Aion 2 rockt auf Steam drittbesten Start aller MMORPGs, lässt ersten Konkurrenten von Amazon hinter sich

Nach dem sehr erfolgreichen Frühstart folgt für Aion 2 auf Steam jetzt der noch erfolgreichere Free2Play-Launch. Die große Frage ist jetzt: Wo stoppt der Höhenflug?

Wie erfolgreich startet Aion 2? Bereits der Frühstart, für den man sich ein Gründerpaket kaufen musste, war für Aion 2 und NCSoft sehr erfolgreich. Der finale Free2Play-Launch konnte gestern Abend (am 5. Oktober 2026) aber noch einmal deutlich einen drauflegen.

Laut steamdb.info waren auf Steam zeitweise 397.905 Spieler zeitgleich in Atreia online. Auf Steam feiern die Entwickler derweil sogar mehr als 400.000 zeitgleich aktive Spieler. Das liegt daran, dass Aion 2 im Westen auch auf dem hauseigenen Launcher Purple spielbar ist. Jeden Meilensteinen bei den Spielerzahlen feierten die Entwickler übrigens mit Ingame-Geschenken, schaut also bei eurer Post vorbei!

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Wo endet der Höhenflug?

Wie schlägt sich Aion 2 im Vergleich? Bis zu den historisch starken Steam-Starts von Lost Ark (mehr als 1,3 Millionen gleichzeitig aktive Spieler) und New World (913.634) ist es noch ein ganzes Stück. Es reicht aber für den drittbesten Launch eines MMORPGs, weil man bereits Throne and Liberty von Amazon und NCSoft hinter sich lassen konnte (336.300).

Die Zahlen von Aion 2 könnten noch steigen, wenn wir das Wochenende erreichen. Dann wissen wir, wie nah sich der asiatische Themenpark noch an die bisherigen Genre-Spitzenreiter ranschlawinern kann. Was glaubt ihr, wo landet der Peak von Aion 2 am Ende? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Meiner einer hatte schon vor Monaten vermutet, dass Aion 2 irgendwo zwischen Throne and Liberty und New World landen dürfte. Bisher sieht es genau danach aus.

Wie sind die Bewertungen? In der Frühstart-Phase hatte sich Aion 2 von zuerst „Ausgeglichen“ auf „Größtenteils positiv“ gekämpft. Durch den Free2Play-Start sind aber natürlich viele neue Rezensionen dazugekommen, und die drücken die Gesamtwertung wieder zurück auf „Ausgeglichen“ (69 Prozent positiv).

Kritisiert werden dabei weiterhin die üblichen Faktoren: die Monetarisierung, der hohe Grind-Faktor, die spürbaren Mobile-Elemente sowie der Aufbau des Endgames. Viele andere feiern die tolle Grafik, den motivierenden Grind, die spaßigen Kämpfe und das hohe Tempo. Aion 2 ist definitiv kein MMORPG für jeden. Mehr dazu erfahrt ihr auch hier: Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2