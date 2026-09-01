Wardogs: Release, Spielprinzip, Beta und mehr – Alles, was ihr wissen müsst

Alle Infos zu Wardogs im Überblick: Wann der PC-Release ansteht, wie die Chancen auf eine Beta stehen und ob das Spiel für Konsolen erscheint.
Das US-amerikanische Entwicklerstudio BULKHEAD begeistert mit ‘Wardogs’ schon vor dem Release auf Steam tausende Shooter-Fans. Wir sammeln hier für euch alle wichtigen Informationen, die ihr zu dem Spiel wissen müsst.
Welche Informationen findet ihr in diesem Artikel?
- Erklärung des Spielprinzips & des Gameplays
- Early-Access-Release: 10. September 2026
- Für welche Plattformen erscheint Wardogs? Zum Early-Access-Release nur auf Steam.
- Wann ist der 1.0-Release? Noch ist kein Datum bekannt.
- Kommt das Spiel für Konsolen? Ist geplant, aber hat noch kein Datum.
- Open-Beta: Noch keine angekündigt, Spieler spekulieren jedoch auf eine Beta ab dem 4. September 2026.
- Systemanforderungen: überschaubar, kein High-End-System erforderlich
Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Punkten nutzt gerne unser obiges Inhaltsverzeichnis und springt zu dem jeweiligen Bereich, der euch interessiert.
Alternativ geht es auf Seite 2 weiter mit einer ausführlichen Erklärung des Spielprinzips. Wollt ihr direkt zum Release springen, geht es hier entlang: Wardogs Release & Preis: Wann startet der Early Access?
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