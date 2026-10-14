WoW: Patch 12.1.5 ist live – Das solltet ihr heute schon erledigen

Der neuste Patch von World of Warcraft Midnight ist live. Wir verraten, was drinsteckt – und was ihr diese Woche erledigen solltet.

Auch wenn die ganze WoW-Welt gefühlt vor allem über WoW Forever redet, gibt es im modernen World of Warcraft Midnight ab heute (14.10.2026) neue Inhalte. Ein neuer Raid, das neue Feature der Labyrinthe und ein neues Event als Catch-Up-Mechanik. Wir verraten, was ihr in dieser Woche unbedingt erledigen solltet und welche Aufgaben noch warten.

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Patch 12.1.5 – Das solltet ihr diese Woche erledigen

Grundsätzlich ist zu sagen, dass es aktuell in World of Warcraft Midnight kaum Zeitdruck gibt. Wenn ihr jedoch möglichst schnell alles „abhaken“ möchtet, dann solltet ihr in dieser Woche bereits die folgenden Aktivitäten angehen:

Die Entfesselung von Kith’ix: Der neue Raid ist sofort mit dem Start des Patches verfügbar. Besucht ihn auf eurer favorisierten Schwierigkeit, um Kith’ix zu besiegen und die Story rund um Ula’tek abzuschließen.

Neue Kampagne: Die Verheißung der Zukunft: Der Kampf zwischen den Amani und Blutelfen ist zu einem Ende gekommen und die Ereignisse der letzten Monate haben die Völker näher gebracht. Doch bedeutet das nun Frieden? Oder brechen neue Konflikte aus? Die Zukunft der beiden Völker muss in dieser Story-Kampagne geformt werden.

Neues Feature: Labyrinth: Eine Art „Mega-Delve“, das ihr in mehreren Durchläufen erkunden könnt – oder alles an einem Stück. Im Labyrinth von Kindo’jan könnt ihr eine Menge Zeit verbringen, aber es winken auch schicke Belohnungen. Immerhin gibt es hier Mythos-Items, wenn ihr euch dem Labyrinth auf der härtesten Schwierigkeitsstufe stellt.

Invasionen der Aqir: Im Immersangwald und Zul’Aman greifen stündlich die Aqir an. Schließt euch mit anderen Spielerinnen und Spielern zusammen, um möglichst viele Aufgaben innerhalb des Zeitlimits zu bewältigen und so bessere Belohnungen zu erhalten. Das eignet sich besonders, um recht schnell Ausrüstung für Zweitcharaktere zu sammeln („Catch-up“).

Mehr Freischaltungen folgen nächste Woche

Was kommt noch? In den kommenden Wochen gibt es noch ein paar kleine Neuerungen, die ebenfalls interessant werden. Denn am 21. Oktober (also in einer Woche) gibt es noch diese beiden Änderungen:

Die wöchentliche Obergrenze für Wappen entfällt. Bisher konntet ihr pro Woche 100 Wappen aller Aufwertungen sammeln, diese Grenze ist nun weg. Ihr könnt also so viele Wappen farmen, wie ihr möchtet, und eure Ausrüstung mit voller Geschwindigkeit aufwerten.

Aufsteigende Giftsteine werden verfügbar. Mit diesen Gegenständen könnt ihr Waffen, Schmuckstücke und Halsketten noch ein wenig weiter aufwerten, um noch mehr Kraft aus eurem Charakter zu holen.

Cortyn meint: Auch wenn Patch 12.1.5 lediglich ein kleiner Patch ist, dürfte da einiges an Inhalten dabei sein, mit dem man zumindest ein bisschen Zeit verbringen kann. Und wem das nicht genügt, der hat ja bereits in wenigen Wochen WoW Forever in Aussicht, bevor es dann mit Patch 12.2 und dem Finale von Midnight weitergeht.