4 Shooter, die ihr jetzt zocken könnt, während ihr auf Wardogs wartet

Wardogs ist absolut im Hype, aber ihr müsst euch noch ein paar Tage bis zum Release gedulden. Hier sind alternative Shooter, die ihr bis dahin zocken könnt.

Was ist das für eine Liste? Falls es euch ähnlich geht wie mir, MeinMMOs Shooter-Fanboy Dariusz, könnt ihr den Release von Wardogs kaum noch abwarten. Klar, es folgt noch eine zweite Closed Beta am 3. September, aber die deckt auch nicht alle Tage bis zum Release ab. Hier findet ihr also eine Auswahl an Spielen, die ihr bis dahin zocken könnt.

Ich habe mich bei der Liste auf vergleichsweise langsame, taktische Shooter aus der eher realistischen MilSim-Richtung konzentriert. Auch wenn Wardogs merklich arcade’iger ist, fangen diese das immersive und taktische Spielgefühl doch deutlich besser ein, als beispielsweise ein Battlefield 6.

Das erste Spiel findet ihr auf der nächsten Seite.