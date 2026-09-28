Aion 2 Tier List: Die besten Klassen im PvE

8 Klassen stehen euch beim globalen Launch von Aion 2 zur Wahl. Doch welche Klassen sind die besten fürs PvE-Endgame? MeinMMO fasst euch das Wichtigste in der Tier List zusammen.

Was ist das für eine Tier List? Wir hatten euch bereits eine Übersicht aller Klassen geliefert und verraten, welche Archetypen einsteigerfreundlich sind. Hier schauen wir uns hingegen das Endgame-Potenzial der 8 Klassen an. Wir konzentrieren uns auf den PvE-Bereich und unterscheiden zwischen den 3 Rollen Tank, Heiler und Schadensverursacher.

Wichtig: Aion 2 ist kein MMORPG, in dem Tanks kaum zum Gesamtschaden beitragen und Heiler nur ihre lebensregenerierenden Zauber wirken. Alle im Team verursachen Schaden und feuern dabei ein regelrechtes Maschinengewehrfeuer an Angriffen auf ihre Ziele ab. Dennoch ist es nur logisch, dass Tanks und Heiler nicht auf die Schadenswerte der reinen Offensivspezialisten kommen.

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Aion 2 Tier List für Schaden

S-Tier

Es gibt keine Klasse, die in allen PvE-Situationen alle anderen aussticht

A- Tier

Assassine: Die flinken Dolchschwinger besitzen das größte Burst-Potenzial in Aion 2. Je kürzer ein Kampf, desto größer fällt ihr Schaden pro Sekunde aus. In längeren Bosskämpfen ziehen jedoch andere Offensivspezialisten mit der Zeit an Assassinen vorbei. Dazu kommt, dass der Nahkämpfer die geringste Fehlertoleranz im Spiel besitzt und dass er hinter dem Ziel stehen muss, um maximalen Schaden verursachen zu können.

Die flinken Dolchschwinger besitzen das größte Burst-Potenzial in Aion 2. Je kürzer ein Kampf, desto größer fällt ihr Schaden pro Sekunde aus. In längeren Bosskämpfen ziehen jedoch andere Offensivspezialisten mit der Zeit an Assassinen vorbei. Dazu kommt, dass der Nahkämpfer die geringste Fehlertoleranz im Spiel besitzt und dass er hinter dem Ziel stehen muss, um maximalen Schaden verursachen zu können. Magier: Die Zauberkundigen haben das Zeug, sich in den meisten PvE- Kampfsituationen einen Platz in der jeweiligen Top 3 zu sichern. In kurzen Kämpfen sind nur Assassinen explosiver, in längeren Raid-Begegnungen können sie dominieren. Am meisten Probleme haben sie in bewegungsintensiven Kämpfen, da sie für ihre wichtigsten Zauber kurz stehenbleiben müssen. Außerdem sind sie nicht allzu überlebensstark.

Die Zauberkundigen haben das Zeug, sich in den meisten PvE- Kampfsituationen einen Platz in der jeweiligen Top 3 zu sichern. In kurzen Kämpfen sind nur Assassinen explosiver, in längeren Raid-Begegnungen können sie dominieren. Am meisten Probleme haben sie in bewegungsintensiven Kämpfen, da sie für ihre wichtigsten Zauber kurz stehenbleiben müssen. Außerdem sind sie nicht allzu überlebensstark. Beschwörer: Wer das Maximum aus seinem Beschwörer holen möchte, darf sich nicht nur auf einen Begleiter beschränken, sondern rotiert diese. Zudem muss der Zauberkundige mehrere Effekte im Auge behalten. Das könnte Einsteiger abschrecken. Dabei hat die Klasse das Potenzial für hohe Schadenswerte, in Kombination mit wichtigen Debuffs und Gegnerkontrolle. Es dauert nur ein paar Momente, bis der Beschwörer ins Rollen kommt.

Wer das Maximum aus seinem Beschwörer holen möchte, darf sich nicht nur auf einen Begleiter beschränken, sondern rotiert diese. Zudem muss der Zauberkundige mehrere Effekte im Auge behalten. Das könnte Einsteiger abschrecken. Dabei hat die Klasse das Potenzial für hohe Schadenswerte, in Kombination mit wichtigen Debuffs und Gegnerkontrolle. Es dauert nur ein paar Momente, bis der Beschwörer ins Rollen kommt. Waldläufer: Waldläufer sind das Schweizer Taschenmesser aus Atreia: einfach zu spielen, sehr mobil und in allen Situationen überdurchschnittliche Schadenswerte. Zum Launch gibt es zudem keine bessere Klasse, mit der ihr in der offenen Welt farmen könnt. Was fehlt, sind die absoluten Top-DpS-Werte im Endgame.

Waldläufer sind das Schweizer Taschenmesser aus Atreia: einfach zu spielen, sehr mobil und in allen Situationen überdurchschnittliche Schadenswerte. Zum Launch gibt es zudem keine bessere Klasse, mit der ihr in der offenen Welt farmen könnt. Was fehlt, sind die absoluten Top-DpS-Werte im Endgame. Gladiator: Der offensive Nahkämpfer kann sehr hohe Schadenswerte erzielen, vor allem, wenn er störungsfrei auf mehrere Ziele einprügeln kann. Dazu ist er viel robuster als der Assassine. Bei einzelnen Bossen landet er im Durchschnitt aber meist außerhalb der jeweiligen Top-Positionierungen.

