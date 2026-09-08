Die aktuellsten News zur BlizzCon 2026 – Alle Leaks und relevanten Gerüchte

In wenigen Tagen findet die BlizzCon 2026 statt. Wir haben alle wichtigen Vorab-Infos für euch zusammengetragen.

Wann findet die Blizzcon statt? Die BlizzCon 2026 findet am 12. und 13. September statt. Die Show beginnt jeweils um 19:00 Uhr und reicht dann bis tief in die Nacht. Die wichtigsten Informationen gibt es in aller Regel allerdings zu Beginn, in den späteren Stunden folgen kleinere Details und Community-Veranstaltungen.

Aktuelle Leaks und Gerüchte in der Community – 08.09.2026

Basierend auf dem älteren Leak von vor einigen Wochen (reddit) gehen viele davon aus, dass auf der BlizzCon das „Warcraft Chronicles RTS“ vorgestellt wird, also ein neues Echtzeit-Strategiespiel.

Die „Chronicles“ sind bisher eigentlich eine Buchreihe, welche die gesamte Geschichte von Azeroth erzählt. Ein RTS mit dem gleichen Titel könnte es sich also zur Aufgabe machen, die spannendsten Schlachten aus der Vergangenheit zu erzählen und so die ganze Story von Warcraft „spielbar“ zu machen.

Die Geschichten aus den Chronicles-Büchern könnten die Grundlage für ein RTS sein.

Manche gehen davon aus, dass Blizzard so auch einen „Live Service“-Ansatz verfolgen könnte, indem man immer wieder Erweiterungen bringt, die thematisch eine gewisse Epoche abdecken, wie etwa „Der Krieg der Ahnen“ oder „Der Angriff auf den Lichkönig“.

2023 war unser Benedict auf der BlizzCon:

Video starten So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein Autoplay

Was wir sicher wissen zur BlizzCon 2026

Auch wenn es noch keine offiziellen Aussagen von Blizzard gibt, was genau die Inhalte der BlizzCon sind, gibt es bereits einige Inhalte, die quasi als bestätigt gelten – schlicht aufgrund der Vorerfahrung der vergangenen Jahre und dem Zeitpunkt der Messe. Dazu gehören:

World of Warcraft: Vorstellung der nächsten Erweiterung „The Last Titan“

Vorstellung der nächsten Erweiterung „The Last Titan“ WoW Classic: Ankündigung eines „Classic+“

Ankündigung eines „Classic+“ Hearthstone: Ankündigung mehrerer neuer Erweiterungen und Karten

Ankündigung mehrerer neuer Erweiterungen und Karten Overwatch: Vorstellung neuer Helden

Die Gerüchte und Leaks der vorherigen Tage findet ihr auf der nächsten Seite.