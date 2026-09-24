WoW Forever soll Housing bekommen, Entwickler denken schon drüber nach

Würde das Housing des modernen World of Warcraft nach WoW Forever passen? Die Entwickler überlegen, wie sie das umsetzen können.

Für viele ist World of Warcraft Forever die große Hoffnung, was WoW im Allgemeinen anbelangt. Das Spiel vereint den entschleunigten Spielstil von Classic, der zugleich soziale Interaktionen fördert (für manche gar „erzwingt“), gepaart mit einigen sinnvollen Annehmlichkeiten aus dem modernen WoW. Doch welche Features aus „Retail“ sollte es in Forever geben?

Eines, über das man schon jetzt diskutiert, ist für viele das Highlight von Midnight: Housing.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Was wurde gesagt? In einem Interview mit Windows Central sprach Tim Jones, der Lead Game Designer von WoW Forever, darüber, wie sie eine immersive Spielwelt erschaffen und was die Unterschiede zum modernen, aber auch klassischen WoW sind. Dabei ging es auch darum, wie die verschiedenen Versionen einander befruchten und sinnvolle Anstöße geben, was man für die eigene Version übernehmen könnte. Dazu sagte er:

Ich glaube, wir [, das Classic-Team] inspirieren das [moderne Team] oft, neue Dinge auszuprobieren. In Retail gibt es zum Beispiel jetzt Weltbosse, die in einem Hort sind. Wir leihen einander solche Ideen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das Camping-System von uns sehr leicht adaptieren und es vielleicht mit dem Housing verbinden?

Daraufhin fügte er an:

Ich würde es lieben, eines Tages vielleicht das Housing zu nehmen und es in die Classic-Welt zu bringen.

Eine Garantie, dass Housing in Forever verfügbar sein wird, ist das offensichtlich noch nicht. Doch wenn der Lead Game Designer bereits darüber spricht, dürfte es intern bereits eine Menge Diskussionen und Pläne dazu geben.

Housing in WoW Forever – Passt das überhaupt?

Wie passt Housing in die Welt von Classic? Ob Housing wirklich zu WoW Forever passen würde, das dürfte an der konkreten Umsetzung liegen. Denn obwohl Housing ein sehr soziales Feature ist, könnte es dazu führen, dass viele ihre Zeit nur noch im Housing und nicht mehr in der offenen Welt verbringen. Daher wäre wohl abzuwarten, wie genau sich diese Design-Philosophien miteinander verbinden lassen.

Grundsätzlich dürfte das Einführen eines Housing-Features allerdings gut zum Gedanken von „Forever“ passen. Denn das Housing-System aus dem modernen WoW ist bereits ein horizontales Fortschritt-System, das keine zusätzliche Kraft liefert und das alte niemals entwertet wird.

Cortyn meint: Ehrlich gesagt finde ich es schwierig, Housing mit dem Forever-Versprechen zu verbinden. Ja, Housing folgt in seinem Fortschritt-System dem Gedanken der endlosen, horizontalen Progression, doch könnte es den sozialen Aspekten im Wege stehen. Die Entwickler müssten sich überlegen, ob sie sinnvolle Gruppen-Aktivitäten für das Housing ermöglichen oder Housing gar nur für Gemeinschaften wie Gilden ermöglichen.

Ich bin aber erst einmal zuversichtlich, dass sie genau überlegen, wie und ob das zu WoW Forever passen würde. Denn was wir bisher von Forever gesehen haben, ist vielversprechend – auch unser MMORPG-Experte Karsten lobt die Beta von Forever ausgiebig.