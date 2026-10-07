Aion 2: Die beste Solo-Klasse für alle, die sich gern alleine in den Kampf stürzen

Im MMORPG Aion 2 lassen sich viele Inhalte problemlos alleine bewältigen. Welche Solo-Klasse sich dafür am besten eignet, welche Skills ihr braucht und wie sie sich spielt, erfahrt ihr hier.

Obwohl Aion 2 ein MMORPG ist, lässt sich ein Großteil des Contents – besonders die Level-Phase – gut solo spielen. Dank des Skill-Systems schlagen sich alle Klassen alleine gut, da selbst Heiler und Tanks ordentlich Schaden austeilen. Heiler-Klassen brauchen zwar etwas länger für Gegner, punkten aber mit Eigenheilung und hoher Überlebensfähigkeit. Anders als reine Schadensklassen sind sie weder auf Heiltränke noch auf eine Gruppe angewiesen. Dadurch gehört der Kleriker zu den besten Klassen für den Einstieg in Aion 2.

Für alle Solo-Fans stellen wir den Kleriker im Folgenden genauer vor.

Kleriker als Solo-Klasse in Aion 2? Aber hallo!

Warum eignet sich der Kleriker gut als Solo-Klasse? Der Kleriker ist ein heiliger Hüter, der mit der sanften Berührung des Lichts Leben bewahrt. Seine Rolle ist der Heiler, aber er teilt auch ordentlich Schaden aus und lässt sich dadurch auch gut im Solo spielen. Sein Waffentyp ist Streitkolben und Schild. Vor allem durch die enormen Selbstheilungskräfte fällt das Solo-Questen sehr entspannt aus, dafür ist der Schadens-Output kleiner als bei anderen Klassen.

Abgesehen davon eignet sich der Kleriker nicht nur für Solo-Content gut, sondern auch für den Einstieg in Aion 2, da er vergleichsweise einfach zu spielen ist und keine komplizierte Rotation beachten muss.

Wechselt ihr doch mal auf Gruppen-Content, sollte es leicht sein, einen Platz für Dungeons und Raids zu finden, da ihr eine klar definierte, essenzielle Rolle habt. Dafür könnt ihr verschiedene Skill-Sets speichern und bei Bedarf wechseln.

Wir konzentrieren uns hier auf die Skills, die ihr als Solo-Spieler benötigt.

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Kleriker in Aion 2: Wichtige Skills

Diese Skills braucht ihr: Startet ihr gerade erst mit dem Kleriker, habt ihr nur wenige Skills zur Verfügung, wodurch sich das Gameplay zunächst etwas zäh anfühlt. Schrittweise schaltet ihr dann eure wichtigsten Skills frei, die für einen höheren Schaden und Heilung sorgen.

Durch Skills wie Glanz der Genesung, Licht der Heilung und Licht der Regeneration könnt ihr euch selbst in brenzligen Situationen gegenheilen.

Mit Fähigkeiten wie Blitz des Urteils, Verdammnis und Donnerschlag teilt ihr verlässlichen Schaden aus, um Feinde flott zu besiegen.

Mit Schockaufhebung kommt ihr aus Crowd-Control-Effekten frei, während Mal der Schwächung und Kette des Schmerzes eure Gegner schwächen und kontrollieren.

Welche Skills solltet ihr als Erstes verbessern? Als Erstes verbessert ihr die Skills, die eure Hauptquellen für Schaden und Heilung sind, also:

Glanz der Genesung, Blitz des Urteils, Verdammnis und Licht der Heilung – alle bis Stufe 20, um Spezial-Slots für weitere Buffs freizuschalten

Sobald eure Haupt-Skills stehen, kümmert ihr euch um andere Skills, die euch wichtige Effekte verschaffen:

Heilige Aura, Donnerschlag und Licht der Regeneration – bis Stufe 16, um 2 Spezial-Slots für weitere Buffs freizuschalten und die Skill-Effekte zu erhöhen

Danach schaltet ihr die Skills frei, die Kontroll- und Schwächungseffekte für euren Solo-Build komplettieren:

Mal der Schwächung, Schockaufhebung, Rache der Erde und Kette des Schmerzes – bis Stufe 12, um 2 Spezial-Slots für weitere Buffs freizuschalten

Wichtige passive Skills: Passive Skills verschaffen euch unter anderem Buffs für kritische Treffer, Schaden, Heilung, Lebenspunkte und Verteidigung. Da ihr sie nicht aktiv ausrüsten müsst, lohnt es sich, alle freizuschalten.