B-Tier

Templer: Liefert solide Schadenswerte, die aber nicht mit den Offensivspezialisten mithalten können. Dafür bringt der Templer einen wichtigen Buff, um den Schaden der Mitstreiter zu steigern. Gruppen packen den Templer aber nie als Schadensverursacher ein, sondern immer nur als Tank.

Liefert solide Schadenswerte, die aber nicht mit den Offensivspezialisten mithalten können. Dafür bringt der Templer einen wichtigen Buff, um den Schaden der Mitstreiter zu steigern. Gruppen packen den Templer aber nie als Schadensverursacher ein, sondern immer nur als Tank. Kantor: Die Support-Klasse aus Aion 2 muss in den Nahkampf, um das Maximum aus sich herauszuholen. Der überraschend solide Schaden in Kombination mit den starken Gruppen-Buffs machen den Kantor vor allem in bekannten Inhalten attraktiv, die ihr nur noch abfarmt – als Ersatz für den offensivschwächeren Kleriker. Da sich der wichtigste Buff der beiden Heilklassen nicht stapelt, packen Gruppen nur selten beide Klassen ein.

C-Tier:

Kleriker: Die besten Kleriker bewähren sich in Aion 2 dadurch, dass sie ihre Mitstreiter am Leben halten und dennoch einen spürbaren Schadensbeitrag leisten. Der fällt zwar geringer aus als bei allen anderen Klassen, ist aber hoch genug, um relevant zu sein. Nur für Schaden nimmt aber niemand einen Kleriker mit.

Mehr zu Aion 2 erfahrt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO:

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Aion 2 Tier List für Tanks

S-Tier

Templer: Erzeugt die höchsten Bedrohungswerte in Aion 2 und liefert stärkere offensive sowie defensive Buffs als der Gladiator. Außerdem vermeiden Templer einiges an hereinkommenden Schaden. Die Klasse ist daher die Nummer 1, wenn es darum geht, den Tank-Platz für harte Dungeons oder Raids zu besetzen.

A- Tier

Gladiator: Kann die Rolle des Tanks übernehmen, wenn kein Templer am Start ist. Die erzeugte Bedrohung fällt leicht niedriger aus, der Gruppen-Buff ist schwächer als bei der Tank-Konkurrenz, dafür ist der Schaden höher. Gladiatoren setzen nicht, wie der Templer, auf Schilde, liefern dafür aber unterstützende Selbstheilungen.

Aion 2 Tier List für Heiler

S-Tier

Kleriker: Wenn ihr für eure Gruppe den stärksten Heiler im Spiel einpacken möchtet, kommt ihr an dem Kleriker nicht vorbei. Er besitzt die größte Auswahl an Heilungen sowie Schutzzaubern und kann Spieler im Kampf wiederbeleben.

A- Tier

Kantor: Weniger Heilung, stärkere Buffs für die Gruppe – so lässt sich der Kantor im Vergleich zum Kleriker einordnen, wenn es um die Rolle des Heilers geht. Im Endgame nutzen die meisten erfahrenen Kantoren sogar nur eine aktive Heilung (Recuperation).

Hier seht ihr die DpS-Statistiken aus dem aktuellen Endgame in der asiatischen Version von Aion 2 (Quelle: Kanon auf YouTube).

Die perfekte Gruppe in Aion 2

Da alle Klassen eigene Stärken und Schwächen besitzen und besondere Buffs bieten, tendiert die Meta in Aion 2 eher zu einer bunt gemischten Gruppenzusammenstellung. Class-Stacking, also das Stapeln einer einzigen, dominanten Klasse, ist im Endgame des MMORPGs kein Thema.

Für neue, erwartbar knackige 5-Spieler-Herausforderungen empfehlen wir euch die Kombination aus:

Templer (Tank)

Kleriker (Heiler)

Assassine, Magier, Beschwörer oder Waldläufer (Schadensverursacher, packt 3 dieser 4 Klassen ein)

Bei bereits bekannten Inhalten, durch die ihr möglichst schnell durchkommen wollt, drängt sich eher das folgende Setup auf:

Gladiator (Tank)

Kantor (Heiler)

Assassine (Schadensverursacher, aufgrund seines Burst-Potenzials)

Magier, Beschwörer oder Waldläufer (Schadensverursacher, packt 2 dieser 3 Klassen ein)

In 10-Spieler-Raids könnt ihr problemlos jeden Archetypen einpacken. Die verbleibenden beiden Plätze besetzt ihr am besten durch weitere DpS-Spezialisten. Welche Klasse wählt ihr zum globalen Start von Aion 2? Verratet es uns gern in den Kommentaren!

In der koreanischen Version von Aion 2 gibt es bereits eine neunte Klasse, den Brawler. Der setzt auf Kampfhandschuhe und verursacht hohen Nahkampfschaden. Bis wir Hand an diesen Archetypen legen dürfen, wird es aber wohl noch dauern. Wir stellen euch diese Klasse genauer vor, wenn sich ihre globale Premiere nähert. Alle wichtigen allgemeinen Infos zum Spiel findet ihr indes schon jetzt hier: Release, Beta, Plattformen, Klassen und mehr in der Übersicht von Aion 2