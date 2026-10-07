Aion 2 hat dafür gesorgt, dass ich WoW mehr zu schätzen weiß

Mit Aion 2 ist ein frisches MMORPG auf dem Markt, das etliche Fans anzieht. So auch MeinMMO-Autorin Nicole, die bis zum Maxlevel reingegrindet hat. Dabei hat sie vor allem eines gelernt: Wie viel World of Warcraft für sie besser macht.

Immer, wenn ich Videos oder Streams zu World of Warcraft gesehen habe, war mein einziger Gedanke: Das sieht ja gar nicht mal so gut aus. Mir gefiel die Grafik nie, die Umgebung wirkte „platt“ und viele Gebiete irgendwie so orange-braun. Spielen wollte ich es nie – nicht das moderne WoW und schon gar nicht Classic. Und dann kam die BlizzCon 2026.

Die Stimmung auf der BlizzCon hat mich komplett mitgerissen. Egal, ob die neue Heldin für Heroes of the Storm, obwohl ich nicht mal viel über das Spiel weiß, die Ankündigung von Diablo 5 – oder eben WoW: Forever.

Bei WoW: Forever handelt es sich zwar um eine Classic-Version mit neuen, fortlaufenden Inhalten – aber das Spiel sieht richtig gut aus. Alle Infos zu WoW: Forever findet ihr hier.

Das hat mich dazu gebracht, mir das moderne WoW doch einmal anzuschauen. Ein bisschen neugierig war ich durch die Artikel unseres MeinMMO-Dämons Cortyn ohnehin schon. Besonders das Housing reizte mich.

Ein kleiner Spoiler vorab: In den vergangenen Wochen habe ich über 150 Stunden in World of Warcraft verbracht. Und weil ich dann in das neue, fancy MMORPG Aion 2 reingeschaut habe, weiß ich WoW nur noch mehr zu schätzen.

Aion 2 sieht super aus, was mir als Grafik-Fan eigentlich gefallen müsste. Ich habe rund 35 Stunden gespielt und bis Stufe 45 gelevelt. Dabei ging mir vor allem Folgendes durch den Kopf:

Wow, die Welt sieht hübsch aus.

Es gibt so viele coole Pets!

Später spiele ich endlich WoW weiter.

Die Pets in Aion 2 sind übrigens nicht nur cool, sondern bringen auch starke Boni:

Video starten So funktioniert das Pet-System in Aion 2 – Bringt euch wertvolle Boni Autoplay

Schöne Welt, süße Pets und ganz viele „Aber“

Nach einem leicht holprigen Start in die Frühstart-Phase am 30. September konnte ich endlich in das neue MMORPG von NCSoft eintauchen. Ich bin oft stehen geblieben, um Screenshots der hübschen Welt zu machen. Und überall wuseln süße Tierchen herum, die man sammeln kann.

Das Kämpfen mit meiner flinken Waldläuferin macht richtig Spaß. Auch das Ressourcensammeln und das Fliegen mit den riesigen Flügeln fühlten sich zunächst gut an.

Die Welt von Aion 2 sieht richtig schön aus.

Aion 2 macht vieles richtig. Aber WoW macht das meiste einfach „richtiger“.

Bei vielen Spiel-Elementen dachte ich schnell: Das klappt in WoW besser, geschmeidiger oder sieht schlicht schöner aus.

Die Flug-Mechanik in Aion 2 hat mich schnell genervt. Die Flugausdauer steigt zwar mit der Zeit, aber durchgehend fliegen kann man trotzdem nicht. Bis das vielleicht ansatzweise geht, ist ein Großteil meiner Motivation schon futsch.

Natürlich kann man die Welt auch zu Fuß oder auf einem Mount erkunden. Viele Mounts haben zwar Flügel, können aber nur gleiten – zum Fliegen nutzt man schließlich die eigenen Flügel. Wenn es die Mechanik aber von Anfang an gibt, will ich sie auch nutzen, ohne ständig zu überlegen, ob die Ausdauer bis zum Ziel reicht oder ich zwischenlanden muss.

In Aion 2 fliegt ihr mit euren Flügeln. Euer Mount fliegt quasi daneben mit. Reiten könnt ihr es nur auf dem Boden.

Als ich dann verschiedene Ressourcen in der Welt entdeckt hatte, die sich abbauen lassen, habe ich mich gefreut. Ich liebe es, in MMORPGs Erze abzubauen, Pflanzen zu pflücken und Bäume zu fällen – egal ob für Crafting oder zum Verkaufen.

Die Freude hielt allerdings nicht lange, denn das Abbauen und Crafting wirken in Aion 2 ziemlich faul.

Wichtige Features wirken faul und lieblos

Beim Abbauen öffnet sich nach einer Interaktion nur ein Pop-up mit zwei Leisten – Erfolg und Fehlschlag – die man durch Skill-Punkte beeinflussen kann. Der Charakter baut dabei aber nicht wirklich ab, sondern … zaubert, oder so. In WoW schwingt die eigene Figur stattdessen sichtbar Axt, Hacke oder Sichel. Das fühlt sich viel immersiver und cooler an.

Ressourcen-Abbau in Aion 2 und WoW im Vergleich.

Das Crafting läuft über einen einfachen Klick in irgendeinem Menü ab – ohne Animationen oder Anforderungen abseits der Materialien. Berufe gibt es offenbar nicht. Damit fehlt ein großer Teil dessen, was mich in anderen MMORPGs lange beschäftigt. Es gibt keine Berufe zum Leveln, keine Werkzeuge, keine Spezialisierungen. Am Ende entscheidet wohl nur der Lager- und Inventarplatz darüber, welche Materialien man sammelt.

