Superhelden-Serie von DC vor der Absetzung retten. Die von ihm gespielte Figur barg großes Potenzial und ist allein aufgrund der Prämisse lustig.

Die meisten von euch dürften Donald Faison aufgrund seiner Rolle „Turk“ aus Scrubs kennen. Seit dem 25. November 2026 ist die Krankenhausserie wieder Thema, da die die 2. Staffel des Revivals in Deutschland gestartet ist.

Scrubs war für Donald Faison ein großer Erfolg, nicht umsonst kam Jahre nach dem eigentliche Ende die Neuauflage. Doch nicht immer war die Arbeit des Schauspielers von Erfolg gekrönt. Erinnert sich jemand an die Serie Legends of Tomorrow von DC?

Dort spielte Faison einen ungewöhnlichen Helden, der nicht nur das Serien-Universum, sondern auch die Serie selbst retten sollte.

Video starten Scrubs zeigt im kurzen Teaser zur neuen Revival-Staffel, dass es weiterhin chaotisch zugeht Autoplay

Ein Footballspieler mit besonderen Qualitäten

Was war Legends of Tomorrow für eine Serie? Es handelte sich um eine Produktion von DC und dem Sender CW und gehört zum Arrowverse. Serien wie Arrow oder The Flash sind ebenfalls Teil davon.

Legends of Tomorrow erhielt zwischen 2016 und 2022 sieben Staffeln mit stolzen 110 Folgen. Darin bedroht der unsterbliche Schurke Vandal Savage die Welt. Der Zeitmeister Rip Hunter kehrt aus dem Jahr 2166 in unsere Gegenwart zurück und stellt ein Team aus Helden zusammen, um den Bösewicht aufzuhalten.

Die Serie war ein Mix aus ernsten Tönen und humorvollen Szenen, die nicht mit Ironie geizten. Regelmäßig wurden neue Figuren eingeführt, sodass für Abwechslung gesorgt war. Über die sieben Staffeln hinweg funktionierte das Konzept und konnte die Kritiker auf Rotten Tomatoes zu einem guten Score von 89 % bewegen.

Das Publikum ist da deutlich negativer gestimmt und vergibt nur 56 %. Leider endete die Serie mit Staffel 7, und hier kommt Donald Faison ins Spiel. Er sollte der Serie neuen Schwung verleihen. Dazu führte man einen bekannten Charakter ein: Booster Gold.

Donald Faison spielte die Figur, die erst als „Mike“ eingeführt wurde. Wie sich rausstellte, steckte aber Booster Gold dahinter: Ein ehemaliger Footballstar mit großem Ego, der im 25. Jahrhundert seinen guten Ruf wegen Spielmanipulation einbüßt.

Er reist zurück in das 21. Jahrhundert und schaffte es, sich als Held neu zu etablieren und den gewünschten Ruhm einzuheimsen. Der Charakter bringt also eine gesunde Portion Selbstironie mit.

Wie sollte Donald Faison die Serie retten? Showrunnerin Keto Shimizu hat einem Fan gegenüber auf x.com bestätigt, dass Donald Faison als Booster Gold ein Rettungsanker für Legends of Tomorrow gewesen sei.

Die Serie lief nach Staffel 6 schlecht und der Neuzugang sollte das Publikum begeistern und wieder an die Geschichte binden. Leider war der Versuch nicht von Erfolg gekrönt. Booster Gold tauchte erst im Finale der siebten Staffel auf, was wohl zu spät war.

Trotz der Besetzung eines beliebten Schauspielers gelang es der Serie nicht, für eine achte Staffel verlängert zu werden. So endete Legends of Tomorrow mit einem bösen Cliffhanger – Achtung Spoiler: Das Heldenteam wird von der Zeitpolizei verhaftet, wie es weitergeht, ist unklar.

In Staffel 8 wäre der Auftritt von Donald Faison vermutlich deutlich größer geworden, aber den werden wir leider nie zu Gesicht bekommen. Habt ihr die Serie gesehen? Wie fandet ihr die Performance von Faison? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Auf MeinMMO findet eine weitere, skurrile Geschichte des Schauspielers: Turk aus Scrubs wurde zum Feind vieler Fortnite-Fans: „Sie halten sich nicht zurück“