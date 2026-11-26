HandOfBlood hat sich ein RPG auf Steam angeschaut, das als eines der besten Indie-Games des Jahres gefeiert wird. Und auch MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes konnte Hänno mit seinem Video überzeugen.

Um welches Spiel geht es? In einem neuen YouTube-Video auf dem Kanal HandOfUncut hat sich Hänno das RPG Queen’s Domain angeschaut. Laut eigener Aussage wurde ihm das Spiel von vielen Zuschauern und Kollegen empfohlen.

Im Kern orientiert sich das Action-RPG an King’s Field von Dark-Souls-Schöpfer FromSoftware. Das war eine Fantasy-Reihe des Entwicklers, die zwischen 1994 und 2001 vier Ableger bekam. Aus heutiger Sicht kann man Queen’s Domain wohl als Mix aus Dark Souls und Elder Scrolls bezeichnen.

Ihr erkundet eine Welt voller Geheimnisse und Gefahren aus der Ego-Perspektive und kloppt euch mit Waffen durch diverse Gegner. Die Optik erinnert an eine 3D-Grafik, über die ein Pixel-Filter gelegt wurde.

Sein Video startet schon mit den Worten: Hear Me Out, es ist vielleicht das beste Indie-Game des Jahres. Und auch ich konnte mich nicht länger wehren und habe es mir jetzt gekauft, weil es schon, ohne es zu spielen, die richtigen Knöpfe bei mir drückt.

Video starten Queen’s Domain nimmt sich eine alte Reihe von FromSoftware und verfrachtet sie ins Jahr 2026 Autoplay

Dieses eine ominöse Spiel

Kennt ihr diese Spiele, die ihr als Kind nur angeschaut habt und die eine ominöse Energie ausgestrahlt haben? Diesen Drang, eine Welt zu erkunden? Genau das ist für mich gerade Queen’s Domain. Der Trailer und das Video von Hänno sprechen mich auf verschiedene Weisen an.

Die Pixel-Optik versprüht die Atmosphäre, die ich von Spielen der PS1 und des N64 liebe, und vor allem die Monster haben es mir angetan. Das sind zwar teilweise nur große Käfer, etwa Marienkäfer – aber die passen perfekt zu den Ruinen, die man bereits sehen kann. Außerdem gibt es ein Bestiarium. Eines der wichtigsten Features, die jedes Spiel braucht.

Hinzu kommt die surreale, unheimliche Musik, die genau diese ominöse Energie ausstrahlt, die mich nach dem Video so festhält. Ich bin zwar kein großer Fan des Kampfsystems aus Skyrim, doch das Trefferfeedback gefällt mir, zumindest vom Sehen her, in Queen’s Domain schon mal etwas mehr. Vor allem, wenn ich mir das Movement dazu anschaue.

Insgesamt wirkt Queen’s Domain für mich wie ein Spiel, das man in irgendeiner Ecke einer Videothek gefunden hat. Zumindest hat das Spiel jetzt seinen Weg in meine Steam-Bibliothek gefunden.

Wie teuer ist Queen’s Domain auf Steam? Das Spiel ist am 30. Oktober 2026 auf Steam erschienen und kostet aktuell, ohne Rabatt, 19,49 €. Eine grandiose Nachricht ist für mich auch, dass das Spiel wohl gut auf dem Steam Deck läuft.

Aber was sagt ihr zum Spiel? Habt ihr es schon gezockt und was könnt ihr noch so empfehlen, das aktuell vielleicht dank GTA unter dem Radar fliegt? Eine weitere Spielempfehlung findet ihr hier: Ein starker Horror-Shooter ist so schwer, ich musste ihn beschämend auf „Sehr Leicht“ stellen