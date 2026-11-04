Am 4. November 2026 gibt es eine Serverwartung bei Aion 2. Die Realms werden daher für eine Zeit lang offline genommen. MeinMMO ist für euch live dabei und beobachtet, wann ihr wieder spielen könnt.
Seid ihr generell auf der Suche nach Tipps und Guides zu Aion 2 und benötigt Lesestoff, haben wir all unsere Artikel dazu in einer Übersicht für euch: Aion 2: Alle Guides, Tipps und Listen in der Übersicht
Mittwoch, 4.11.2026
08:30 Uhr
Noch rund 2 Stunden, bis die Wartung planmäßig vorbei wäre und wir hoffentlich wieder ins Spiel können.
Wer von euch stürzt sich denn heute direkt in Ludra? Oder ist jemand von euch unter denen, die den Raid bereits bezwungen haben? Schreibt uns gern in die Kommentare!
08:00 Uhr
Wenn ihr euch übrigens vorher zum Raid Ludra schlau machen wollt, findet ihr hier alle Infos und die spannende Geschichte dahinter, denn der Raid war schon vorher einmal im Spiel, wurde aber von den Entwicklern zeitweise entfernt:
07:54 Uhr
Ihr findet die Patch Notes nun auf Seite 2.
Übrigens könnt ihr das Update schon herunterladen. Es sind 21,1 GB.
07:45 Uhr
Die Patch Notes sind da! Wir ergänzen sie zeitnah auf Seite 2 des Tickers.
Einige Highlights vorab:
- Neuer (alter) Raid Ludra
- Spielbar auf Normal (Item-Level 2.800) und Schwer (Item-Level 3.000) für neue Waffen und Armbänder.
- Faires PvP
- Im Gebiet Chaotisches Äußeres Reshanta tretet Ihr ab Level 45 mit standardisierten Werten gegeneinander an.
- Belagerungen
- Artefakt-Belagerungen und -Bosse finden nur noch donnerstags und samstags statt, bringen Euch dafür 50 % mehr Abyss-Punkte.
- Erkundungs-Dungeons
- Die Belohnungen wurden verbessert, sind nun aber an Euren Charakter gebunden.
- Sicheres Crafting
- Neue Rezepte garantieren 100 % Erfolg bei der Herstellung, produzieren jedoch ausschließlich gebundene Ausrüstung ohne Bonus-Chancen.
- November-Events
- Sichert Euch tägliche Od-Energie, Login-Belohnungen und exklusive Titel, wenn Ihr zu den ersten Ludra-Bezwingern gehört.
07:30 Uhr
Die Server sind offline, ihr könnt also nicht mehr spielen, bis die Wartung abgeschlossen ist.
Läuft alles nach Plan, werden sie um 10:30 Uhr MEZ wieder geöffnet.
07:25 Uhr
In 5 Minuten werden die Server heruntergefahren und ihr könnt eine ganze Weile nicht mehr spielen. Letzte Chance, euren Charakter an einen sicheren Ort zu bringen, bevor ihr vom Spiel ausgeloggt werdet.
07:00 Uhr
Ihr habt noch knapp 30 Minuten, bis die Server offline genommen werden. Schließt also eure Aktivitäten schnellstmöglich ab und loggt euch an einem sicheren Ort aus.
06:30 Uhr
Guten Morgen, liebe Daevas!
Ich hoffe, ihr schlaft alle noch oder seid anderweitig beschäftigt, denn heute gibt es wieder eine Serverwartung bei Aion 2.
Die wichtigsten Daten:
- Datum: 4. November 2026
- Uhrzeit: 7:30 Uhr MEZ
- Dauer: ca. 3 Stunden
Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet.
Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.
Wann gehen die Server offline? Die Wartung beginnt um 7:30 Uhr MEZ am 4. November 2026.
Was passiert dann? Ihr könnt ab diesem Zeitpunkt nicht mehr spielen und werdet aus dem Spiel geworfen. Während der Wartung könnt ihr euch dann auch nicht neu verbinden.
Wie lange soll die Wartung dauern? Für Europa ist eine Wartungsdauer von 3 Stunden angesetzt, wie NCSoft via Steam verrät. Die Server sollten also gegen 10:30 Uhr MEZ wieder erreichbar sein. Die Entwickler weisen jedoch darauf hin, dass es auch zu Änderungen kommen kann.
Gibt es schon Patch Notes? Ja, ihr findet sie vollständig auf Seite 2 des Artikels.
Aion 2 sorgt nach wie vor für einen hohen Spielerandrang und erfreut sich großer Beliebtheit. Bei MeinMMO-Redakteur Alex hat eine Klasse sogar dazu geführt, dass er in anderen MMOs wehmütig auf Aion 2 blickt: Eine Klasse in Aion 2 ist so gut, dass ich sie in anderen MMORPGs vermisse
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