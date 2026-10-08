Eine Klasse in Aion 2 ist so gut, dass ich sie in anderen MMORPGs vermisse

MeinMMO-Redakteur Alex möchte in MMOs am liebsten alles können. Eine Klasse in Aion 2 bietet ihm ziemlich genau das und sogar noch mehr, sodass sie ihm in anderen MMORPGs jetzt irgendwie fehlt.

In MMORPGs möchte ich irgendwie am besten immer alles gleichzeitig: Ich möchte heilen, aber trotzdem auch eindrucksvoll und gut kämpfen können. Aber zu leicht umfallen möchte ich auch nicht. Ein paar Buffs für die Gruppe gehören irgendwie auch dazu. Statuseffekte und Gegner beeinflussen zu können, wäre auch noch schick.

Quasi die eierlegende Wollmilchsau der MMORPG-Klassen. Bislang gab es immer wieder Anwärter, wie zum Beispiel einige Paladine, die ansatzweise Ähnliches boten, mich dann aber letzten Endes nicht überzeugen konnten. Irgendwas fühlte sich immer unstimmig an oder ging nicht richtig auf.

Sei es Heilung, die dann eher ein nettes Gimmick war als wirklich spürbar. Schaden, der so schlecht war, dass es im Solo-Spiel zäh wurde. Oder Verteidigungswerte, die nicht mal einer lauen Brise standhielten.

Dann kam Aion 2 um die Ecke und sollte mir mit dem Kantor genau das bieten, was ich wollte. Und er sollte halten, was er versprach, und sogar noch ein Quäntchen mehr.

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Die eierlegende Wollmilchsau, die ich mir gewünscht habe

Was macht den Kantor so besonders? Der Kantor (auf engl. Chanter) kommt als wahrer Allrounder daher. Er kämpft vorrangig im Nahkampf, bietet aber auch einige Fernkampfangriffe. Zudem bringt er einige Fähigkeiten für Gruppenheilung mit und kann gezielt Schilde und Schadensverringerung für sich und umstehende Gruppenmitglieder bewirken. Zusätzlich hat er einige Fähigkeiten, mit denen er sich und die Gruppe verstärken oder die Gegner beeinflussen kann.

Daneben macht er auch, gerade für den Solo-Gebrauch und die meisten Casual-Inhalte, ordentlichen Schaden und kippt durch seine Rüstung auch nicht direkt um, wenn der Boss ihn schief anhustet. Im Notfall kann er sich selbst heilen und durch den Wechsel aus Nah- und Fernkampfangriffen bringt er auch eine praktische Mobilität mit sich. So lassen sich Buffs, Heilung und Statuseffekte meist entspannt einweben, ohne allzu viel auf Schaden verzichten zu müssen.

Das ist vor allem in hohen Inhalten wichtig, bei denen es darauf ankommt, den Gegner möglichst schnell runterzukloppen und gleichzeitig die Gruppe zu unterstützen, wo es gerade situativ gebraucht wird.

Zwar kommt der Kantor hier vor allem hinsichtlich Schaden und Heilung auch an seine Grenzen, da er eben beides im Vergleich zu beispielsweise einem Assassinen oder Kleriker eher mittelprächtig beherrscht. Wenn man jedoch clever skillt und eine gute Gruppe zusammenstellt, lässt sich das auch sehr gut ausgleichen und ausnutzen. So habe ich auch hochstufige Endgame-Inhalte als alleinige Heilklasse ohne zusätzlichen Kleriker gut bewältigen können.

Hier könnt ihr euch den Kantor in Aktion anschauen:

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Das macht den Kantor alles in allem zu einem wundervollen Support-Hybriden, der als Allrounder sämtliche Rollen erfüllen kann. Ja, man kann auch mit ihm tanken, wenn man eine gute Gruppe hat und es clever anstellt – wenn auch nicht besonders gut.

Er bietet quasi genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Und er legt sogar noch einen drauf, denn er sieht dabei auch noch extrem cool aus – ein Punkt, den man natürlich auch nicht außer Acht lassen darf.

Denn er kommt mit einer Art Kampfstab daher, der wie eine Mischung aus Zepter und Speer genutzt wird. Das Moveset macht einfach Spaß und bringt mit den Fernkampfattacken ein gewisses Gefühl von Magie mit, was das Allrounder-Feeling für mich optimal abrundet. Gefühlt kann der Kantor einfach alles, dafür dann eben „nur“ durchschnittlich.

Doch wie es bei so typischen Tausendsassa eben ist: Wer es clever nutzt und situativ gut anwendet, entfaltet die wahre Stärke.

Und das ist genau das Spielgefühl, das ich gesucht habe und nun so liebe. Der Kantor ist dabei so gut gemacht, dass ich ihn nun am liebsten in sämtlichen MMORPGs als Klasse hätte. Die Mischung ist bei ihm einfach stimmig und liefert mir genau die Freiheit, die ich mir gewünscht habe.

Wie geht es euch? Habt ihr den Kantor schon ausprobiert oder mögt ihr eine andere Klasse deutlich lieber? Kennt ihr andere MMOs, die ähnliche Klassen haben? Schreibt es uns in die Kommentare!

Aion 2 sorgt nach wie vor für einen hohen Spielerandrang und erfreut sich großer Beliebtheit. Bei MeinMMO-Autorin Nicole hat ihre Zeit in Atreia allerdings dafür gesorgt, dass sie ein anderes MMORPG deutlich mehr zu schätzen gelernt hat: Aion 2 hat dafür gesorgt, dass ich WoW mehr zu schätzen weiß