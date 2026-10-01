Aion 2 Wartung am 1. Oktober 2026 – Wann sind die Server wieder online?

Die Server von Aion 2 sind am 1. Oktober 2026 für einige Zeit offline. Der Grund: Serverwartung! MeinMMO verrät, wann ihr wieder spielen könnt.

Was ist zur Wartung bekannt? Auf X erklären die Entwickler von Aion 2, das die Wartungen am 1. Oktober 2026 um 8:00 Uhr starten und etwa 90 Minuten laufen sollen. Wenn der Plan aufgeht, könnt ihr also ab etwa 9:30 Uhr wieder Atreia unsicher machen. MeinMMO behält die Server im Blick und euch auf dem Laufenden.

Mit der Wartung möchten die Entwickler bestimmte Flaschenhals-Quests angehen, für die ihr mit bestimmten Objekten interagieren müsst – die es aber nur in vergleichsweise geringer Zahl gibt. Betroffen sind die folgenden Quests:

Elyos

Hero Quest in the Northern Tolbas Forest region

Hero Quest in the Eastern Tolbas Forest region

Hero Quest in the Altamia Highland region

Asmodian

Hero Quest in the Basfelt Ruins region

Hero Quest in the Purifying Forest region

Hero Quest in the Fafnite Deposit region

Hero Quest in the Impetusium Square region

Video starten Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet Autoplay

Nach der Wartung: Code aktiv!

Außerdem soll nach der Wartung der Code TAKEFLIGHTAION2 aktiv sein, über den ihr euch die folgenden Gegenstände sichern könnt:

Odenergie (Geprägt) x4

Geiststein der Wiederbelebung (Geprägt)x5

Rolle der Kampf-Verstärkung (Geprägt) x10

Der Code ist bis zum 14. Oktober um 8:00 Uhr aktiv. So löst ihr den Code ein: Geht im Spiel zu Einstellungen > Sonstiges > Konto > Gutschein eingeben, gebt TAKEFLIGHTAION2 ein und drückt auf Bestätigen. Mehr zum Frühstart von Aion 2 erfahrt ihr hier: Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2