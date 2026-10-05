Oma wollte ihrem Enkel beweisen, dass ihr Leute bei Fortnite zuschauen wollen – wird jetzt mit einem Weltrekord ausgezeichnet

Die 78-jährige Cath Bowie bekam von ihrem Enkel Fortnite in 2017 beigebracht und jetzt hat sie über 26.000 Follower auf Twitch. Damit hat sie jetzt sogar einen Weltrekord aufgestellt.

Um wen geht es? Die 78-jährige Cath Bowie hat von ihrem Enkel das Fortnite-Spielen beigebracht bekommen und das schon im Jahr 2017, als der Battle-Royale-Modus neu eingeführt wurde. Seitdem ist die ältere schottische Gamerin regelmäßig am Zocken.

Das Ganze streamt sie auf Twitch und ist damit auch relativ erfolgreich. Auf ihrem Twitch-Kanal konnte sie bereits über 26.000 Follower sammeln. An ihren Erfolg glaubte ihr Enkel erstmal nicht, doch diese Skepsis soll die 78-Jährige nur noch mehr zum Zocken und Streamen angespornt haben.

Durch das Spiel hat sie bereits viele Menschen kennengelernt, alle aus unterschiedlichen Ländern, sagte sie in einem Interview mit der BBC.

Zocken soll euch übrigens fit im Kopf halten:

Video starten Umfrage zeigt: Wenn ihr mindestens 5 Stunden die Woche zockt, ist euer Gehirn 14 Jahre jünger Autoplay

Was für einen Rekord hat Cath Bowie aufgestellt? Mit ihrem Hobby konnte Cath Bowie jetzt sogar einen Weltrekord aufstellen, der von Guinness World Records ausgezeichnet worden ist. Cath Bowie ist die älteste weibliche Fortnite-Streamerin.

In diesem YouTube-Video wird Cath Bowie vorgestellt:

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Damit dürfte sie weitaus nicht die einzige Großmutter sein, die Freude an Videospielen findet. So gibt es beispielsweise die 90-jährige Skyrim-Oma , Shirley Curry, die sich mit ihren Gameplays zu The Elder Scrolls V: Skyrim eine große Community aufbaute.

Oder auch Sue Jacquot, die unter ihrem Künstlernamen GrammaCrackers, das Minecraft-Spielen anfing, um auf Twitch und YouTube genügend Geld für die Krebsbehandlung ihres Enkels zu sammeln.

Was haltet ihr von Cath Bowie? Habt ihr auch Großeltern, die alleine oder mit euch zocken? Schreibt es uns in die Kommentare!

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