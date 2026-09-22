Ein Event in Aniimo gibt euch mächtigen DPS, allerdings habt ihr nicht viel Zeit zum Fangen

Spieler in Aniimo haben genau eine Woche Zeit, sich ein exklusives Monster zu sichern. Wie genau das funktioniert und ob es was taugt, verraten wir euch auf MeinMMO.

Was für ein Monster gibt es zu fangen? Noch bis zum 28. September 2026 um 03:59 Uhr können Spieler ein Prismana-Eischlitzohr in Aniimo fangen. Dabei handelt es sich um eine besondere Variante, die mit neuen Fähigkeiten und Elementen daherkommt.

Das Aniimo ist vom Typ Eis und Licht. In seiner Basisform besitzt es nur den Typ „Eis“. Ansonsten gibt es keinerlei Unterschiede zur Standardvariante. Die Statuswerte sind dieselben. Lediglich das Aussehen ist in Weiß und Pink gehalten.

Alle wichtigen Infos zu den Voraussetzungen und Tipps findet ihr im Guide auf Seite 2.

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Neues Aniimo ist ein starkes Monster im DPS-Bereich

Lohnt es sich, das Monster zu sichern? Prismana-Eischlitzohr hat mit 118 Angriff einen hohen Schadensoutput und ist ein toller Eis-DPS. Ihr solltet es vor allem gegen Elektro-, Wind-, Wasser- und Dunkel-Gegner einsetzen. Bei Dunkel-Angriffen und auch bei Fels-Attacken müsst ihr jedoch aufpassen, denn da nimmt das Aniimo erhöhten Schaden.

Aber insgesamt solltet ihr euch die Mühe ruhig machen, das Monster zu fangen. Es bietet mehr Vor- als Nachteile und ist ein ausgezeichneter Schadenausteiler.

Ein Prismana-Aniimo bekommt ihr zumindest im Laufe der Story geschenkt. Für welches ihr euch entscheiden solltet, muss gut überlegt sein, denn immerhin stehen 14 zur Auswahl. Die beste Wahl findet ihr auf MeinMMO: Aniimo: Prismana-Belohnung: Dieses Monster solltet ihr wählen