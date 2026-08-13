ARC Raiders hat noch genau eine Chance, will die Spieler mit 4 großen Neuerungen zurückholen

ARC Raiders verrät endlich, wie das große Update im Oktober die Spieler zurückbringen soll. Vier große Ankündigungen stehen dabei im Fokus.

Was hat es mit der Chance auf sich? ARC Raiders war 2025 ein riesiger Hit mit über 465.000 gleichzeitig aktiven Spielern nur auf Steam und Millionen verkaufter Kopien. Doch immer mehr Spieler wandten dem Extraction-Shooter mit der Zeit den Rücken, weil neue Updates nicht langfristig überzeugen konnten.

Im Mai 2026 folgte dann die große Ankündigung der Entwickler: ARC Raiders soll nicht mehr monatlich mit neuen Inhalten versorgt werden, sondern wird auf größere Updates setzen, die nur noch 2 Mal im Jahr erscheinen. Der Spielerdurchschnitt ist in der Zwischenzeit weiter gefallen und lag schließlich im vergangenen Juli nur noch bei 28.661 (via SteamCharts).

Das erste große Update seit der Umstellung heißt Frozen Trail und soll am 8. Oktober 2026 erscheinen. Das Update ist nun die letzte Chance, um den Abwärtstrend aufzuhalten. Hierzu teilten die Entwickler jetzt mit, was dieses Update bieten wird. Vier große Neuheiten stehen dabei im Fokus.

Video starten ARC Raiders zeigt im Launch-Trailer, wie der Kampf Mensch gegen Maschine aussieht Autoplay

ARC Raiders’ Content-Offensive mit 4 Grundpfeilern

Das sind die 4 großen Neuheiten: Am 12. August haben die Entwickler von ARC Raiders erste Infos zu den Inhalten von Frozen Trail geteilt. Vier angesprochene Content-Themen stechen dabei besonders hervor:

Eine neue Map Eine gefrorene Siedlung am Rande des Rust Belt mit verlassenen Dörfern, Fabriken, Forschungseinrichtungen und einem Observatorium. Neue ARC-Gegner Sowohl kleine, nervige Störenfriede als auch eine kolossale Maschine sollen kommen Eine riesige neue ARC-Operation für erfahrene Spieler Die Operation soll speziell auf Themen wie Entscheidungsfindung, dynamische Encounter und Teamarbeit setzen. Verbesserungen des Fortschritt-Systems: Im Fokus steht der „Außenposten“, eine neue Basis außerhalb von Speranza, die dekoriert und für Forschung genutzt werden kann.

Hinzu kommen Änderungen am Skilltree und der Raider-Decks.

Außerhalb der vier großen Kernthemen kündigen die Entwickler neue Waffen, Gadgets, Cosmetics, Instrumente und Personalisierungs-Möglichkeiten für Waffen an. Es soll auch wieder Verbesserungen am Matchmaking, dem Anti-Cheat, der Stabilität des Spiels und andere Quality-of-Life-Updates geben. Insgesamt bleiben die Entwickler jedoch sehr vage mit den Informationen zu Frozen Trail. Detaillierte Infos sollen in Zukunft folgen.

Wie wird das seitens der Community diskutiert? Die Spieler im ARC-Raiders-Subreddit reagieren vor allem verhalten, teils vorsichtig optimistisch. Einige meinen, die angesprochenen Inhalte klingen spannend, es werden sich aber auch dringende Verbesserungen in Bezug auf die Cheating-Situation gewünscht. Schummler seien weiterhin ein großes Problem.

Andere Spieler finden aber auch, dass die Entwickler die bestehenden Maps verbessern müssen, etwa indem die roten Loot-Zonen regelmäßig rotieren. Insgesamt müsse der Loot im Spiel wieder aufregender werden. Manche sind auch skeptisch, was die neue Operation angeht, und hoffen, dass sie nicht einfach nur zum Sammeln von Gegenständen losgeschickt werden.

Der Außenposten wiederum weckt erstes Interesse. Ein Nutzer hofft etwa, dass sich ARC Raiders hier von Warframe inspirieren lässt und Spielern die Möglichkeit bieten wird, überall verschiedene Objekte frei zu platzieren.

Was haltet ihr von den ersten Informationen zu Frozen Trail? Werdet ihr für die neue Operation oder den Außenposten wieder in ARC Raiders reinschauen? Schreibt es uns in die Kommentare!

Seit dem Release von ARC Raiders wünschen sich zudem viele Spieler einen richtigen PvE-Modus. Diesen soll der Extraction-Shooter wohlmöglich bekommen, aber nur in einer Version, die wir europäischen Spieler nicht spielen können. Mehr dazu hier. ARC Raiders bringt endlich PvE wie The Division, aber nicht für euch