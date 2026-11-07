Ein MMORPG ist so erfolgreich, befreit mal eben 38 Millionen inaktive Charaktere von ihren Namen

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten der WoW-Forever-Start, krasse Zahlen, Evercold und ArcheAge Chronicles.

Highlights der Woche:

Was ist sonst noch passiert?

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Das passierte bei WoW Forever:

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Eorzea feiert neuen Spieler-Meilenstein

Das passierte bei den großen MMORPGs:

Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Bei Lost Ark, dem MMORPG mit dem historisch besten Start auf Steam, läuft es unrund. Daher ziehen die Verantwortlichen jetzt drastische Konsequenzen – mit einem neuen Chef-Entwickler soll alles besser werden.

Mit einer Pressemitteilung kündigen die Entwickler von ArenaNet einen neuen Premium-DLC für Guild Wars an. Afterlife soll bereits im Januar 2027 erscheinen.

Am 3. November ist Update 50.1 für Herr der Ringe Online erschienen, mit Filbert Feige und neuen Belohnungen. Die deutschen Patch Notes findet ihr auf lotro.com.

Mit Astellia 2 ist eine neue Variante von Astellia M gestartet, auf PC und Android. Die iOS-Version soll später folgen. Die offizielle Webseite findet ihr unter astellia2.com.

Realm of the Mad God Exalt hat am 4. November ein neues Update erhalten. Saison 31 Part 2 bietet die Rückkehr der weißen Schlange sowie eine Vielzahl von Überarbeitungen und Neuerungen. Mehr dazu erfahrt ihr auf Steam.

In Old School RuneScape könnt ihr euch derweil an den neuen Hardcore-Welten versuchen. Die sind am 4. November gestartet und bieten ein einmaliges Erlebnis, nämlich bis ihr draufgeht. Die Details? Auf runescape.com.

Das neue Update von ODIN: Valhalla Rising hat die lange erwarteten Belagerungsschlachten im Gepäck. Ein Trailer auf YouTube stimmt euch darauf ein.

Spieler von Lineage W konnten sich jetzt auf eine neue Klasse, eine frische Region und Dungeon-Herausforderungen freuen. Außerdem soll am 11. November eine neue Welt live gehen. Die Webseite vom NCSoft-MMORPG findet ihr auf lineagew.ncvgames.com.

Am 6. November feierten die Entwickler von Albion Online auf ihrer Webseite den ersten Abschluss vom Drachenheiligtum der Stufe 8.4. Das ist die knackigste Raid-Herausforderung, die ihr aktuell im MMORPG spielen könnt und bei der ihr den Feuerdrachen Azaryon besiegen müsst. Die Gilde KnightsOfCamelot hatte an dem Sieg offenbar einen großen Anteil. Wir gratulieren!

Mehr zum besten Genre der Welt findet ihr auch auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort findet ihr gerade unter anderem einige Videos zu WoW: Forever, etwa unsere Tipps für den Einstieg:

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Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Seit der letzten Beta im Sommer 2025 arbeiten die Entwickler von Chrono Odyssey daran, die grundlegende Spielerfahrung des MMORPGs deutlich zu verbessern. Der Release ist für das 2. Quartal 2027 geplant. Ein exklusives Video auf dem YouTube-Kanal von IGN zeigte diese Woche ungeschnittenes, neues Gameplay aus einem Bosskampf.

Anfang November gab es endlich mal wieder ein Update von den Corepunk-Entwicklern, auf corepunk.com. Man hatte wohl mit unerwarteten Problemen zu kämpfen, die das Team zurückgeworfen hat. Der 1.0-Release lässt also weiterhin auf sich warten. Angekündigte Features wie der Game Master sollen bald spielbar sein. Man denkt mittlerweile sogar über einen Release auf Steam nach.

In einer Launch-Review blicken die Entwickler von Monsters and Memories auf den Early-Access-Start zurück. Mit über 36.000 Abonnenten konnten sie das angepeilte Ziel von 10.000 bis 15.000 zahlenden Spielern deutlich übertreffen. So sind sie in der Lage, unbezahlte Mitarbeiter endlich mit einer Anstellung und einem Gehalt zu entlohnen. Die Roadmap soll in den kommenden Monaten dafür sorgen, dass die Erfolgswelle anhält.

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen