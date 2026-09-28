Aion 2 startet diese Woche – alles Wichtige zum größten neuen Themenpark-MMORPG seit Jahren

Aion 2 erscheint in dieser Woche! MeinMMO fasst euch noch einmal alles Wichtige zum größten neuen Themenpark-MMORPG seit Jahren zusammen.

Was muss ich zu Aion 2 wissen?

Der offizielle Release im Westen ist am 5. Oktober 2026 für den PC (Steam und Purple), am 30. September erfolgt für alle Besitzer eines Gründerpaketes der Frühzugang.

Die Server gehen aller Voraussicht nach um jeweils 15 Uhr online, ab dem 28. September um 15 Uhr wird wohl der Preload möglich sein.

Aion 2 ist ein umfangreiches Themenpark-MMORPG von NCSoft, das einen großen Fokus auf PvE-Inhalte wie Dungeons, Raids und Quests setzt, aber auch optionale PvP-Inhalte bietet.

Das MMORPG setzt auf ein Free2Play-Modell mit optionalem Abo, Battle Pass und Ingame-Shop.

Weitere grundlegende Infos zum MMORPG findet ihr in unserer großen Release-Übersicht von Aion 2.

Video starten Aion 2: Road to Global Launch Autoplay

6 Gründe, warum euch Aion 2 viel Spaß machen könnte

Dank der asiatischen Version und dem Stresstest kennen wir die Stärken von Aion 2 bereits sehr genau:

Große Themenpark-MMORPGs sind selten geworden, ein Spiel wie Aion 2 ist seit Jahren nicht erschienen

Die Fantasy-Welt Atreia sieht toll aus, gleichzeitig ist die Performance auf vielen Systemen butterweich

Das actionreiche Kampfsystem ist schnell und dennoch einsteigerfreundlich, durch Tab-Target-Elemente und die Möglichkeit, mehrere Skills an eine Taste zu binden

Das Angebot an Endgame-Herausforderungen ist enorm, alle Inhalte fühlen sich lohnenswert an, da sich alles positiv auf die Stärke eures Charakters auswirkt

Alle Klassen haben ihre wichtigen Rollen und Stärken, durch die sie spielenswert sind

Als Free2Play-Spieler kann man lange viel Spaß mit Aion 2 haben, wenn man vor allem ein PvE-Fan ist, der einfach nur alle Inhalte sehen und meistern möchte

Mehr zu Aion 2 erfahrt ihr auch auf unserem YouTube-Kanal von MeinMMO:

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4 Gründe, warum euch Aion 2 keinen Spaß machen könnte

Aion 2 kommt vom südkoreanischen Entwickler und Publisher NCSoft und bringt trotz diverser Anpassungen für den westlichen Markt leider auch einige der typischen Eigenheiten asiatischer MMORPGs in den Westen mit.

Das Bezahlmodell ist schwierig, durch die Verbindung von Echtgeld-Währung und Ingame-Käufen, aber auch durch das Abo, das ihr zwingend für Währungsumtausch und den Handel auf dem Marktplatz benötigt; es gibt klare Pay2Win- beziehungsweise Pay2Progress-Elemente

Der Grind-Faktor ist in Aion 2 hoch: Wer seinen Charakter mächtig genug machen möchte, um alle PvE-Herausforderungen zu meistern, muss sehr viel Zeit in die verschiedenen Progressionssysteme investieren und vor allem die vielen Dungeons immer und immer wieder besuchen

Wer in eine immersive Fantasy-Welt eintauchen möchte, ist in Aion 2 falsch; viele Charaktere tragen freizügige oder klamaukige Skins und überall laufen Supermodells mit langen Beinen, großen Oberweiten und Kulleraugen herum

Wer ein tiefes, vielschichtiges Kampfsystem erwartet, dürfte mit der Zeit enttäuscht sein, zudem beschweren sich erfahrene MMORPG-Veteranen teils über den vergleichsweise geringen Schwierigkeitsgrad

Aion 2 Tipps zum Start

Wer sich beim Frühzugang oder beim finalen Start am 5. Oktober auf die Server von Aion 2 stürzen möchte, für den haben wir bereits eine Reihe von hilfreichen Guides vorbereitet. Hier findet ihr eine Auswahl, die euch den Einstieg erleichtern:

Habt ihr Bock auf Aion 2 und seid ihr schon beim Frühzugang am Start? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Da das Spiel unzählige Progressionssysteme und Inhalte besitzt, haben wir noch viele weitere Guides für die kommenden Tage und Wochen geplant. Alle Infos zum neuen MMORPG von NCSoft findet ihr in unserer großen Guide-Übersicht: Alle Guides, Tipps und Listen zu Aion 2 in der Übersicht