08:30 Uhr

Noch rund 2 Stunden, bis die Wartung planmäßig vorbei wäre und wir hoffentlich wieder ins Spiel können.

Wer von euch stürzt sich denn heute direkt in Ludra? Oder ist jemand von euch unter denen, die den Raid bereits bezwungen haben? Schreibt uns gern in die Kommentare!

08:00 Uhr

Wenn ihr euch übrigens vorher zum Raid Ludra schlau machen wollt, findet ihr hier alle Infos und die spannende Geschichte dahinter, denn der Raid war schon vorher einmal im Spiel, wurde aber von den Entwicklern zeitweise entfernt:

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Aion 2 musste einzigen Raid schließen, bald feiert er sein Comeback, doch das Timing ist schwierig von Karsten Scholz

07:54 Uhr

Ihr findet die Patch Notes nun auf Seite 2.

Übrigens könnt ihr das Update schon herunterladen. Es sind 21,1 GB.

07:45 Uhr

Die Patch Notes sind da! Wir ergänzen sie zeitnah auf Seite 2 des Tickers.

Einige Highlights vorab:

Neuer (alter) Raid Ludra Spielbar auf Normal (Item-Level 2.800) und Schwer (Item-Level 3.000) für neue Waffen und Armbänder.

Faires PvP Im Gebiet Chaotisches Äußeres Reshanta tretet Ihr ab Level 45 mit standardisierten Werten gegeneinander an.

Belagerungen Artefakt-Belagerungen und -Bosse finden nur noch donnerstags und samstags statt, bringen Euch dafür 50 % mehr Abyss-Punkte.

Erkundungs-Dungeons Die Belohnungen wurden verbessert, sind nun aber an Euren Charakter gebunden.

Sicheres Crafting Neue Rezepte garantieren 100 % Erfolg bei der Herstellung, produzieren jedoch ausschließlich gebundene Ausrüstung ohne Bonus-Chancen.

November-Events Sichert Euch tägliche Od-Energie, Login-Belohnungen und exklusive Titel, wenn Ihr zu den ersten Ludra-Bezwingern gehört.



07:30 Uhr

Die Server sind offline, ihr könnt also nicht mehr spielen, bis die Wartung abgeschlossen ist.

Läuft alles nach Plan, werden sie um 10:30 Uhr MEZ wieder geöffnet.

07:25 Uhr

In 5 Minuten werden die Server heruntergefahren und ihr könnt eine ganze Weile nicht mehr spielen. Letzte Chance, euren Charakter an einen sicheren Ort zu bringen, bevor ihr vom Spiel ausgeloggt werdet.

07:00 Uhr

Ihr habt noch knapp 30 Minuten, bis die Server offline genommen werden. Schließt also eure Aktivitäten schnellstmöglich ab und loggt euch an einem sicheren Ort aus.

06:30 Uhr

Guten Morgen, liebe Daevas!

Ich hoffe, ihr schlaft alle noch oder seid anderweitig beschäftigt, denn heute gibt es wieder eine Serverwartung bei Aion 2.

Die wichtigsten Daten:

Datum: 4. November 2026

4. November 2026 Uhrzeit: 7:30 Uhr MEZ

7:30 Uhr MEZ Dauer: ca. 3 Stunden

Loggt euch also zeitig aus, damit ihr nicht ungünstig rausgeworfen werdet.

Wir sind für euch live dabei und halten die Augen offen, ob ihr schon früher wieder rein könnt oder ob es zu Verzögerungen kommt.