Auch das Looten fühlt sich für mich in Aion 2 wenig belohnend und spannend an. Man sammelt alles automatisch ein, was zwar praktisch ist, aber trotzdem mag ich es eigentlich, wenigstens kurz zu sehen, was mir das Monster da gerade gedroppt hat. Die Vorschau auf dem Bildschirm ist dafür jedoch viel zu klein und auch zu schnell wieder weg.

Das ist eine Kleinigkeit, die WoW besser löst. Trotz Auto-Loot klickt man das Monster an und sieht kurz die Übersicht. Bei besonderen Gegenständen wie Pets oder Spielzeugen ploppt eine kleine Anzeige auf. In Aion 2 gibt es nichts anzuklicken, weil besiegte Gegner sofort verpuffen und kurz darauf schon wieder respawnen.

Auch das Leveln fühlt sich unrund an. Man weiß nie genau, wann und warum man aufsteigt. Quests belohnen mit Prozentwerten (z. B. 3 % für Nebenquests, 38 % für Hauptquests), aber ohne sichtbare XP-Leiste bleibt unklar, wovon. Zudem ist der XP-Abstand zwischen Neben- und Hauptquests bei ähnlichem Zeitaufwand viel zu groß.

Vielleicht sind das Features, die vielen Spielerinnen und Spielern von Aion 2 gar nicht mal so wichtig sind. Mir sind sie jedoch sehr schnell negativ aufgefallen und Vergleiche zu World of Warcraft, das nun mal ein paar Jahre mehr auf dem Buckel hat, kamen mir ganz automatisch in den Sinn.

WoW besitzt Liebe zum Detail – Aion 2 bleibt an der Oberfläche

Ich bin ein totaler WoW-Noob. Meine Spielerfahrung besteht bisher darin, dass ich mit verschiedenen Charakteren verschiedene Kampagnen spiele, Gebiete erkunde, Quests erledige und Zeug sammle. Genau das macht mir unfassbar viel Spaß. Ich brauche (noch) kein schwieriges Endgame mit hohen Gear-Score-Anforderungen. Meine aktuellen Ziele sind eher: Wie schaffe ich es, dass mein Haus in der Gründerspitze nicht wie ein Klotz aussieht? Und wo bekomme ich schöne Mounts her (mit denen ich ja hier sogar dauerhaft fliegen kann)?

In fast jedem Gebiet bleibe ich hängen und beobachte liebevolle Details. Ein NPC kocht und der Topfdeckel hüpft, eine Laterne schwingt im Wind, Tiere legen sich auf eine Wiese. NPCs, die miteinander plaudern und mich dadurch zum Schmunzeln bringen, weil etwa eine von ihnen zwar etliche Dämonen bezwungen, aber jetzt Schwierigkeiten hat, einen Fisch zu angeln und erst gehen werde, wenn sie diesen „verfluchten Fisch“ geangelt hat. Oder feindliche Schweine mit pinker Schleife namens „Prinzessin“.

Ein uriges Gasthaus in WoW. Eine gemütliche Hütte – und eine böse Hexe.

Diese Liebe zum Detail fehlt mir in Aion 2. Die Welt ist hübsch, wirkt auf mich aber lieb- und leblos. Als hätte man sich gedacht: Okay, was brauchen wir alles, um eine MMORPG-Welt zu erstellen? Und hätte dann alles von der Liste abgearbeitet, aber dem ganzen irgendwie gar keine Seele verpasst.

Wenn ihr mich fragt, wo ich in World of Warcraft aktuell am liebsten bin, kann ich euch antworten, dass Drustvar es mir besonders angetan hat. Ich liebe es, durch die Hafenstadt von Boralus zu schlendern, die NPCs zu beobachten oder die Katze des Kochs zu streicheln. Ich liebe es aber auch, das schaurig schöne Gebiet rund um Fallhafen zu erkunden. Aber auch Val’Sharah und Suramar mit seinen Farben und Nachtelfen begeistern mich.

Bei Aion 2 fällt mir dazu nur „das Gebiet mit den violetten Bäumen“ ein.

Als ich Aion 2 kürzlich geschlossen und WoW gestartet habe, schrieb ich einem Freund: Es gibt mir viel mehr, in einer urigen Taverne im Wald von Elwynn der Musik zu lauschen, als durch die oberflächlich schöne Welt von Aion 2 zu laufen. Ich war froh, zurück zu sein. Und auch die Musik in WoW ist einfach unfassbar stimmig.

Ich freue mich jedes Mal darauf, weitere Gebiete zu erkunden, Quests zu erledigen und immer mehr in diese riesige Welt von World of Warcraft einzutauchen, auch wenn ich noch ganz am Anfang der Reise stehe. In Aion 2 ist mir keine Quest im Gedächtnis geblieben. Das ist zwar schade, aber es zeigt mir umso mehr, dass es vielleicht einfach nicht DAS Spiel aus dem Genre ist, das für mich gemacht ist – oder ich einfach nicht die Zielgruppe dafür bin.

Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr Aion 2 schon ausprobiert oder bleibt ihr eurem Stamm-MMO treu? Erzählt es uns gerne in den Kommentaren!

Mittlerweile freue ich mich sogar richtig auf WoW: Forever, auch wenn mich das moderne WoW grafisch mehr anspricht. Aber das kommende WoW ist eben nicht nur ein aufgewärmtes und aufgehübschtes Classic – denn viele ahnen gar nicht, wie groß WoW: Forever wirklich wird.