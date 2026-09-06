In einem Shooter auf Steam krieche ich durch Vietnams Gräben und lass mich von meinen Mitspielern anschreien, weil das jedes Mal ein geniales Erlebnis ist

Willkommen beim MeinMMO-Format „Das spielen wir an diesem Wochenende“. Wir verraten euch, was wir in den freien Tagen spielen und warum ihr genau dieses Spiel aktuell ebenfalls auf dem Schirm haben solltet. In dieser Ausgabe erfahrt ihr, warum MeinMMO-Redakteur Dariusz aktuell richtig Spaß an Hell Let Loose: Vietnam hat.

Das beschäftigt mich dieses Wochenende: Wie verbringt man seine freien Tage am besten? Richtig, man erhält Befehle von völlig Fremden und kriecht unter Todesgefahr durch Matsch und Geäst, um den selbstmörderischen Auftrag eines ahnungslosen Kommandanten wie eine brave Arbeitsbiene auszuführen. Frei nach dem Motto: „Wenn ich am Wochenende nicht arbeiten darf, dann arbeite ich halt im Spiel.“

Mich verschlägt es deshalb in Hell Let Loose: Vietnam. Schon im Vorgänger, der im Zweiten Weltkrieg spielt, hatte ich bereits viel Spaß und echt verrückte Erlebnisse. Auf das Vietnam-Setting des neuen Hell Let Loose habe ich richtig Bock und habe auch schon einige intensive Stunden erlebt.

Jeder Schritt ist gefährlich, jeder Sound furchterregend. Überall fliegen Kugeln um einen herum und man spürt, dass jeder Einschlag tödlich endet. Es ist unfassbar immersiv, als Medic durch das dichte Geäst des Dschungels zu robben, um einen verwundeten Kameraden zu retten. Und es ist verdammt filmreif, wenn man sich den Huey-Helikopter schnappt, im Tiefflug über die Baumkronen heizt und die Passagiere im Einsatzgebiet rauswirft.

Wer schreibt hier? Dariusz ist der Shooter-Experte von MeinMMO. Er spielt nahezu jedes Spiel, das in dem Genre veröffentlicht wird, und hat tausende Stunden in Titeln wie Rainbow Six: Siege, Battlefield, Valorant, Overwatch und in PvE-Spielen wie Destiny, Outriders oder Helldivers 2.



Seine ersten Berührungspunkte mit Hell Let Loose hatte Dariusz 2022. Dort spielte er am liebsten den Sanitäter. In den meisten Spielen ist Dariusz sehr ehrgeizig und kompetitiv. Aber nicht in Hell Let Loose. Da war er von Beginn an kaum auf Kills aus und gab insgesamt nur selten Schüsse ab: seine Hauptaufgabe: Leben retten. Egal wie und wo. Das dabei entstandene Spielgefühl blieb ihm für immer im Gedächtnis.

Video starten Hell Let Loose: Vietnam im actionreichen Launch-Trailer Autoplay

Was ist das für ein Spiel? Hell Let Loose und Hell Let Loose: Vietnam sind Taktik-Shooter mit Hardcore-Elementen. Die Spiele neigen sich damit in die Richtung einer Militär-Simulation, sind aber insgesamt eine Ecke entspannter – quasi etwas mehr Spiel, und etwas weniger realistische Simulation.

Dennoch müsst ihr auch in Hell Let Loose: Vietnam ohne klassische Gameplay-Hilfen wie ein Fadenkreuz, Hitmarker oder eine Minimap in der Bildschirmecke auskommen. Außerdem steckt euer tapferer Soldat nicht sonderlich viele Gegentreffer weg. Ein gezielter Schuss in den Kopf oder ein paar wenige Treffer in den Oberkörper, und ihr seid Geschichte.

Umso wichtiger ist in Hell Let Loose deshalb die Kommunikation und die Zusammenarbeit als Team – ganz besonders im Trupp. Dort nimmt jeder Spieler eine Rolle ein. Es gibt etwa den Pionier, den Grenadier, den Gewehrschützen sowie den Maschinengewehrschützen, den Spezialisten und natürlich den Sanitäter. Die jeweiligen Rollen können zudem nicht unbegrenzt oft belegt werden. Jeder Trupp hat beispielsweise nur einen Sanitäter und auch nur der kann seine Mitspieler wiederbeleben.

Außerdem hat jeder Trupp einen Truppführer. Dieser ist für die Kommunikation mit dem Kommandanten und den anderen Truppführern zuständig. Hier wird abgesprochen, welcher Trupp wohin soll, was dessen Aufgaben sind und welche Vorräte und sonstigen Hilfsmittel gebraucht werden. Der Kommandant plant und organisiert, als würde er ein Echtzeit-Strategiespiel spielen, nur dass jede Spielfigur ein richtiger Spieler ist. Und der Truppführer sagt uns, was wir zu tun haben – im Eifer des Gefechts auch mal etwas lauter, erhobener Stimme.

Neben den Standard-Trupps gibt es noch kleine Gruppen mit extra Aufgaben, etwa den Aufklärer- und den Mörser-Trupp sowie die Hubschrauber-Crew. Hier kommt allerdings die große Besonderheit von Hell Let Loose: Vietnam ins Spiel: Der Shooter ist asymmetrisch. Das heißt: Die beiden Teams verfügen nicht über die gleichen Mittel. Während die US-amerikanischen Streitkräfte beispielsweise die ikonischen Huey-Helikopter besitzen, um Truppen und Vorräte auszuliefern, können die vietnamesischen Truppen Tunnelsysteme errichten, um damit schnell zwischen verschiedenen Punkten hin und her zu reisen. Das gibt beiden Seiten eigene taktische Mittel.

Unsere Empfehlung: Wenn ihr Bock auf einen immersiven Militär-Shooter habt, in dem Kommunikation essenziell ist und es feste Rollen mit Limits statt Meta-Waffen-Spam gibt, dann sind Hell Let Loose oder Hell Let Loose: Vietnam immer einen Blick wert.

Bedenkt jedoch, dass Hell Let Loose: Vietnam aktuell weit davon entfernt ist, perfekt zu sein. Es gibt einige Bugs und gelegentliche Grafikfehler, die individuelle Tastenbelegung funktioniert nicht immer so, wie man das will, und die Steuerung der Fahrzeuge ist… gewöhnungsbedürftig. Auch die Performance ist noch verbesserungswürdig. Ich empfehle daher, das Spiel zu kaufen, wenn es mal reduziert ist – außer, euch stört das nicht. Ich habe jedenfalls trotzdem meinen Spaß, aber den lasse ich mir insgesamt selten durch Bugs etc. vermiesen.

Findet ihr Hell Let Loose: Vietnam interessant oder schrecken euch Spielprinzip und technischer Zustand eher ab? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Falls ihr aufgrund des technischen Zustandes derzeit besser die Finger von Hell Let Loose: Vietnam lasst, kommt mit Wardogs im September ja trotzdem ein Shooter-Kracher heraus, der ebenfalls sehr immersiv, aber auch spannend sein kann. Einen kleinen Anspielbericht von mir zu Wardogs findet ihr hier: Ich habe in einem neuen PvP-Shooter auf Steam eine Stunde lang nicht einen Schuss abgegeben, und es war das aufregendste Gameplay, das mir ein Spiel 2026 geboten hat