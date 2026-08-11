Wardogs: 800.000 Spieler auf Steam warten auf den Shooter, der Battlefield 6 Konkurrenz machen soll – Jetzt ist das Release-Datum bekannt

Tausende Gamer warten auf Wardogs, einem Konkurrenten zu Battlefield 6. Nun teilten die Entwickler mit, wann der Release des Shooters ist.

Was ist das für ein Spiel? Das Entwicklerstudio BULKHEAD arbeitet derzeit an Wardogs, das sie selbst als All out Warfare -First-Person-Shooter bezeichnen, in dem bis zu 100 Spieler in drei Teams gegeneinander antreten. Das Gameplay selbst soll taktischer und realistischer als in Battlefield 6 sein, aber es handle sich laut den Entwicklern nicht um eine Simulation. Auf einer Skala platzieren sie es zwischen Battlefield 6 und Spielen wie ARMA oder Squad.

Schon in der vergangenen Closed Alpha konnte Wardogs viele Spieler überzeugen. Einige Shooter-Fans meinen schon jetzt, Battlefield 6 könne gegen Wardogs einpacken. Jene Begeisterung führt auch dazu, dass bereits über 800.000 Nutzer das Spiel auf Steam auf ihrer Wunschliste haben.

Wann ist der Release? Wie Bulkhead am 11. August mitteilte, wird Wardogs am 10. September 2026 im Early-Access auf Steam veröffentlicht. Das Spiel soll dann 39,99 US-Dollar kosten. Zudem könnt ihr das Spiel ab heute vorbestellen.

Video starten BULKHEAD stellt den Militär-Shooter WARDOGS im Trailer vor Autoplay

King of the Hill mit besonderem Risiko

Worum geht es in Wadogs? Wardogs ist ein All out Warfare -First-Person-Shooter. Das heißt, Spieler dürfen großangelegte Schlachten mit zerstörbaren Gebäuden und allen möglichen Vehikeln in einem modernen, realistischen Setting erwarten.

Insgesamt sollen bis zu 100 Spieler als Infanteristen, Panzer- und Helikopter-Piloten in drei Teams um ein Gebiet auf einer Karte kämpfen. Das Spielprinzip ist dabei stark von den „King of the Hill“-Matches in ARMA 3 inspiriert.

Die große Besonderheit von Wardogs ist allerdings das Cash-System, das euch mit Ingame-Geld belohnt, wenn ihr bestimmte Aktionen wie Kills, Revives und Ähnliches durchführt. Mit diesem Geld kauft ihr euch eure Ausrüstung zusammen, um etwa die Rolle eines Medics oder Pioniers auszufüllen. Solltet ihr jedoch im Kampf fallen, verliert ihr eure mitgeführte Ausrüstung. Wardogs bestraft euch also, wenn ihr kopflos in den Kampf stürmt.

Wardogs lädt noch vorm Release zum kostenlosen Test ein

Das ist zur Beta bekannt: Wardogs wird vom 21. bis zum 23. August 2026 bei einer Closed-Beta auf Steam spielbar sein. Solltet ihr den Shooter also vor Release nochmal testen wollen, bekommt ihr dann eine weitere Chance.

Im Juli 2026 haben sich die Entwickler von Wardogs erstmals dazu entschieden, ihren Shooter auf Twitch in einem Livestream zu präsentieren. Für die große Vorstellung des Spiels haben sie sich etwas Besonderes einfallen lassen und wollten sich selbst Elektroschocks verpassen. Es endete mit einem Twitch-Bann, bevor die Elektroschocks zum Einsatz kamen: Entwickler zeigen ihren Shooter erstmals auf Twitch, wollen sich dabei Elektroschocks verpassen, werden gebannt, bevor es richtig losgeht