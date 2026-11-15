Für einen Horror-Shooter musste ich meinen Gamer-Stolz herunterschlucken

MeinMMO-Redakteur Nikolas Hernes spielt gerne Shooter auf der Konsole, seien es moderne oder Boomer-Shooter. Doch ein Horror-Titel hat ihn an seine Grenzen gebracht und er muss beschämt zugeben: Er zockte letztendlich auf Sehr Leicht . Das war die richtige Entscheidung.

Auch wenn es für viele PC-Fans blasphemisch klingt, spiele ich Shooter gerne mit Controller auf der Konsole. Das macht mir mehr Spaß als mit Maus und Tastatur und ich würde auch behaupten, dass ich da gar nicht so schlecht drin bin.

Die meisten Singleplayer-Shooter zocke ich deshalb meist auf Schwer , oder zumindest auf Normal . Passend dazu schnappte ich mir letztens im Sale auf der Nintendo Switch 2 den Horror-Shooter Forgive Me Father. Das ist ein Boomer-Shooter im Lovecraft-Setting, in dem man mit diversen Waffen allerlei Monster und wahnsinnig gewordene Kultisten bekämpft.

Doch schon das 3. Level hat mich gebrochen. Auf Normal starb ich so oft, weil ich fast allem perfekt ausweichen und die genaue Position der Gegner kennen musste, um mich überhaupt zu bewegen. Es war mehr ein Puzzlegame als ein spaßiger Shooter.

Kurz davor, den Shooter abzubrechen, stellte ich das Spiel beschämend einfach auf Sehr Leicht , den einfachsten Schwierigkeitsgrad – und plötzlich hatte ich total viel Spaß.

Video starten Forgive Me Father ist ein Boomer-Shooter im Horror-Setting von Lovecraft Autoplay

Schicke Pixeloptik trifft auf Lovecraft-Horror

Auf dem neuen Schwierigkeitsgrad konnte ich die vielen starken Aspekte des Shooters deutlich mehr genießen. Am offensichtlichsten natürlich die Optik, die Pixelgrafik mit düsteren Comic-Elementen aus dem Lovecraft-Kosmos vermischt. Dadurch hat Forgive Me Father ein Alleinstellungsmerkmal, was es nochmal von anderen Spielen des Genres abhebt.

Das zeigt sich auch in den Gegner-Designs, die mal Militärästhetik mit Cthulhu-Tentakel mischt oder groteske Sumpf- und Wassermonster zeigt. Die haben verschiedene Elemente, etwa Selbstzerstörung oder geworfene Fische, die man im Kampf beachten muss.

Auch die Maps sorgen trotz des nicht untypischen Lovecraft-Settings für ordentlich Abwechslung. Es gibt Fischerdörfer, alte Häuser, Fabrikgebäude und Level auf Dächern. Die unterscheiden sich auch im Leveldesign und sind mal mehr, mal weniger linear. Als Fan von Boomer-Shootern fand ich das sehr gut, weil das Genre gerne dazu tendiert nur Labyrinth-ähnliche Level zu liefern, die sich gleichförmig anfühlen.

Einzig das Gegner-Placement in manchen Leveln muss ich kritisieren. Vor allem in späteren Gebieten gibt es so viele Gegnergruppen, die nicht auf die Arenen angepasst sind, wodurch man nicht immer schön Strafen und um Horden herum taktieren kann.

Aber das wohl wichtigste Thema: Wie spielen sich die Waffen in Forgive Me Father?

Forgive me Father ist einer der schicksten Boomer-Shooter mit einem starken Artstyle

Gutes Feeling und eine angenehme Waffenauswahl

Trotz des Pixel-Looks fühlt sich Forgive Me Father schön wuchtig und auch recht präzise an, obwohl Kimme und Korn nicht möglich ist. Dabei mochte ich auch die Waffenvielfalt sehr. Die verschiedenen Schießeisen haben nicht nur verschiedene Funktionsweisen im Kampf, sie fühlen sich unterschiedlich genug an, damit man seine eigenen Favoriten entwickelt. Ich mag etwa die MP und die Harpunen-Armbrust sehr gerne.

Zudem gibt es Fähigkeiten. Ich habe mit der Journalistin gespielt. Sie konnte etwa ein Kraut rauchen, um für kurze Zeit ein Schwert zu bekommen, das mit jedem Schlag heilt.

Für Waffen und Fähigkeiten gibt es dann noch einen Skillbaum, bei dem ihr eure Waffen verbessern könnt und auch Entscheidungen treffen müsst. So könnt ihr die MP entweder schneller und stärker machen, oder ihr verwandelt sie in einen Granatwerfer. Dank uneingeschränkter Umskill-Funktion kann man sich da auch austoben und herumprobieren.

Durch den leichten Schwierigkeitsgrad konnte ich die Waffen auch wild durchwechseln, wenn ich doch Mal die Schrotflinte statt der MP nutzen wollte. Auf den höheren Schwierigkeitsgraden hätte ich deutlich mehr planen müssen und mit Frust lernen, wann ich welche Waffe optimal nutze- Zugegebenermaßen ist das aber auch ein Reiz, den ich vollkommen verstehen kann.

Ich zockte Forgive Me Father aber als entspannten Feierabend-Shooter – also zum Abschalten. Durch das gute Erlebnis tut es auch nur noch halb so sehr weh, meinen Stolz heruntergeschluckt und das Spiel wie ein Noob gezockt zu haben.

Kleine Kritik an der Switch-Version Obwohl ich das Spiel sehr mochte, würde ich euch eher zu den anderen Konsolen oder der PC-Version raten, wenn ihr die Möglichkeit habt. Das Spiel ruckelte bei mir zwar nicht, aber die Texturen haben gerne mal nachgeladen, was der visuellen Präsentation etwas schadet.

Wie zockt ihr eure Spiele? Alle auf schwer oder variiert ihr je nach Titel? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Falls ihr eher Fans von Koop-Shootern seid, hat MeinMMO-Redakteur Dariusz eine Empfehlung: Ein neuer Koop-Shooter auf Steam ist mein Geheimtipp für Fans von Helldivers 2 und Deep Rock Galactic, spielt sich ähnlich, ist trotzdem was ganz Neues