Ein MMORPG ist so erfolgreich, befreit mal eben 38 Millionen inaktive Charaktere von ihren Namen

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten der WoW-Forever-Start, krasse Zahlen, Evercold und ArcheAge Chronicles.
Highlights der Woche:
- WoW: Forever ist gestartet! Und der Launch lief überraschend geschmeidig. Dass einige Regionen anfangs recht leer wirkten, lag aber an Layering-Problemen. Nach Classic sieht man nun auch an Forever, warum das alte WoW eine so große Bedeutung für viele hat.
- Kurz vor Forever ist ArcheAge Chronicles auf Steam in den Early Access gestartet. Das Feedback der Spieler fällt durchwachsen aus, der Vergleich mit New World ist omnipräsent.
- Für RuneScape haben die Entwickler die Namen von 38 Millionen inaktiven Charakternamen ihrer aktiven Community zur Verfügung gestellt, ihr findet die Ankündigung dazu auf runescape.com. Die Gesamtzahl der Accounts liegt laut offizieller Angaben bei mehr als 300 Millionen. RuneScape ist einfach ne andere Hausnummer.
Was ist sonst noch passiert?
Das passierte bei WoW Forever:
- Der erste Schwung Hotfixes ist für WoW: Forever erschienen, hier geht’s zu den Patch Notes.
- MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat zum Release von WoW: Forever direkt eine Einstellung angepasst, die seine Hardware schont. So läuft auch eure Grafikkarte nicht am Limit und eure PC klingt nicht wie ein Staubsauger. Außerdem hat unser Tech-Experte WoW mit dem Controller gespielt. Darauf hat er schon lange gewartet, und er ist positiv überrascht.
- In WoW: Forever skillt ihr eure Klassen selbst. Damit ihr euch nicht teuer ver-skillt lohnt sich ein Blick auf einen Talentplaner. MeinMMO hat sich für euch 10 Webseiten angesehen und hat für jeden eine Empfehlung.
- Wie viele Spieler zocken gerade eigentlich WoW: Forever? Und auf welchen Servern und welcher Fraktion finden sich die meisten WoW-Fans? Eine Webseite liefert erste Schätzungen … und die Community ist aus dem Häuschen.
- Die Blizzard-Entwickler haben für WoW: Forever das erste neue Legendary angekündigt! Taldramir, the Whispering Wood ist ein Zweihandstab, auf den sich mindestens alle Druiden freuen dürfen.
- Für WoW: Forever gibt es gratis Belohnungen, die ihr euch über Twitch Drops besorgen könnt. Welche das sind und wie das geht, erfahrt ihr hier bei MeinMMO.
- Wer in Forever die besten Items haben will, braucht viel Zeit. Denn Tier-Sets sind schwieriger zu bekommen als damals.
- MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz ist seit 2005 ein begeisterter Classic-Schurke. Für WoW: Forever sah es lange Zeit so aus, als ob sich bei Kampf, Meucheln und Täuschung nur wenig verändern würde. Und dann hat Blizzard die letzten Patch Notes vor dem Launch veröffentlicht …
- Beim Blick auf manch eine Neuerung für WoW: Forever hatten Fans vom klassischen World of Warcraft Angst, dass sich Blizzard zu sehr an den Erweiterungen Burning Crusade oder Wrath of the Lich King orientieren könnte. Ein Statement von Blizzard sorgte diese Woche für Diskussionen und Emotionen.
- Die Balance in WoW: Forever bleibt ein eher wildes Unterfangen. Das soll aber so sein, denn die Entwickler sagen klar: Die Balance der Zahlen ist nicht so wichtig.
Hier geht’s zu hilfreichen Guides für WoW: Forever!
Eorzea feiert neuen Spieler-Meilenstein
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Am 4. November 2026 durften Spieler von Aion 2 das Comeback des ersten Raids feiern, mit passenden Events und Belohnungen. Alle Infos zum Update sowie die Patch Notes findet ihr in unserem Wartungs-Ticker.
- Mit Evercold bringt Final Fantasy XIV eine Änderung, die Spielern noch mehr Freiheit liefern soll. Damit erlangt das MMORPG nicht nur ein weiteres Unterscheidungsmerkmal, sondern sorgt auch dafür, dass meinungsstarke Freunde von MeinMMO-Redakteur Alex kein Argument mehr haben, nicht mitzocken zu wollen.
- Final Fantasy 14 gab im Zuge vom Final Fantasy Fan Fest übrigens an, dass sich mittlerweile mehr als 35 Millionen Spieler für das MMORPG registriert hätten, Quelle: games.keysquare-pr.com. Die letzte Wasserstandsmeldung aus Januar 2024 lag noch bei 30+ Millionen Spieler.
