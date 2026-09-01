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Wardogs: Release, Spielprinzip, Beta und mehr – Alles, was ihr wissen müsst

Dariusz Dariusz Müller Lesezeit 6 Minuten
wardogs screenshot Soldat

Alle Infos zu Wardogs im Überblick: Wann der PC-Release ansteht, wie die Chancen auf eine Beta stehen und ob das Spiel für Konsolen erscheint.

Wardogs
Wardogs
MMO-Shooter

Das US-amerikanische Entwicklerstudio BULKHEAD begeistert mit ‘Wardogs’ schon vor dem Release auf Steam tausende Shooter-Fans. Wir sammeln hier für euch alle wichtigen Informationen, die ihr zu dem Spiel wissen müsst.

Welche Informationen findet ihr in diesem Artikel?

  • Erklärung des Spielprinzips & des Gameplays
  • Early-Access-Release: 10. September 2026
  • Für welche Plattformen erscheint Wardogs? Zum Early-Access-Release nur auf Steam.
  • Wann ist der 1.0-Release? Noch ist kein Datum bekannt.
  • Kommt das Spiel für Konsolen? Ist geplant, aber hat noch kein Datum.
  • Open-Beta: Noch keine angekündigt, Spieler spekulieren jedoch auf eine Beta ab dem 4. September 2026.
  • Systemanforderungen: überschaubar, kein High-End-System erforderlich

Für detaillierte Informationen zu den einzelnen Punkten nutzt gerne unser obiges Inhaltsverzeichnis und springt zu dem jeweiligen Bereich, der euch interessiert.

Alternativ geht es auf Seite 2 weiter mit einer ausführlichen Erklärung des Spielprinzips. Wollt ihr direkt zum Release springen, geht es hier entlang: Wardogs Release & Preis: Wann startet der Early Access?

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