Aion 2 rockt auf Steam drittbesten Start aller MMORPGs, lässt ersten Konkurrenten von Amazon hinter sich

Nach dem sehr erfolgreichen Frühstart folgt für Aion 2 auf Steam jetzt der noch erfolgreichere Free2Play-Launch. Die große Frage ist jetzt: Wo stoppt der Höhenflug?
Wie erfolgreich startet Aion 2? Bereits der Frühstart, für den man sich ein Gründerpaket kaufen musste, war für Aion 2 und NCSoft sehr erfolgreich. Der finale Free2Play-Launch konnte gestern Abend (am 5. Oktober 2026) aber noch einmal deutlich einen drauflegen.
Laut steamdb.info waren auf Steam zeitweise 397.905 Spieler zeitgleich in Atreia online. Auf Steam feiern die Entwickler derweil sogar mehr als 400.000 zeitgleich aktive Spieler. Das liegt daran, dass Aion 2 im Westen auch auf dem hauseigenen Launcher Purple spielbar ist. Jeden Meilensteinen bei den Spielerzahlen feierten die Entwickler übrigens mit Ingame-Geschenken, schaut also bei eurer Post vorbei!
Wo endet der Höhenflug?
Wie schlägt sich Aion 2 im Vergleich? Bis zu den historisch starken Steam-Starts von Lost Ark (mehr als 1,3 Millionen gleichzeitig aktive Spieler) und New World (913.634) ist es noch ein ganzes Stück. Es reicht aber für den drittbesten Launch eines MMORPGs, weil man bereits Throne and Liberty von Amazon und NCSoft hinter sich lassen konnte (336.300).
Die Zahlen von Aion 2 könnten noch steigen, wenn wir das Wochenende erreichen. Dann wissen wir, wie nah sich der asiatische Themenpark noch an die bisherigen Genre-Spitzenreiter ranschlawinern kann. Was glaubt ihr, wo landet der Peak von Aion 2 am Ende? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Meiner einer hatte schon vor Monaten vermutet, dass Aion 2 irgendwo zwischen Throne and Liberty und New World landen dürfte. Bisher sieht es genau danach aus.
Wie sind die Bewertungen? In der Frühstart-Phase hatte sich Aion 2 von zuerst „Ausgeglichen“ auf „Größtenteils positiv“ gekämpft. Durch den Free2Play-Start sind aber natürlich viele neue Rezensionen dazugekommen, und die drücken die Gesamtwertung wieder zurück auf „Ausgeglichen“ (69 Prozent positiv).
Kritisiert werden dabei weiterhin die üblichen Faktoren: die Monetarisierung, der hohe Grind-Faktor, die spürbaren Mobile-Elemente sowie der Aufbau des Endgames. Viele andere feiern die tolle Grafik, den motivierenden Grind, die spaßigen Kämpfe und das hohe Tempo. Aion 2 ist definitiv kein MMORPG für jeden. Mehr dazu erfahrt ihr auch hier: Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2
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Kommentare
Ich kann absolut nichts damit anfangen. Ich finde das Spiel ganz ganz schlimm.
Dachte ich probiere es mal bis zum WoW forever release aber das einzige was ich daraus mitgenommen habe, ist noch mehr Vorfreude auf wow…..
Wer hat sich dieses Intro plus die Einführungssequenz ausgedacht? Das wirkt wie aus einem 25 Jahre alten Spiel nur mit besserer Grafik.
Dann die Sprache….. da hört es bei mir leider auch schon auf und das obwohl ich z.B. Animes im Originalton höre. In einem Spiel kann ich das nicht gebrauchen.
Habe bislang kein Asia MMO gespielt und vlt. liest sich das deshalb bei mir noch schlimmer als es ist, aber mit sowas hätte ich keinen Spaß. Einmal mehr zeigt es mir wie gut Wow eigentlich ist (und an der Stelle egal welche Version von wow).
Diese Unübersichtlichkeit und dieses Action Kampfsystem mit kaum Befriedigung passt für mich einfach nicht in ein MMO. Shop usw. lasse ich dabei mal komplett außer acht.
Ja natürlich stürmen die Leute am Anfang drauf los. Das ding ist f2p und die MMORPG Fans sind am verdursten endlich mal wieder etwas zu haben was auch gut aussieht. Weil klar, WoW Forever ist bald da, aber sorry WoW ist einfach hässlich veraltet.
Ich stelle mich ja auch nicht in die Wüste mit kostenlosem Wasser und wundere mich über den massiven Andrang.
Ich habe mir dieses MMORPG bei einem Streamer angeschaut.
Hübschere Grafik ist alles, Animationen sind okay aber man sieht einfach das dies nur, wie bei allen koranischen MMOs der letzten 20 Jahre, Animationen sind die irgendwann ihre Damageformel ticken und mehr nicht.
Hübscheres Gewandt, dasselbe stumpfe Damagetrading.
Ein Schlag fühlt sich nicht wie ein Schlag an, sondern nur Animation mit Schaden am Gegner.
Mein Quitting-Moment des Zuschauens und des Interesses war dann aber Gnadenlos erreicht, als der Streamer den Cashshop öffnete und einem nicht nur sofort Outfits für 30 Dollar entgegenknallten, sondern auch noch Outfits die Absolut garnicht, ich meine so ABSOLUT GARNICHT in das Setting passen (Moderner San Francisco Skater mit Baggy-Jeans.)
Was zum Geier NCSoft? Zur Hölle mit der Immersion!
Nein. Hier will NC Soft keine glaubwürdige Welt verkaufen in der man sich verliert.
Ich bekomme den Vibe: Flashy-Lichter-und-Animations -ZipZap-Rausch wie ein digitaler LSD-Trip der einen so hypnotisierren soll, dass das Geld im Cashshop geradezu versinkt ohne dass man es merkt um mehr flashy und mehr ZipZap zu haben.
Jaaaa, neeeeee. Lass mal.
Wenn es nur Cosmetics wären. Was es aber wohl nicht ist.