- Ein neues Reittier in World of Warcraft ist vor allem eines: Extrem peinlich für die Entwickler, denn es ist nicht fertig.
- Das wöchentliche Update von Black Desert brachte dieses Mal Optimierungen für den Charakterwechsel und Verbesserungen der Siegel für die Kaiserliche Lieferung. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf playblackdesert.com.
- In Elder Scrolls Online läuft die Kampagne der Goldenen Vorhaben „Alik’r wartet“, und zwar noch bis zum 10. November. Alle Infos dazu findet ihr auf elderscrollsonline.com. Außerdem könnt ihr bis zum dem Tag kostenlos ESO Plus ausprobieren. Auch hierzu findet ihr auf der offiziellen Webseite eine Ankündigung.
- Mit einem Stream haben die Entwickler von Guild Wars 2 einen ersten Ausblick auf die neue WvW-Karte gegeben. Ihr könnt euch die über eine Stunde lange Vorschau auf YouTube geben.
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Bei Lost Ark, dem MMORPG mit dem historisch besten Start auf Steam, läuft es unrund. Daher ziehen die Verantwortlichen jetzt drastische Konsequenzen – mit einem neuen Chef-Entwickler soll alles besser werden.
- Mit einer Pressemitteilung kündigen die Entwickler von ArenaNet einen neuen Premium-DLC für Guild Wars an. Afterlife soll bereits im Januar 2027 erscheinen.
- Am 3. November ist Update 50.1 für Herr der Ringe Online erschienen, mit Filbert Feige und neuen Belohnungen. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.
- Mit Astellia 2 ist eine neue Variante von Astellia M gestartet, auf PC und Android. Die iOS-Version soll später folgen. Die offizielle Webseite findet ihr unter astellia2.com.
- Realm of the Mad God Exalt hat am 4. November ein neues Update erhalten. Saison 31 Part 2 bietet die Rückkehr der weißen Schlange sowie eine Vielzahl von Überarbeitungen und Neuerungen. Mehr dazu erfahrt ihr auf Steam.
- In Old School RuneScape könnt ihr euch derweil an den neuen Hardcore-Welten versuchen. Die sind am 4. November gestartet und bieten ein einmaliges Erlebnis, nämlich bis ihr draufgeht. Die Details? Auf runescape.com.
- Das neue Update von ODIN: Valhalla Rising hat die lange erwarteten Belagerungsschlachten im Gepäck. Ein Trailer auf YouTube stimmt euch darauf ein.
- Spieler von Lineage W konnten sich jetzt auf eine neue Klasse, eine frische Region und Dungeon-Herausforderungen freuen. Außerdem soll am 11. November eine neue Welt live gehen. Die Webseite vom NCSoft-MMORPG findet ihr auf lineagew.ncvgames.com.
- Am 6. November feierten die Entwickler von Albion Online auf ihrer Webseite den ersten Abschluss vom Drachenheiligtum der Stufe 8.4. Das ist die knackigste Raid-Herausforderung, die ihr aktuell im MMORPG spielen könnt und bei der ihr den Feuerdrachen Azaryon besiegen müsst. Die Gilde KnightsOfCamelot hatte an dem Sieg offenbar einen großen Anteil. Wir gratulieren!
Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort findet ihr gerade unter anderem einige Videos zu WoW: Forever, etwa unsere Tipps für den Einstieg:
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Seit der letzten Beta im Sommer 2025 arbeiten die Entwickler von Chrono Odyssey daran, die grundlegende Spielerfahrung des MMORPGs deutlich zu verbessern. Der Release ist für das 2. Quartal 2027 geplant. Ein exklusives Video auf dem YouTube-Kanal von IGN zeigte diese Woche ungeschnittenes, neues Gameplay aus einem Bosskampf.
- Anfang November gab es endlich mal wieder ein Update von den Corepunk-Entwicklern, auf corepunk.com. Man hatte wohl mit unerwarteten Problemen zu kämpfen, die das Team zurückgeworfen hat. Der 1.0-Release lässt also weiterhin auf sich warten. Angekündigte Features wie der Game Master sollen bald spielbar sein. Man denkt mittlerweile sogar über einen Release auf Steam nach.
- In einer Launch-Review blicken die Entwickler von Monsters and Memories auf den Early-Access-Start zurück. Mit über 36.000 Abonnenten konnten sie das angepeilte Ziel von 10.000 bis 15.000 zahlenden Spielern deutlich übertreffen. So sind sie in der Lage, unbezahlte Mitarbeiter endlich mit einer Anstellung und einem Gehalt zu entlohnen. Die Roadmap soll in den kommenden Monaten dafür sorgen, dass die Erfolgswelle anhält.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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