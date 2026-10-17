WoW: Patch 12.1.5 ist eine Schande, die ihr nicht spielen solltet

Patch 12.1.5 von World of Warcraft ist voller Bugs. Nein, damit sind nicht nur die käferartigen Aqir gemeint, sondern einige ziemlich verheerende Spielfehler, die entscheidende Inhalte ruinieren.

Es ist zwar nicht Mittwoch, aber heute muss ich trotzdem ein wenig meckern. Es muss einfach raus. Denn was Blizzard sich mit dem neuen Patch 12.1.5 von World of Warcraft wieder geleistet hat, ist einfach nur peinlich. Über die depperte Story-Entwicklung habe ich schon gesprochen, aber heute reden wir über das Kern-Feature des Patches. Denn das ist verbuggt und raubt vielen die Zeit und die Freude.

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Das große Feature, das voller Bugs ist

Das Labyrinth von Kindo’jan ist das Aushänge-Feature. Es wird im Abenteuerführer groß beworben und ist im Grunde eine Mega-Delve, die sich in 9 Abschnitte und einen großen Endboss aufteilt. Wer will, kann das Labyrinth vorzeitig verlassen und mit den Belohnungen verschwinden, die man bis dahin erspielt hat.

Doch der wahre Reiz ist es natürlich, alle 9 Kammern abzuschließen, um am Ende in einer Schatzkammer zu stehen, die mit Truhen und Schätzen prall gefüllt ist.

Dafür verbringt man gerne ein bis zwei Stunden in dem Labyrinth, kämpft sich durch unzählige Feinde und freut sich diebisch auf die anstehende Belohnung.

Das Labyrinth von Kindo’jan ist selbst nach Bugfixes noch immer extrem fehlerbehaftet.

Doch im Labyrinth gibt es Bugs. Dabei spreche ich nicht von Fehlern, die einfach ein bisschen nervig sind, sondern wirklich verheerenden Fehlern. Bugs, die dafür sorgen, dass man am Ende gar keine Belohnung bekommt und die ganze Zeit einfach verschwendet hat.

Wichtige Quest-NPCs steuern in Wände. Manche Bosse spawnen nicht. Andere Bosse werden besiegt, aber man bekommt sie nicht angerechnet, sodass es nicht weiter geht.

Ich hatte bei meinem ersten Durchlauf Glück, konnte Kindo’jan besiegen und mir den besonderen Titel einheimsen.

2 Stunden Spielzeit – rein gar nichts dafür bekommen

Doch in meiner Gilde häuften sich Meldungen von Mitspielerinnen und Mitspielern, dass sie nicht weitermachen können, weil es einfach nicht weiter geht. Erst auf einem Zweitcharakter hatte ich dieses Problem dann auch, mehrfach in Folge.

Ein erster Hotfix hat diese Fehler angeblich bereits behoben, doch aus eigener Erfahrung kann ich sagen: Nein, die Bugs existieren noch oder es gibt sogar neue.

Vor allem ist das Labyrinth von Kindo’jan auch einfach nicht das, was sie angekündigt haben. Bei der Vorstellung hieß es, dass man das Labyrinth nicht an einem Stück abschließen muss, sondern sich das Ganze aufteilen kann um später zurückzukehren – das ist aber nicht der Fall.

Entweder ihr macht das Labyrinth an einem Stück oder nur teilweise, doch danach wird es zurückgesetzt. Eine „Pause“ zu machen und später zurückzukommen, das ist schlicht nicht möglich.

Versteht mich nicht falsch: Das Labyrinth ist cool und hat tolle Ideen. In meinem bugfreien Durchlauf hatte ich eine Menge Spaß. Doch sobald ein Fehler auftaucht, bricht die ganze Spielerfahrung eben zusammen. Je nach Tempo und Können hat man bis dahin dann ein oder zwei Stunden gespielt und steht am Ende mit gar nichts da.

Den Fehler macht man einmal. Vielleicht ein zweites Mal. Doch niemand wird ein drittes Mal in das Labyrinth gehen, wenn die Chance besteht, dass all die Zeit darin am Ende mit gar nichts belohnt wird.

Patch 12.1.5 beweist nur ein weiteres Mal, dass Blizzard nicht in der Lage ist, die schnelle Abfolge von immer mehr Patches zu gewährleisten. Die Qualität leidet massiv darunter. Zentrale Features funktionieren nicht richtig. Ich will von Blizzard nicht noch einmal hören, dass sie sich entschuldigen und so etwas künftig nicht mehr vorkommt. Ich will Konsequenzen sehen. Der 8-Wochen-Zyklus klappt nicht. Macht daraus doch 12 Wochen. Lasst euch endlich wieder Zeit.

Früher hatte Blizzard mal das Motto „It is done, when it’s done“ – „Es ist fertig, wenn es eben fertig ist“. Darauf könnt ihr euch sehr gerne wieder besinnen.

Ja, die Community dürstet nach immer mehr Content. Aber ich bin mal so überheblich und glaube, für die meisten Spielerinnen und Spieler zu sprechen, wenn ich sage: Wir haben lieber neuen Content, auf den wir etwas länger warten und der dann wirklich funktioniert, als Features, die stundenlang unsere Zeit fressen, um dann mit einem Bug einfach „Ätsch, war alles für die Katz“ zu sagen. Bitte, Blizzard. Viele sind ohnehin von so viel Content genervt, da wäre es schön, wenn der wenigstens weitestgehend fehlerfrei ist.