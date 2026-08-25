An einem Wochenende haben Leute fast 700 Jahre mit einem PvP-Shooter auf Twitch verbracht

Am Wochenende vom 21. zum 23. August 2026 lief die Closed Beta von Wardogs und die Zahlen auf Twitch zeigen jetzt schon das Hit-Potenzial des neuen PvP-Shooters.

Das Wardogs-Wochenende in Zahlen: Wardogs war am Wochenende mit einem Peak von 105.000 gleichzeitigen Spielern nicht nur eines der meistgespielten Spiele auf Steam, sondern konnte sich auch auf Twitch behaupten:

8.000 Streamer haben Wardogs übers Wochenende gezeigt, darunter bekannte Namen im Shooter-Bereich wie shroud, cloakzy und allen voran The Burnt Peanut, welcher mit Arc Raiders einen kometenhaften Aufstieg hingelegt hatte. Die schnupperten auch nicht nur kurz rein, sondern rissen übers Wochenende direkt 20, 30 Stunden ab.

Dabei sahen bis zu 199.000 Zuschauer gleichzeitig zu, die meisten davon bei The Burnt Peanut, der einen Höchstwert von 62.700 erreichte.

Insgesamt ergaben sich so 6 Millionen gesehene Stunden über die Zeitspanne von Freitagabend bis Sonntag. Umgerechnet sind das 250.000 Tage oder 685 Jahre.

Zum Vergleich: Die Closed Beta von Call of Duty konnte am Wochenende zwar ähnlich viele Spieler anlocken, hatte aber eine deutlich geringere Anziehungskraft auf Twitch. Viele der großen Namen schauten nicht oder nur kurz rein. Insgesamt kamen „nur“ 4 Millionen gesehene Stunden zusammen – obwohl deutlich mehr Streamer den Shooter zeigten.

Auch unser Shooter-Experte Dariusz war am Wochenende am Start.

Video starten Militär-Shooter WARDOGS zeigt in neuem Trailer Gameplay und die verschiedenen Elemente des Spiels Autoplay

Der richtige Clip zur richtigen Zeit

Was bedeutet das für den Erfolg von Wardogs? Der Shooter hat nach dem Beta-Wochenende auf jeden Fall gute Voraussetzungen, der nächste virale Hit zu werden. Bislang kommt Wardogs nicht nur bei den ersten Spielern gut an, sondern bietet auch viele „Clip-bare“ Momente, die sich in den sozialen Netzwerken verbreiten können – und das hat in den vergangenen Jahren schon so manchen Hit befeuert.

Mit seinem Release Mitte September könnte Wardogs auch genau zum richtigen Zeitpunkt kommen. Zwar ist der Monat so vollgepackt mit Releases, dass es schon fast komisch wirkt, aber viele der heißen Neuerscheinungen stehen kaum in direkter Konkurrenz zu Wardogs.

Vielversprechende Action-Titel wie Blood of the Dawnwalker und Onimusha unterscheiden sich nicht nur im Genre, es sind auch reine Singleplayer. Shooter-seitig hat sich zwar eigentlich noch EVE Vanguard für das 3. Quartal 2026 angemeldet, darüber spricht jedoch aktuell kaum jemand. Bleibt nur noch abzuwarten, was genau WoW bei der BlizzCon vom 12. bis zum 13. September ankündigt.

Und nicht zuletzt: The Burnt Peanut hatte erst Ende Juli erklärt, dass er ein neues „Main Game“ braucht, in dem er sich so richtig zu Hause fühlen kann (via X).

Habt ihr am Wochenende auch in Wardogs reingeschaut und fiebert jetzt dem Release entgegen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Es sieht also alles danach aus, als könnte Wardogs einen richtig starken Start hinlegen. Ob sich der Shooter dann langfristig behaupten kann, bleibt abzuwarten. Spannend wird es spätestens am 8. Oktober, denn da will ARC Raiders, die Shooter-Sensation des letzten Jahres, mit seinem großen Update zurückkehren.