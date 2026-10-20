WoW: Der neuste Content war so verbuggt, dass Blizzard die eigenen Regeln bricht

Patch 12.1.5 von World of Warcraft ist so voller Fehler gewesen, dass sogar eine legendäre Heldentat verlängert wird. Gute Nachrichten für alle, die einen exklusiven Titel wollen.

Die Zeit wird langsam knapp, wenn man in World of Warcraft Midnight noch den Titel „Sagenumwobene(r) Bezwinger(in) des ersten Hash’ey“ bekommen möchte – oder so dachte man. Denn Blizzard gesteht ein, dass Patch 12.1.5 wirklich viele Fehler hatte und erhöht das Zeitlimit um eine Woche.

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Was war das Problem? Kindo’jan auf Stufe 11 zu besiegen, ist grundsätzlich nicht so schwierig, solange man seine Mechaniken beachtet. Das Problem war allerdings: Ob man überhaupt bis zu Kindo’jan kommen konnte, entschied das Glück, denn im Labyrinth konnte man verheerenden Fehlern begegnen, die den ganzen Run ruiniert haben.

Da man für den Kampf gegen Kindo’jan alle 9 Kammern des Labyrinths zuvor gesäubert haben musste, konnte es frustrierend sein, wenn nach über einer Stunde es in Kammer 8 oder 9 aufgrund eines Fehlers nicht mehr weiterging. So viel Freizeit und Geduld, um das Labyrinth nur wegen Bugs mehrfach zu spielen, hatten viele Spielerinnen und Spieler dann doch nicht.

Eine Woche mehr Zeit für alle Erfolgssammler

Was wurde nun geändert? Blizzard hat das Zeitlimit geändert, um die Heldentat „Ich kann das allein (sagenumwoben): Kindo’jan“ zu erlangen. Ihr habt nun eine Woche mehr Zeit. Von Blizzard hieß es dazu im offiziellen WoW-Forum:

Wir erkennen an, dass es Fehler in der ersten Woche des Inhaltsupdates von Patch 12.1.5 gab, welche die Fähigkeit, das Labyrinth abzuschließen, beeinträchtigt haben, einschließlich derer, die versucht haben den Erfolg „Ich kann das allein (sagenumwoben) Kindo’jan“ zu erringen. Wir haben jetzt die überwiegende Menge der Fehler behoben und um Spieler zu bedenken, deren Erfahrung in der ersten Woche durch die Fehler eingeschränkt wurde, verlängern wir die Deadlines für den Abschluss des Erfolges um eine weitere Woche. Das gibt Spielern die Chance, den Erfolg bis zu den wöchentlichen Wartungsarbeiten am [28. Oktober] abzuschließen.

Was bedeutet das? Die Änderung bedeutet nicht nur, dass ihr einfach 7 Tage mehr Zeit habt, sondern es gibt auch weitere Implikationen. Mit den Wartungsarbeiten morgen (21.10.2026) fallen einige Limitierungen in der 2. Saison von Midnight. Die Obergrenze für Wappen wird entfernt und außerdem können Schmuckstücke, Waffen und Halsketten noch weiter aufgewertet werden. Das maximal zugängliche Itemlevel steigt also noch weiter an, wodurch die (ohnehin schon recht simple) Schwierigkeit von Kindo’jan noch trivialer wird.

Wer Kindo’jan bisher noch nicht bezwungen hat, sollte sich den Titel auf jeden Fall sichern. Unser Guide zeigt, wie ihr Kindo’jan kinderleicht besiegt.

Cortyn meint: Der Patch 12.1.5 mit all den Bugs im Labyrinth dürfte wohl als eine der größeren Schanden in die Geschichte des Spiels eingehen. Auch wenn der Schritt, den Erfolg um eine Woche zu verlängern, eindeutig der richtige ist, hätte es dazu gar nicht kommen dürfen.

Immerhin: Wer den Erfolg noch haben will, der kann jetzt ganz entspannt versuchen, das bis dahin (hoffentlich) fehlerfreie Labyrinth zu bewältigen. Das ist ein schöner Titel, bei dem in einigen Jahren sicher niemand mehr fragt, wie man den eigentlich erlangt hat. Ich mache mich derweil mal daran, schon einen Mecker Mittwoch zu schreiben – irgendwann ist das Maß einfach voll. Denn Patch 12.1.5 ist einfach eine Schande, die man nicht spielen sollte.