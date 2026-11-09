Ein neuer Koop-Shooter auf Steam ist mein Geheimtipp für Fans von Helldivers 2 und Deep Rock Galactic, spielt sich ähnlich, ist trotzdem was ganz Neues

Am 13. November 2026 startet auf Steam ein geschlossener Beta-Test des Koop-Shooters Exterminauts. MeinMMO-Redakteur Dariusz Müller hat das Spiel im Rahmen einer Preview bereits im Voraus angespielt und präsentiert euch hier nun seinen Eindruck.

Exterminauts ist ein Koop-Shooter (PvE) in der Third-Person-Perspektive, der von Behaviour Interactive (Dead by Daylight) entwickelt wird. Darin begebt ihr euch mit einem 3-Personen-Trupp auf den Alien-Planeten Tian, um Aufträge rund um die Gewinnung von Plasma auszuführen.

Das Spielprinzip geht dabei in eine ähnliche Richtung wie Helldivers 2 oder Deep Rock Galactic:

Ihr versucht, eure Missionen auszuführen, während euch Alien-Viehzeug in Strömen angreift, und haut nach Abschluss der Mission schnellstmöglich ab.

Apropos Alien-Viehzeug: Es gibt fliegende und rollende Viecher und springende Wesen mit langen Zungen. Manche explodieren oder platzen, andere bespucken euch mit ekelhafter gelber Säure. Es gibt auch Mini-Bosse mit mehr Leben und stärkeren Angriffen. Einer schießt etwa einen Laserstrahl aus seinem Auge. Ihr solltet also jederzeit eure Waffe im Anschlag und ausreichend Munition im Gepäck haben.

Video starten Exterminauts stellt das Gameplay des Koop-Shooters im Video vor Autoplay

Ihr seid allerdings mehr als nur bewaffnete Kammerjäger, die Aliens abknallen. Im Rahmen eurer Aufträge führt ihr etwa verschiedene Wartungsarbeiten an Fabrikanlagen für reiche Konzerne aus, die mit dem Plasma-Vorkommen des Planeten Geld verdienen wollen. So seid ihr unter anderem für die Reparatur oder den Austausch eines beschädigten Rohres verantwortlich.

Mit dem Abschluss von Aufträgen steigt ihr dann immer weiter im Rang, verdient Geld und schaltet Sponsorships frei, über die ihr dann mit eurem verdienten Geld neue Waffen, Gadgets und Cosmetics kaufen könnt. Außerdem gibt es im Verlauf des Spiels verschiedene Möglichkeiten, eure Waffen, Gadgets etc. upzugraden.

Mit Zäunen gegen Aliens kämpfen

Exterminauts kommt nicht drumherum, mit Helldivers 2 und Deep Rock Galactic verglichen zu werden. Das ist auch gar nichts Schlechtes, denn beide Spiele sind erfolgreiche und extrem beliebte Koop-Shooter. Deep Rock Galactic ist bis heute mit 97 % positiven Reviews eines der am besten bewerteten Spiele auf Steam. Als Fan von beiden Spielen freue ich mich also, wenn es einen neuen Shooter gibt, der eine ähnliche Richtung einschlägt.

Beim Anspielen schaffte es Exterminauts, mich als Fan des Genres abzuholen und gleichzeitig frisch und neu zu wirken. Es gibt nämlich deutliche Unterschiede zu den namhaften Konkurrenten. Setzen wir aber erstmal einen Schritt weiter vorne an:

Exterminauts ist sehr einsteigerfreundlich. Auch wenn die Missionen mit dem steigenden Hazard-Level immer knackiger werden, ist der Einstieg zunächst wirklich simpel. Die ersten Runden wirkten deutlich weniger bedrohlich und stressig als in Helldivers 2, was vor allem an den zunächst überschaubaren Gegner-Mengen und dem Gunplay lag. Das ist nämlich SEHR verzeihend. Präzise schießen muss man nicht.

Auf Hazard-Level 5 wird das Game aber schon deutlich knackiger. Es gibt mehr Aliens, die noch öfter in Strömen auf euch zustürmen und – meiner persönlichen Wahrnehmung nach – mehr von den etwas stärkeren Mini-Bossen. Auch die Aufträge selbst werden mit der Zeit herausfordernder.