Eine empfohlene Reihenfolge findet ihr hier Segen des Gebieters

Segen der Erde

Heilungsverstärkung

Warme Gnade

Schleier der Unsterblichkeit

Überlebenswille

Gebet der Konzentration

Strahlende Gnade

Gnade des Gebieters

Regenerationsblockade

Was macht ihr mit den Daevanion-Brettern? Bei den Daevanion-Brettern konzentriert ihr euch vor allem auf die Skills, die ihr in eurem Build verwendet. Da ihr hier ohnehin sehr viele Punkte sammelt und die Bretter erst schrittweise freischaltet, könnt ihr auf den ersten vier Brettern einfach alle großen Skill-Knoten auswählen.

Einen Überblick aller Daevanion-Bretter und die Aufteilung der Punkte findet ihr etwa bei wakayashi.gg.

Für das Endgame in Aion 2 haben wir auf unserem YouTube-Kanal 42 Tipps für euch:

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Kleriker in Aion 2: Stigma-Skills und Makros

Welche Stigma-Skills wählt ihr? Ab Stufe 22 erreicht ihr quasi den „Breaking Point“, ab dem der Kleriker so richtig austeilen kann und noch mehr Spaß macht, denn ab hier habt ihr Zugriff auf Stigma-Skills. Für euer Solo-Gameplay empfehlen sich folgende Optionen:

Edle Aura: Eure Beschwörung, die Ziele gemeinsam mit euch angreift.

Eure Beschwörung, die Ziele gemeinsam mit euch angreift. Licht des Schutzes: Erhöht eure Schadensverstärkung und Schadensresistenz.

Erhöht eure Schadensverstärkung und Schadensresistenz. Gebet der Verstärkung: Erhöht eure Angriffskraft.

Erhöht eure Angriffskraft. Strafe der Erde: Fügt einem Ziel Schaden sowie Schaden über Zeit hinzu.

Welche Makros nutzt ihr? Auf eure Makro-Taste setzt ihr zwei Skill-Ketten. Wählt dafür die zwei Skills aus, die sich in eurer Skill-Bar auf der unteren Reihe befinden (nachfolgend fett markiert). Die anderen genannten Skills stapelt ihr auf der Skill-Bar jeweils über diese Skills. Als Verzögerung stellt ihr 10 ms ein. Klickt ihr dann eure Makro-Taste (etwa Rechtsklick), werden die Skill-Ketten nacheinander ausgelöst.

Skill-Ketten:

Gebet der Verstärkung, Strafe der Erde, Verdammnis, Kette des Schmerzes Mal der Schwächung, Licht der Regeneration, Blitz des Urteils

Warum genau die Makros? Indem ihr die genannten Skills in eine Makro-Kette legt, könnt ihr parallel den Linksklick gedrückt halten, um die langen Animationen der Skills leicht abzukürzen. Das beschleunigt euren Schaden und legt den Standardangriff dazwischen. Auch werden dadurch wichtige Buffs durchgehend aktiv gehalten, ohne dass ihr die Cooldowns im Auge behalten müsst. Im Makro befinden sich zudem keine Skills, die erst durch eine Aufladung (gedrückt halten der Taste) richtig stark werden – wie etwa Donnerschlag.

Für das Early Game eignet sich folgende Makro-Kette:

Kette des Schmerzes, Mal der Schwächung, Verdammnis, Blitz des Urteils

Spielt ihr Aion 2 auch am liebsten solo oder bevorzugt ihr es, mit einer Gruppe unterwegs zu sein? Verratet uns in den Kommentaren, mit welcher Klasse ihr euch am liebsten durch die Welt kämpft!

Makros fassen mehrere Skills und Buffs auf einer einzigen Taste zusammen und führen sie automatisch in festgelegter Reihenfolge aus. Das erleichtert komplexe Rotationen, verhindert Timing-Fehler und hält wichtige Buffs zuverlässig aktiv. Wie ihr euren Schaden in Aion 2 damit für jede Klasse steigert, erfahrt ihr hier.