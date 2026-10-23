In der Beta von WoW Forever könnt ihr jetzt etwas Einmaliges erleben, doch ihr habt nicht viel Zeit

Zum Ende der Beta von WoW: Forever hauen die Blizzard-Entwickler nochmal einen raus und lassen bekannte Monster auf die Welt los. Wer bei der Gaudi dabei sein möchte, hat aber nur noch wenig Zeit.

Was passiert in der Beta? Mit den Worten „Wir verabschieden uns von der Beta mit Stil“ lässt Blizzard seit gestern Abend Azuregos, Kazzak, einen riesigen Hogger, einen gar nicht so kleinen Kleiner und mehr auf die Welt von Azeroth los. Die Angriffe erfolgen in den Startgebieten beziehungsweise vor den verschiedenen Hauptstädten, also in

Dun Morogh (Ironforge)

Elywnn (Stormwind)

Teldrassil (Darnassus)

Durotar (Orgrimmar)

Tirisfal (Undercity)

Mulgore (Thunder Bluff)

Zephras, das Startgebiet der neuen Himmelsgeborenen

Wenn solche riesigen Weltbosse direkt vor den Toren der Hauptstädte auftauchen, ist wunderbares Chaos vorprogrammiert. Blizzard hat sowas schon in der Vergangenheit gemacht, oft kommt es aber nicht zu so einem Event. Wer noch nie bei einem verrückten Beta-Finale von WoW dabei war, aber einen Zugang hat, sollte also unbedingt in Azeroth vorbeischauen, und zwar bis spätestens heute Abend, um 19:00 Uhr. Dann ist die Beta vorbei.

Sogar Blizzard-Chefin Johanna Faries feiert das Event mit einem Post auf X:

Wow, was für eine „Forever Beta“-Phase das doch war. Deshalb finden heute ein paar verrückte Feierlichkeiten statt, um unseren Dank zum Ausdruck zu bringen! WER: Du

WO: Die Startgebiete von Azeroth

WANN: Ab sofort bis zum Ende der Beta morgen

WAS: Das Potenzial für puren Wahnsinn? Vielen Dank an alle, die das Spiel gemeinsam mit uns getestet haben. Der Start steht kurz bevor.

Video starten World of Warcraft: Forever im Ankündigungs-Trailer von der BlizzCon 2026 Autoplay

Plötzlich droppen alle Epics

Was passiert noch? In den oben genannten Regionen von Azeroth findet ihr aktuell zudem besondere Händler, bei denen ihr euch beispielsweise mit Feuerwerk, Noggenfogger-Elixieren, Deviat-Supreme und anderen Verbrauchsgegenständen eindecken könnt.

Außerdem haben die Entwickler offenbar den Loot aller oder vieler Gegner verändert. Diverse Spieler (etwa hier auf Reddit) berichten von epischen Drops, nachdem sie Monster im Startgebiet erledigt haben. Beim Loot handelt es sich unter anderem um bekannte Epics aus den Classic-Raids wie der Stab der Dominanz, aber ohne irgendwelche Stufenbeschränkungen. Warum? Weil es Spaß macht!

Schaut also in Azeroth vorbei und lasst die Beta von WoW: Forever mit einem Knall auslaufen! Am 5. November 2026 sehen wir uns dann wieder und starten erstmals richtig ins neue Abenteuer in World of Warcraft. Was euch dort erwartet, erfahrt ihr in unserer Übersicht: Release, Roadmap, Beta – Alles Wichtige zum neuen Classic Plus von World of Warcraft