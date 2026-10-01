Aion 2 feiert riesigen Starterfolg auf Steam, verteilt Geschenke an alle Spieler

Aion 2 ist stark auf Steam in den Early Access gestartet. Die Entwickler von NCSoft freuen sich und verteilen Geschenke in Form eines Codes an die Community.
Wie erfolgreich ist Aion 2 gestartet? Der Early-Access-Start von Aion 2 ist für NCSoft ein riesiger Erfolg. Auf X feiern die Entwickler Platz 1 in den globalen Verkaufscharts. Die bisherigen Spielerzahlen unterstreichen das. Laut steamdb.info waren zeitweise 171.530 Spieler gleichzeitig auf Steam in Aion 2 angemeldet. Am Tag danach sind es noch über 87.000 (7:50 Uhr).
Meiner einer und die Community scheinen sich jedoch darüber einig zu sein, dass Aion 2 nicht perfekt ist. Die bisher 1.774 Rezensionen kommen zu einem nur ausgeglichenen Urteil (67 Prozent positiv). Bei vielen kritischen Rezensionen stehen die Monetarisierung sowie manch ein Mobile-Element im Fokus.
Vereinzelt finden sich Fans vom ersten Aion, die von der Umsetzung des MMORPGs enttäuscht sind. Anderen MMO-Veteranen geht es genau anders und sie feiern den Nostalgie-Flash. Dazu gibt es viel Lob für die Level-Phase, das Kampfsystem, die hübsche Welt und mehr.
Geschenke für alle!
Was ist das für ein Geschenk? Zur Feier des Starterfolgs hat NCSoft einen Code zur Verfügung gestellt, mit dem ihr euch einige Ingame-Goodies sichern könnt.
- TAKEFLIGHTAION2
Dieser Code sichert euch:
- Odenergie (Geprägt) x4
- Geiststein der Wiederbelebung (Geprägt) x5
- Rolle der Kampf-Verstärkung (Geprägt) x10
So löst ihr den Code ein: Geht im Spiel zu Einstellungen > Sonstiges > Konto > Gutschein eingeben, gebt TAKEFLIGHTAION2 ein und drückt auf Bestätigen.
Gültigkeitszeitraum des Gutscheins:
- Beginn: 1. Oktober, sobald die Server nach der Wartung wieder verfügbar sind
- Ende: 14. Oktober, 08:00 Uhr MESZ
Der Code gilt für alle Server und kann nur einmal pro Konto eingelöst werden. Die Gegenstände sind gebunden und können nicht gehandelt werden. Wie gefällt euch Aion 2 in der Frühzugangsphase? Habt ihr Spaß? Was stört euch? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Meinen Ersteindruck findet ihr hier: Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2
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