Live-Ticker MMORPG Service
0

Aion 2 Wartung am 1. Oktober 2026 – Wann sind die Server wieder online?

Karsten Scholz Karsten Scholz Lesezeit < 1 Minuten
Aion 2 Wartung

Die Server von Aion 2 sind am 1. Oktober 2026 für einige Zeit offline. Der Grund: Serverwartung! MeinMMO verrät, wann ihr wieder spielen könnt.

Was ist zur Wartung bekannt? Auf X erklären die Entwickler von Aion 2, das die Wartungen am 1. Oktober 2026 um 8:00 Uhr starten und etwa 90 Minuten laufen sollen. Wenn der Plan aufgeht, könnt ihr also ab etwa 9:30 Uhr wieder Atreia unsicher machen. MeinMMO behält die Server im Blick und euch auf dem Laufenden.

Mit der Wartung möchten die Entwickler bestimmte Flaschenhals-Quests angehen, für die ihr mit bestimmten Objekten interagieren müsst – die es aber nur in vergleichsweise geringer Zahl gibt. Betroffen sind die folgenden Quests:

Elyos

  • Hero Quest in the Northern Tolbas Forest region
  • Hero Quest in the Eastern Tolbas Forest region
  • Hero Quest in the Altamia Highland region

Asmodian

  • Hero Quest in the Basfelt Ruins region
  • Hero Quest in the Purifying Forest region
  • Hero Quest in the Fafnite Deposit region
  • Hero Quest in the Impetusium Square region
Video starten
Mit diesen 3 Tipps seid ihr am ersten Tag in Aion 2 bestens vorbereitet

Nach der Wartung: Code aktiv!

Außerdem soll nach der Wartung der Code TAKEFLIGHTAION2 aktiv sein, über den ihr euch die folgenden Gegenstände sichern könnt:

  • Odenergie (Geprägt) x4
  • Geiststein der Wiederbelebung (Geprägt)x5
  • Rolle der Kampf-Verstärkung (Geprägt) x10
Mehr zu Aion 2:
Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2
von Karsten Scholz
Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2
Aion 2 Early Access: Serverstatus – Alles zu Warteschlangen, Fehlercodes und mehr im Live-Ticker
von Alexander Mehrwald
Aion 2 Early Access: Serverstatus – Alles zu Warteschlangen, Fehlercodes und mehr im Live-Ticker

Der Code ist bis zum 14. Oktober um 8:00 Uhr aktiv. So löst ihr den Code ein: Geht im Spiel zu Einstellungen > Sonstiges > Konto > Gutschein eingeben, gebt TAKEFLIGHTAION2 ein und drückt auf Bestätigen. Mehr zum Frühstart von Aion 2 erfahrt ihr hier: Aion 2 hat das Zeug zum besten MMORPG seit vielen Jahren, aber das liegt nur bedingt an Aion 2

Quelle(n):
  1. NCSoft

Kommentare

Bitte lies unsere Kommentarregeln, bevor du kommentierst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
0
Sag uns Deine Meinungx