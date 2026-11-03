WoW: Also ich würde mich ja schämen, das so zu veröffentlichen

Ein neues Reittier in World of Warcraft ist vor allem eines: Extrem peinlich für die Entwickler, denn es ist nicht fertig.

Ja, ich weiß. In den letzten Wochen ist es ein wenig viel Gemecker rund um World of Warcraft Midnight. Manchen hängt es sicher schon zu den Ohren raus. Und ganz ehrlich? Mir auch. Aber es gibt einfach Vorfälle, bei denen habe ich gar keine andere Wahl, als darüber zu berichten, weil es so absurd ist, dass einfach darüber gesprochen werden muss.

Die Rede ist von einem neuen Reittier, das es aktuell im Handelsposten gibt. Das Mount trägt den Namen „Hot-Moto-Brötchenflitzer 4400“ („Hot Motocross Bunmover 4000“). Auf den ersten Blick sieht das Gefährt ziemlich cool aus. Eben ein gnomisches Fahrzeug, das auf der Rückseite eine kleine Bäckerei hat. Viel Liebe zum Detail, ein durchaus amüsantes Design.

Auf den ersten Blick ganz schick. Aber leider nur auf den.

Doch die Probleme zeigen sich, sobald man mehr als nur ein Standbild von dem Mount sieht und es sich im Detail anschaut, denn:

Die Reifen drehen sich nicht, wenn das Fahrzeug sich bewegt. Es „slidet“ einfach über den Boden. Man hat schlicht die Animation für die rotierenden Reifen nicht gebaut.

Das alleine wäre schon ärgerlich genug, doch damit endet es noch nicht.

Denn auch der Rest des Mounts ist nicht vollständig zuende gedacht worden. Charaktere, die im Reittier sitzen, greifen überhaupt nicht nach der Lenkstange, nichtmal grob in die Nähe. Stattdessen greift man irgendwo, einen Meter weiter nach vorne. Am Beispiel einer Nachtelfe sieht man das recht gut:

Immerhin die Richtung stimmt. Grob.

Noch alberner ist es bei Gnomen

Noch alberner sieht das bei dem Volk aus, für welches das Mount offenbar designt wurde, nämlich für Gnome. Im Subreddit von WoW zeigt ein Spieler, wie es noch schlimmer geht:

Dude…

byu/CantbeatES1 inwow Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von Reddit Inhalten widerrufen

Nicht nur „fliegt“ die Gnomin einfach im Sitz, auch sie greift irgendwo in die Luft.

Da muss man sich doch ganz ehrlich mal fragen: Was ist da los, Blizzard? Wie kann es sein, dass solche Mounts ohne Fahr-Animationen und mit offenbar vollkommen fehlerhafter Positionierung der Charakter-Modelle erscheinen? Wie könnt ihr behaupten, dass die Qualität der Patches von World of Warcraft nicht aufgrund der hohen Geschwindigkeit gefährdet ist, wenn aktuell jede einzelne Woche irgendetwas auftaucht, bei dem man ganz klar sagen kann: Das haben einfach nicht genug Leute getestet oder sich mal mit Verstand angeschaut.

In diesem Sinne: Spart euch die 500 Händlerdevisen für dieses Reittier. Ihr habt vermutlich mehr Spaß daran, wenn ihr die Münzen einzeln der Reihe nach in den Kanal von Sturmwind werft. Wir warten derweil darauf, dass WoW die Qualität wieder steigert – der 8-Wochen-Patch-Rhythmus muss einfach weg.