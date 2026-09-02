Battlefield-Konkurrent lädt verfrüht zur zweiten Beta ein, weil die Entwickler den Hype fürchten

PvP-Shooter Wardogs bekommt vor seinem EA-Release am 10. September 2026 noch eine zweite Beta. Die sollte eigentlich erst später angekündigt werden, doch die Entwickler hatten zu viel Respekt vor dem Hype.

Wann läuft die zweite Beta? Die zweite und damit auch letzte Beta vor Start des Early Access läuft vom 3. September 19:00 Uhr MEZ bis 6. September 9:00 Uhr MEZ.

Auch die zweite Beta zum kommenden Wardogs wird eine geschlossene sein. Um teilzunehmen, müsst ihr Zugriff über die Steamseite anfragen und hoffen, ausgewählt zu werden, oder für einen sicheren Zugang das Spiel auf Steam vorbestellen.

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„Wir hatten eigentlich geplant, diese Ankündigung für die FPS Games Show aufzusparen, aber…“

Wieso läuft die Beta nun, wie sie läuft? Eigentlich wollten die Entwickler die zweite Beta erst zur FPS Games Show teilen, doch sie hatten zu viel Respekt vor dem Hype, den die Spieler auf das Spiel haben.

„Wir hatten eigentlich geplant, diese Ankündigung für die FPS Games Show aufzusparen, aber wir wollen den Hype nicht ausufern lassen, deshalb…“, schreiben die Entwickler in ihrer Ankündigung der Beta auf X. Damit nehmen sie Bezug auf den Verlauf ihrer ersten Beta zu Wardogs, die nicht nur fast 500.000 Spieler und dabei knapp 105.000 gleichzeitige Spieler im Peak anzog, sondern auch die Erwartungen deutlich übertraf (siehe X).

Chef Joe Brammer teilt zudem die Begründung, warum es sich auch bei dieser Beta um keine Open, sondern eine Closed Beta handelt:

Stellt euch vor, es brennt ein Haus, und ihr seid Feuerwehrmann … Ihr kommt zum Einsatzort, und Ihre einzige Aufgabe ist es, das Feuer zu löschen … Erst im Nachhinein, wenn das Haus bereits abgebrannt ist … erst Tage später findet man heraus, was die Ursache des Brandes war. In dieser Situation entzünden wir sozusagen ein kontrolliertes Feuer und beobachten, was am schnellsten brennt, um einen Brand in Zukunft verhindern und bewältigen zu können, falls es doch einmal dazu kommen sollte. Unser System ist völlig neu … und obwohl es zahlreichen automatisierten Tests mit künstlichen Clients unterzogen wird … sind echte Menschen nun einmal anders. Wenn wir die Schleusen öffnen, halten nur sehr, sehr wenige Systeme den Zahlen stand, die wir in unserer ersten Beta erreicht haben. Dass 100.000 Spieler eine Warteschlange überfluten, ist für uns nicht besonders hilfreich … Was wir wissen wollen, sind eigentlich langweilige Dinge, wie zum Beispiel: „Was passiert, wenn sich über 100.000 Spieler im Server-Browser befinden und jeder auf Server klickt …“ Es ist unendlich viel schwieriger, die Ursache eines Problems zu finden, wenn alles in Flammen steht – und das ist hier die beste Analogie. Joe Brammer via X

Die Closed Beta sei also ein deutlich kontrollierbareres und überschaubareres Feuer, als wenn die Entwickler allen Interessierten die Tore im Rahmen einer Open-Beta öffnen würden.

Bereits die erste Beta erfreute sich also sehr großer Beliebtheit. Auch MeinMMO-Redakteur und Shooter-Experte Dariusz hat sich eine Teilnahme nicht nehmen lassen und war überrascht und begeistert: Ich habe in einem neuen PvP-Shooter auf Steam eine Stunde lang nicht einen Schuss abgegeben, und es war das aufregendste Gameplay, das mir ein Spiel 2026 geboten hat