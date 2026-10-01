Aion 2 feiert riesigen Starterfolg auf Steam, verteilt Geschenke an alle Spieler

Aion 2 ist stark auf Steam in den Early Access gestartet. Die Entwickler von NCSoft freuen sich und verteilen Geschenke in Form eines Codes an die Community.

Wie erfolgreich ist Aion 2 gestartet? Der Early-Access-Start von Aion 2 ist für NCSoft ein riesiger Erfolg. Auf X feiern die Entwickler Platz 1 in den globalen Verkaufscharts. Die bisherigen Spielerzahlen unterstreichen das. Laut steamdb.info waren zeitweise 171.530 Spieler gleichzeitig auf Steam in Aion 2 angemeldet. Am Tag danach sind es noch über 87.000 (7:50 Uhr).

Meiner einer und die Community scheinen sich jedoch darüber einig zu sein, dass Aion 2 nicht perfekt ist. Die bisher 1.774 Rezensionen kommen zu einem nur ausgeglichenen Urteil (67 Prozent positiv). Bei vielen kritischen Rezensionen stehen die Monetarisierung sowie manch ein Mobile-Element im Fokus.

Vereinzelt finden sich Fans vom ersten Aion, die von der Umsetzung des MMORPGs enttäuscht sind. Anderen MMO-Veteranen geht es genau anders und sie feiern den Nostalgie-Flash. Dazu gibt es viel Lob für die Level-Phase, das Kampfsystem, die hübsche Welt und mehr.

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Geschenke für alle!

Was ist das für ein Geschenk? Zur Feier des Starterfolgs hat NCSoft einen Code zur Verfügung gestellt, mit dem ihr euch einige Ingame-Goodies sichern könnt.

TAKEFLIGHTAION2

Dieser Code sichert euch:

Odenergie (Geprägt) x4

Geiststein der Wiederbelebung (Geprägt) x5

Rolle der Kampf-Verstärkung (Geprägt) x10

So löst ihr den Code ein: Geht im Spiel zu Einstellungen > Sonstiges > Konto > Gutschein eingeben, gebt TAKEFLIGHTAION2 ein und drückt auf Bestätigen.

Gültigkeitszeitraum des Gutscheins:

Beginn: 1. Oktober, sobald die Server nach der Wartung wieder verfügbar sind

1. Oktober, sobald die Server nach der Wartung wieder verfügbar sind Ende: 14. Oktober, 08:00 Uhr MESZ

Der Code gilt für alle Server und kann nur einmal pro Konto eingelöst werden. Die Gegenstände sind gebunden und können nicht gehandelt werden. Wie gefällt euch Aion 2 in der Frühzugangsphase? Habt ihr Spaß? Was stört euch? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Meinen Ersteindruck findet ihr hier: Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2