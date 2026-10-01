Aion 2 Wartung am 1. Oktober 2026 – Wann sind die Server wieder online?

Die Server von Aion 2 sind am 1. Oktober 2026 für einige Zeit offline. Der Grund: Serverwartung! MeinMMO verrät, wann ihr wieder spielen könnt.
Was ist zur Wartung bekannt? Auf X erklären die Entwickler von Aion 2, das die Wartungen am 1. Oktober 2026 um 8:00 Uhr starten und etwa 90 Minuten laufen sollen. Wenn der Plan aufgeht, könnt ihr also ab etwa 9:30 Uhr wieder Atreia unsicher machen. MeinMMO behält die Server im Blick und euch auf dem Laufenden.
Mit der Wartung möchten die Entwickler bestimmte Flaschenhals-Quests angehen, für die ihr mit bestimmten Objekten interagieren müsst – die es aber nur in vergleichsweise geringer Zahl gibt. Betroffen sind die folgenden Quests:
Elyos
- Hero Quest in the Northern Tolbas Forest region
- Hero Quest in the Eastern Tolbas Forest region
- Hero Quest in the Altamia Highland region
Asmodian
- Hero Quest in the Basfelt Ruins region
- Hero Quest in the Purifying Forest region
- Hero Quest in the Fafnite Deposit region
- Hero Quest in the Impetusium Square region
Nach der Wartung: Code aktiv!
Außerdem soll nach der Wartung der Code TAKEFLIGHTAION2 aktiv sein, über den ihr euch die folgenden Gegenstände sichern könnt:
- Odenergie (Geprägt) x4
- Geiststein der Wiederbelebung (Geprägt)x5
- Rolle der Kampf-Verstärkung (Geprägt) x10
Der Code ist bis zum 14. Oktober um 8:00 Uhr aktiv. So löst ihr den Code ein: Geht im Spiel zu Einstellungen > Sonstiges > Konto > Gutschein eingeben, gebt TAKEFLIGHTAION2 ein und drückt auf Bestätigen. Mehr zum Frühstart von Aion 2 erfahrt ihr hier: Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2
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