Doch erst in den herausfordernden Missionen schafft es Exterminauts, richtig zu glänzen.

Sobald euch eine Horde von Aliens jagt, fangt ihr an, das Movement in Exterminauts zu schätzen. Ihr könnt sliden, hüpfen, Vorsprünge hochklettern und Ausweichrollen ausführen, um den Biestern zu entgehen.

Insgesamt gefällt mir das Movement viel besser als in Helldivers 2, wo alles darauf ausgelegt ist, mich in stressige Situationen zu bringen – besonders der Ausdauerverbrauch. Die Ausdauer hält länger und regeneriert schneller, wodurch ich agil durch die Map sliden und rollen kann.

Meine einzige Kritik an der Beta betrifft das generelle Missionsdesign, wobei das im Spielverlauf besser zu werden scheint. Die ersten Einsätze fühlten sich jedoch etwas repetitiv und wenig abwechslungsreich an, zumal die schwierigen Hazard-Level erst freigespielt müssen.

Für einen erfahrenen Helldiver war die erste Spielstunde deshalb etwas schlauchend – zu einfach die Herausforderung, zu gleichbleibend das Missionsdesign. Ich bin aber gespannt, wie sich Hazard-Level 8 anfühlen wird.

Auf der positiven Seite muss ich allerdings die Gadgets und Plasma-Waffen hervorheben. Diese gehören zu den größten Stärken von Exterminauts.

Ihr könnt etwa Laser-Zäune an strategischen Punkten frei in der Map platzieren, um heranstürmende Aliens abzuwehren. Die laufen in die Laserstrahlen und verbrennen. Es gibt auch eine Plasma-Waffe, die wie eine Kreissäge aussieht und eine Art überdimensionales Sägeblatt abfeuert, das ordentlich Schaden austeilt.

Exterminauts ist perfekt für Liebhaber, denn es ist trotz Ähnlichkeit ganz anders

Eine Frage, die ich mir beim Spielen immer wieder stellte, war: „Warum sollte ich mir Exterminauts kaufen, wenn ich auch DRG oder HD2 spielen kann?“ Die Antwort, die sich bei mir immer weiter im Kopf verfestigte, je weiter ich spielte, lautete:

Exterminauts liefert mehr von dem Genre, das Fans von Helldivers oder Deep Rock Galactic lieben, und bietet gleichzeitig eine ganz neue Spielerfahrung .

In den Gadgets und Waffen lag für mich der größte Anreiz, weiterzuspielen. So etwas wie den Laser-Zaun oder die Kreissägen-Plasma-Waffe musste man sich nämlich erst freischalten. Das lohnt sich aber, da Exterminauts hier andeutet, dass die Entwickler einige kreative Ideen haben.

Auch das agile Movement, das sich deutlich von den beiden großen Genre-Konkurrenten unterscheidet, ist etwas, das Exterminauts ein ganz anderes Spielgefühl verleiht.

Insgesamt hat der Koop-Shooter bei mir einen wirklich positiven Eindruck hinterlassen. Exterminauts macht Spaß, hat Potenzial zum Geheimtipp und ist KEIN billiger Abklatsch bestehender Spielprinzipien. Es ist ein eigenes Spiel, mit eigenen, guten Ideen, das für sich alleinstehend funktioniert. Gleichzeitig schafft es Exterminauts, mich als leidenschaftlichen Zwerg und passionierten Helldiver zu bespaßen.

Seid ihr Fan von Helldivers oder Deep Rock Galactic und habt ihr vor, euch die Beta von Exterminauts anzuschauen? Schreibt uns gerne eure Erwartungen an den Koop-Shooter in die Kommentare und kehrt hierher zurück, um eure Eindrücke nach dem Anspielen zu teilen!

Helldivers 2 und Deep Rock Galactic sind 2 Spiele, die ich auch Shooter-Fans ans Herz lege, die in ARC Raiders am liebsten ausschließlich PvE spielen. Welche Spiele sonst noch auf dieser Liste zu finden sind, könnt ihr hier nachschauen: 5 Spiele wie ARC Raiders, die aber ausschließlich auf PvE setzen